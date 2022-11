O projeto número 1 da unidade solar térmica da Shanghai Electric em Dubai conecta-se à rede

É o maior projeto solar térmico do mundo em termos de capacidade instalada, tamanho do investimento e calor de reserva de sal fundido

Xangai, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- Em 29 de novembro (horário de Dubai), a instalação número 1 da usina solar térmica de 700MW da Shanghai Electric e da usina solar fotovoltaica de 250MW em Dubai alcançou com sucesso a geração de eletricidade conectada à rede, tornando-se um marco significativo no caminho da entrada da empresa no setor de energia renovável. A instalação já está fornecendo parâmetros técnicos de alto nível e operação confiável dos equipamentos primário e auxiliar, fornecendo pela primeira vez energia solar térmica ecológica para as comunidades locais.

Unidade de Calha Solar Térmica Nº. 1 Unidade de Calha Solar Térmica Nº. 1 em Dubai conectado à rede

O projeto, para o qual o Grupo Shanghai Electric é o contratante, é a quarta fase da usina solar térmica e fotovoltaica desenvolvida pela Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai em Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBR) Solar Park. A conexão da instalação à rede marca a conclusão de um objetivo fundamental no roteiro de globalização da Shanghai Electric. Construído na torre líder mundial e aproveitando as tecnologias de geração de energia solar térmica, o projeto supera a limitação de que as usinas fotovoltaicas convencionais não podem gerar eletricidade à noite, tornando-se um modelo de demonstração para a iniciativa Cinturão e Rota do governo chinês e os esforços para alcançar neutralidade carbônica global.

Os módulos fotovoltaicos de 250 MW são dispersos em locais não utilizados para maximizar o uso do local, enquanto a instalação térmica solar de 700 MW consiste de três unidades de calha de 200 MW e uma unidade de torre de 100 MW. É o maior projeto fotovoltaico solar autônomo do mundo, com uma área de 44 quilômetros quadrados (aprox. 44 kilômetros quadrados , o equivalente a pouco mais de 6.000 campos de futebol padrão ou 100 Praças da Paz Celestial. O projeto utiliza aproximadamente 560.000 toneladas de sal fundido e 70.000 helióstatos, cada um medindo cerca de 25 metros quadrados. O trabalho de terraplenagem necessário para o nivelamento do local no deserto totalizou cerca de 40 milhões de metros cúbicos, o que é igual a 41 "Cubos de Água" (o famoso centro aquático no Verde Olímpico em Pequim) ou à quantidade de areia e cascalho utilizados para construir duas das ilhas artificiais que sustentam a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. A instalação, que sobe a uma altura de 262 metros (aprox. 860 pés), é o projeto térmico solar de torre mais alto do mundo. Além disso, fornece a maior tecnologia de abertura de fendas de operação comercial do mundo com uma distância de abertura de 8,2 metros. A operação da instalação substitui a queima de 2 milhões de toneladas de carvão padrão anualmente. Todos esses fatores combinam-se para torná-lo o maior projeto térmico solar do mundo em termos de capacidade instalada, tamanho do investimento e calor de reserva de sal fundido.

Sua localização no meio do deserto, onde as temperaturas diurnas podem subir para cerca de 50 °C (122 °F), combinadas com o impacto da pandemia, entre outros fatores, levaram o projeto a enfrentar várias dificuldades durante a construção, incluindo o aumento dos custos em geral (dos quais os custos por matérias-primas observaram os aumentos mais acentuados), atrasos no transporte marítimo, desafios da cadeia de suprimentos para a fabricação de equipamentos e uma grave escassez de pessoal. Ao adotar soluções criativas e ser meticuloso com antecedência, o departamento de projetos superou várias questões técnicas para alcançar esse marco.

A energia armazenada nas unidades de calha e na unidade de torre, uma vez que todas as unidades estiverem em funcionamento, pode gerar energia continuamente por no máximo 13,5 horas à noite e 15 horas durante os períodos de mau tempo. Quando todo o projeto estiver concluído, Dubai estará significativamente mais perto de atingir sua meta de energia limpa para 2050, fornecer energia limpa para 320.000 famílias locais e reduzir as emissões de carbono em 1,6 milhão de toneladas anualmente.

