Переосмысление образования: съезд Yidan Prize 2023 изучает перемены через новаторские идеи

ГОНКОНГ, 8 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Фонд Yidan Prize Foundation, глобальный благотворительный фонд, стоящий за самым почетным признанием заслуг в сфере образования, принимает с нетерпением ожидаемый съезд Yidan Prize в Гонконге 4 декабря. Тема съезда: «Идеи, порождающие перемены: в центре внимания решения, развивающие образование».

Professor Michelene Chi, 2023 Yidan Prize for Education Research Laureate opens the panel, ‘Rethinking how we teach based on how students learn: putting theory into practice’. Shai Reshef, 2023 Yidan Prize Laureate for Education Development joined Professor Arthur Levine for a fireside chat: ‘Reimagining higher education: a new model for accessibility and affordability’.

В быстро меняющемся мире стало жизненно необходимо обеспечивать всех учащихся навыками креативного и критического мышления, чтобы они могли стать разносторонними, глобальными гражданами. Для обсуждения лучших подходов к удовлетворению потребностей сегодняшних учащихся на съезд Yidan Prize 2023 собрались специалисты в сфере образования, политики и представители благотворительных фондов, чтобы исследовать изучаемые и применяемые на практике инновационные идеи, которые позволят расширить доступ к качественному образованию.

Д-р Чарльз ЧЕН Йидан (Charles CHEN Yidan), основатель конкурса Yidan Prize, пригласил гостей со всего мира, подчеркнув, что идеи могут порождать перемены. Он сказал: «Эти прозорливые преподаватели, которые присоединились к нам сегодня, твердо верят в трансформативные возможности идей. Их совместное видение позволит людям понять, что все учащиеся могут и должны добиваться успеха. Они призывают нас изменить наши представления о том, какими должны быть хорошие учебные классы и методики преподавания. Они подводят нас к выводу, что хорошее образование можно сделать доступным каждому. Их действия постоянно изменяют образование, продолжая укреплять их приверженность этому убеждению».

Джо Коломбано (Joe Colombano), руководитель офиса Постоянного координатора ООН в Китае, произнес вступительную речь о необходимости возобновления инвестиций в образование и поиска инноваций. Он поразмышлял о концепции значения качества образования сегодня и предложил глубокие вопросы, которые определят направление сегодняшних дискуссий». Он подчеркнул, что образование не должно отставать от меняющихся потребностей экономики и подчеркнул более широкие задачи образования, чем просто трудоустройство — это средство для всех учащихся полностью раскрыть свой потенциал. Г-н Коломбано отметил, что качество образования — это намного больше, чем одна из целей в области устойчивого развития (SDG), эта также катализатор для достижения всех 17 целей SDG.

На заседании первой экспертной группы специалисты в сфере образования из Гонконгского университета присоединились к лауреату премии Yidan Prize 2023 в номинации «Исследования в области образования» Мишлен (Мики) Чи (Michelene (Micki) Chi), регент-профессору и профессору наук и обучения имени Дороти Брей педагогического колледжа им. Мэри Лу Фултон (Mary Lou Fulton Teachers College) Университета штата Аризона. Они обсудили сформулированную Мики революционную теорию когнитивного вовлечения — называемую ICAP — которая служит для преподавателей проверенной основой, упрощающей качественное вовлечение учащихся в классе и помогающей усовершенствовать методы обучения на всех этапах с детского сада до среднего профессионального и высшего образования и дальше. Под управлением д-ра Кристофера Томаса (Christopher Thomas), директора партнерств фонда Yidan Prize Foundation, участники заседания экспертной группы обсудили, как интерактивное, конструктивное и активное обучение развивает самостоятельность учащихся и побуждает к совместной работе.

