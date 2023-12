Repenser l'éducation : le Sommet du Prix Yidan 2023 explore des concepts innovants propices au changement

HONG KONG, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation du Prix Yidan, une organisation philanthropique mondiale à l'origine de la plus haute distinction mondiale dans le domaine de l'éducation, a tenu son Sommet du Prix Yidan très attendu à Hong Kong le 4 décembre. Le thème de l'événement était « Des idées propices au changement : mettre en lumière les solutions qui font progresser l'éducation ».

Dans un monde en constante évolution, il est devenu essentiel de doter tous les apprenants de compétences en créativité et en esprit critique, afin qu'ils puissent devenir des citoyens du monde éclairés. Afin de discuter de la manière dont nous pouvons mieux répondre aux besoins des apprenants d'aujourd'hui, le Sommet du Prix Yidan 2023 a rassemblé des experts en éducation, des décideurs politiques et des fondations philanthropiques. L'objectif était d'explorer des idées innovantes en recherche et en pratique, toutes ayant le potentiel d'élargir l'accès à une éducation de qualité.

M. Charles CHEN Yidan, fondateur du Prix Yidan, a chaleureusement accueilli les invités du monde entier, mettant en avant le pouvoir transformateur des idées. Il a affirmé : « Les éducateurs visionnaires présents aujourd'hui ont une foi inébranlable dans la capacité des idées à provoquer des changements. Leur vision collective incite à reconnaître que chaque élève a le potentiel et doit réussir. Ils nous encouragent à reconsidérer ce qu'est une salle de classe efficace et quelles sont les bonnes pratiques pédagogiques. Leur influence nous conduit à la conclusion qu'une éducation de qualité doit être accessible à tous. Leurs actions continuelles redéfinissent constamment le paysage éducatif, renforçant ainsi leur engagement envers cette conviction. »

Joe Colombano, chef du bureau du coordinateur résident des Nations unies en Chine, a inauguré la journée par un discours mettant en avant l'impératif de revitaliser l'investissement et l'innovation dans le domaine de l'éducation. Il a examiné ce que représente actuellement la qualité de l'éducation et a posé des questions réfléchies pour préparer le terrain des discussions à venir. Insistant sur la nécessité pour l'éducation de s'adapter aux évolutions économiques, il a souligné les objectifs plus vastes de l'éducation, au-delà de la simple employabilité, la considérant comme un moyen pour tous les apprenants de réaliser leur plein potentiel. M. Colombano a souligné que l'éducation de qualité ne constitue pas seulement l'un des objectifs de développement durable (ODD), mais qu'elle agit également comme un catalyseur essentiel pour atteindre les 17 ODD.

Dans le premier groupe, des experts en éducation de l'Université de Hong Kong ont rejoint la professeure Michelene (Micki) Chi, lauréate du Prix Yidan 2023 pour la recherche en éducation, professeure titulaire et titulaire de la chaire Dorothy Bray en sciences et enseignement à la Mary Lou Fulton Teachers College de l'Université d'État de l'Arizona. Ils ont abordé la théorie innovante de Micki sur l'engagement cognitif, appelée ICAP, qui fournit aux enseignants un cadre éprouvé pour favoriser un engagement de qualité en classe, contribuant ainsi à améliorer les méthodes d'enseignement de la maternelle au niveau post-secondaire et au-delà. Sous la direction de Christopher Thomas, directeur des partenariats à la Fondation du Prix Yidan, les membres du groupe ont expliqué comment les activités d'apprentissage interactives, constructives et actives favorisent l'autonomie des élèves et encouragent la collaboration.

Dans le deuxième groupe, Laura Savage, directrice exécutive de l'International Education Funders Group (IEFG), a dialogué avec des leaders qui réussissent à mobiliser le changement social afin d'offrir à davantage d'étudiants l'accès au pouvoir transformateur de l'éducation. Rukmini Banerji, Vicky Colbert et Wendy Kopp, membres du Conseil des Lumières de Yidan, ont partagé leur expérience commune dans la promotion de changements systémiques en exploitant l'influence d'une mission partagée et d'un leadership collectif, ancré localement. Elles ont discuté de l'importance de l'apprentissage fondamental, de la création de partenariats solides avec le gouvernement et la société civile, ainsi que de la manière dont chacun, des parents aux étudiants universitaires, peut devenir un acteur du changement.

L'après-midi, le sommet a examiné comment les modèles innovants d'enseignement supérieur peuvent surmonter les obstacles liés à l'accessibilité et à l'abordabilité. Shai Reshef, président et fondateur de l'Université du peuple, lauréat du Prix Yidan 2023 pour le développement de l'éducation, a discuté avec le professeur Arthur Levine, président émérite du Teachers College de l'Université de Columbia, sur la manière dont l'enseignement supérieur peut s'adapter à l'évolution de l'économie mondiale et de l'économie numérique de la connaissance. Shai Reshef a mis en avant l'importance de tirer parti du potentiel de la technologie en ligne open-source, permettant ainsi à chaque étudiant qualifié d'accéder à un enseignement supérieur de qualité.

Au cours de la dernière session de la journée, les lauréates du Prix Yidan 2020 pour le développement de l'éducation, Lucy Lake et Angeline Murimirwa, se sont jointes à Baela Raza Jamil, PDG d'Idara-e-Taleem-o-Aagahi, et à Ruth Kagia, ancienne directrice mondiale de l'éducation à la Banque mondiale, pour discuter de l'inclusion radicale dans l'éducation. Elles ont souligné que placer les individus les plus marginalisés et vulnérables au cœur de l'élaboration des politiques est la clé pour provoquer un changement transformateur dans le domaine de l'éducation. Les intervenants ont insisté sur le caractère audacieux et sans compromis de l'inclusion radicale : chaque élève doit bénéficier d'une éducation et être protégé. L'intersectionnalité et la collaboration entre les décideurs politiques, les chercheurs en éducation et les praticiens ont été soulignées comme des éléments indispensables de ce processus transformateur.

Célébration des lauréats du Prix Yidan 2023

Le 3 décembre, la professeure Michelene Chi et Shai Reshef ont reçu officiellement le Prix Yidan 2023 pour la recherche en éducation et le Prix Yidan 2023 pour le développement de l'éducation, respectivement, lors de la cérémonie de remise des Prix Yidan. Leur travail exceptionnel dans la création d'opportunités pour les apprenants afin qu'ils atteignent leur plein potentiel a été reconnu. Ils ont désormais rejoint la communauté mondiale des acteurs du changement dans le domaine de l'éducation, faisant partie intégrante de la Fondation du Prix Yidan et du Conseil des Lumières de Yidan.

