Reimaginando a educação: Conferência Yidan Prize 2023 explora ideias inovadoras que provocam mudanças

HONG KONG, 8 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Yidan Prize Foundation, fundação filantrópica global por trás do maior prêmio de educação do mundo, realizou a muito esperada conferência Yidan Prize em Hong Kong, dia 4 de dezembro, com o tema "Ideias que provocam mudanças: um foco em soluções que promovem a educação".

A professora Michelene Chi, condecorada com o Yidan Prize 2023 de Pesquisa em Educação, abre o painel "Repensando como ensinamos com base em como os alunos aprendem: colocando a teoria em prática" Shai Reshef, condecorado com o Prêmio Yidan 2023 de Desenvolvimento Educacional, juntou-se ao professor Arthur Levine para uma conversa: "Reimaginando o ensino superior: um novo modelo para acessibilidade e viabilidade econômica"

Em um mundo em constante mudança, tornou-se vital capacitar todos os alunos com habilidades criativas e pensamento crítico para que se tornem cidadãos do mundo completos. Para debater sobre como melhor atender as necessidades dos alunos de hoje, a Conferência Yidan Prize 2023 reuniu especialistas em educação, elaboradores de políticas e fundações filantrópicas para explorar ideias inovadoras sobre pesquisa e prática, tudo isso com o poder de ampliar o acesso à educação de qualidade.

O Dr. Charles CHEN Yidan, fundador do Yidan Prize, deu as boas-vindas aos convidados de todo o mundo, enfatizando que as ideias podem provocar mudanças. Ele disse, "Os educadores visionários que estão aqui hoje conosco acreditam firmemente no poder transformador das ideias. Nossa visão coletiva conduz as pessoas para entender que todos os estudantes podem e devem ser bem-sucedidos. Eles nos desafiam a repensar o que são boas salas de aula e boas práticas de ensino. Eles nos fazem concluir que a boa educação pode estar disponível a todos. Suas ações estão continuamente remodelando a educação, para além de concretizar o compromisso com esta convicção."

Joe Colombano, representante do escritório do coordenador residente da ONU na China, abriu com uma palestra sobre a necessidade de renovar o investimento e a inovação na educação. Ele refletiu sobre o conceito do real significado da qualidade educacional de hoje em dia e propôs perguntas ponderadas para preparar o terreno para as discussões do dia. Enfatizou que a educação deve manter o ritmo com as necessidades econômicas em constante mudança e ressaltou metas mais abrangentes da educação para além do simples emprego, como um meio para todos os estudantes alcançarem todo o seu potencial. Colombano observou que a educação de qualidade é muito mais do que um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é também a catalisadora para alcançar todos os 17 ODS.

No primeiro painel, os especialistas em educação da Universidade de Hong Kong juntaram-se à professora Michelene (Micki) Chi, condecorada com o Yidan Prize 2023 de Pesquisa em Educação, professora regente e professora contemplada pelo Dorothy Bray de Ciência e Educação da Faculdade de Magistério Mary Lou Fulton, Universidade do Estado do Arizona. Eles falaram sobre a teoria inovadora de Micki sobre o envolvimento cognitivo chamada ICAP, que proporciona aos professores uma estrutura comprovada para facilitar uma interação de qualidade na sala de aula, ajudando a melhorar os métodos de ensino desde o jardim de infância até o nível superior em diante. Moderados pelo Dr. Christopher Thomas, diretor de parcerias da Yidan Prize Foundation, os participantes do painel falaram sobre como as atividades de aprendizagem ativas, interativas e construtivas desenvolvem a autonomia dos alunos e incentivam a colaboração.

No segundo painel, a Dra. Laura Savage, diretora executiva do International Education Funders Group (IEFG), conversou com líderes que estão estimulando a mudança social com sucesso para garantir que mais estudantes tenham acesso ao poder transformador da educação. Os membros do Yidan Council of Luminaries, Dr. Rukmini Banerji, Vicky Colbert e Wendy Kopp refletiram sobre sua experiência compartilhada na catalização de mudanças do sistema ao aproveitar a influência de uma missão partilhada e uma liderança coletiva (e localmente enraizada). Eles falaram sobre a importância da aprendizagem básica, de parcerias sólidas com o governo e a sociedade civil e de como todos, de pais a estudantes universitários, podem se tornar agentes de mudança.

Na parte da tarde, a conferência explorou como modelos inovadores de ensino superior podem quebrar barreiras à acessibilidade e à viabilidade econômica. Condecorado com o Yidan Prize 2023 de Desenvolvimento Educacional, Shai Reshef, presidente e fundador da Universidade do Povo, conversou com o professor Arthur Levine, presidente emérito da Faculdade de Magistério da Universidade de Columbia, sobre como podemos garantir que o ensino superior acompanhe nossas economias global e do conhecimento em constante mudança. Shai abordou a importância de abraçar o potencial da tecnologia online de código aberto, de modo que todos os alunos qualificados possam ter acesso a um ensino superior de qualidade.

Na última sessão do dia, Lucy Lake e Angeline Murimirwa, condecoradas com o Prêmio Yidan 2020 de Desenvolvimento Educacional, juntaram-se a Baela Raza Jamil, CEO da Idara-e-Taleem-o-Aagahi, e Ruth Kagia, ex-diretora global de educação do Banco Mundial, para conversar sobre a inclusão radical na educação. Elas falaram sobre como a colocação dos mais marginalizados e vulneráveis no cerne da elaboração de políticas é fundamental para gerar mudanças na e pela educação. Os participantes do painel observaram que a inclusão radical é arrojada e sem comprometimentos: todos os alunos devem ser educados e protegidos. A transversalidade e a colaboração entre os elaboradores de políticas, pesquisadores e profissionais da educação não são negociáveis nesse processo.

Celebração dos premiados do Yidan Prize 2023

Em 3 de dezembro, a professora Michelene Chi e Shai Reshef foram formalmente premiados com o Yidan Prize de Pesquisa em Educação de 2023 e com o Yidan Prize de Desenvolvimento Educacional de 2023 na cerimônia de premiação do Yidan Prize. Eles foram reconhecidos por seu trabalho extraordinário na criação de oportunidades para alunos alcançarem seu potencial. Eles agora fazem parte da comunidade global de agentes de mudanças na educação da Yidan Prize Foundation e do Yidan Council of Luminaries.

Agentes de mudança na educação nomeados para o Yidan Prize 2024

O Yidan Prize está aberto para nomeações até 31 de março de 2024. Para saber mais sobre a oportunidade ou para nomear agentes de mudanças, acesse o site do Yidan Prize: https://yidanprize.org/the-prize-and-nominations/nominations.

A Yidan Prize Foundation é uma fundação filantrópica global, com a missão de criar um mundo melhor por meio da educação. Por meio de seu prêmio e rede de inovadores, a Yidan Prize Foundation apoia ideias e práticas na educação, especificamente aquelas com o poder de mudar positivamente vidas e a sociedade.

O Yidan Prize é uma distinção de educação inclusiva que reconhece pessoas ou equipes que tenham contribuído significativamente para a teoria e a prática da educação.