На заседании второй экспертной группы д-р Лора Сейведж (Laura Savage), исполнительный директор организации International Education Funders Group (международная группа финансирования образования), обратилась к лидерам, которые успешно активизируют социальные изменения для обеспечения доступа к трансформативным возможностям образования большему числу учащихся. Члены Совета выдающихся деятелей фонда Yidan, д-р Рукмини Банерджи (Rukmini Banerji), Вики Колберт (Vicky Colbert) и Уэнди Копп (Wendy Kopp), поразмышляли над их общим опытом катализации изменений систем путем использования влияния общей цели и коллективного — с местными корнями — лидерства. Они говорили о важности базового обучения, сильного партнерства с правительством и гражданским обществом и о том, как каждый — от родителей до студентов университетов — может стать фактором перемен.

После обеда съезд рассмотрел, как инновационные модели высшего образования могут разрушать барьеры доступности как физической, так и финансовой. Лауреат премии Yidan Prize 2023 в номинации «Развитие образования» Шай Решеф (Shai Reshef), президент и основатель Народного университета, обсудил с почетным профессором педагогического колледжа Колумбийского университета Артуром Левайном (Arthur Levine) возможные пути поддержания соответствия высшего образования требованиям меняющихся глобальных и основанных на цифровых знаниях экономик. Шай говорил о важности освоения потенциала онлайн-технологий с открытым исходным кодом, чтобы каждый отвечающий требованиям студент мог получить доступ к качественному высшему образованию.

На последнем семинаре дня лауреаты премии Yidan Prize 2020 в номинации «Развитие образования» Люси Лейк (Lucy Lake) и Анжелина Муримирва (Angeline Murimirwa) вместе с Баелой Раза Джамил (Baela Raza Jamil), генеральным директором центра Idara-e-Taleem-o-Aagahi, и Руфью Каджиа (Ruth Kagia), бывшим директором по глобальному образованию Всемирного банка, обсудили радикальную инклюзивность в образовании. Они поговорили о том, что включение самых маргинализированных и уязвимых в процесс формирования политик служит ключом к достижению изменений в образовании и их распространению. Участники экспертной группы отметили, что радикальная инклюзивность является решительным и не допускающим оправданий подходом: каждый учащийся должен получать образование и быть защищен. Интерсекциональность и сотрудничество в рамках этого процесса у политиков и исследователей и практиков, работающих в сфере образования, сомнений не вызывают.

Награждение лауреатов премии Yidan Prize 2023

3 декабря на церемонии награждения Yidan Prize Awards профессор Мишлен Чи и Шай Решеф были официально награждены премией Yidan Prize 2023 в номинации «Исследования в области образования» и премией Yidan Prize 2023 в номинации «Развитие образования», соответственно. Премиями была отмечена их исключительная работа по созданию для учащихся возможности раскрытия своего полного потенциала. Они присоединились к глобальному сообществу новаторов в сфере образования фонда Yidan Prize Foundation и вошли в Совет выдающихся деятелей фонда Yidan.

Начинается номинация новаторов в сфере образования на премию Yidan Prize 2024

Номинация на премию Yidan Prize открыта до 31 марта 2024 г. Чтобы больше узнать об этой возможности или номинировать новатора, посетите веб-сайт премии Yidan Prize: https://yidanprize.org/the-prize-and-nominations/nominations.

О ФОНДЕ YIDAN PRIZE FOUNDATION

Фонд Yidan Prize Foundation является глобальной благотворительной организацией, стремящейся сделать мир лучше за счет образования. Фонд Yidan Prize Foundation использует свои премии и сеть новаторов для поддержки идей и методик в области образования, в частности способных изменить жизнь людей и общество к лучшему.

Премия Yidan Prize является наградой за общедоступность образования, которой отмечаются отдельные номинанты и коллективы, которые внесли значительный вклад в теорию и практику образования.

https://yidanprize.org

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2291806/Professor_Michelene_Chi_2023_Yidan_Prize.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2291807/Shai_Reshef_2023_Yidan_Prize.jpg

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