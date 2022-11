Projekt solárnej tepelnej žľabovej jednotky č. 1 v Dubaji od spoločnosti Shanghai Electric sa pripája k sieti

Ide o najväčší solárny projekt na svete z hľadiska inštalovaného výkonu, veľkosti investície a zásoby tepla z roztavenej soli.

ŠANGHAJ, 30. novembra 2022 /PRNewswire/ -- 29. novembra (dubajského času) zariadenie žľabovej jednotky č. 1 solárnej tepelnej elektrárne s výkonom 1 700 MW a fotovoltickej solárnej elektrárne s výkonom 250 MW od spoločnosti Shanghai Electric v Dubaji úspešne dosiahlo výrobu elektrickej energie s pripojením do siete, čo predstavuje významný míľnik na ceste firmy do sektora obnoviteľných zdrojov energie. Zariadenie už teraz dosahuje špičkové technické parametre a spoľahlivú prevádzku primárneho aj pomocného zariadenia a prvýkrát dodáva miestnym komunitám ekologickú slnečnú tepelnú energiu.

Solar Thermal Trough Unit No. 1 Solar Thermal Trough Unit No. 1 in Dubai Connected to the Grid

Projekt, ktorého dodávateľom je Shanghai Electric Group, je štvrtou fázou solárnej tepelnej a fotovoltickej elektrárne, ktorú vyvinul Dubajský úrad pre elektrinu a vodné hospodárstvo v solárnom parku Mohammeda bin Rašída Al Maktúma (MBR). Pripojenie zariadenia k sieti znamená dokončenie kľúčového cieľa v globalizačnom pláne spoločnosti Shanghai Electric. Projekt postavený na špičkovej svetovej veži a využívajúci žľabové technológie výroby solárnej tepelnej energie prekonáva obmedzenie, že konvenčné fotovoltické elektrárne nemôžu vyrábať elektrickú energiu v noci, čím sa stáva ukážkovým modelom pre iniciatívu čínskej vlády „Jedno pásmo, jedna cesta" a pre úsilie o dosiahnutie globálnej uhlíkovej neutrality.

250 MW fotovoltické moduly sú umiestnené na nevyužívaných miestach na maximálne využitie lokality, zatiaľ čo 700 MW solárne tepelné zariadenie pozostáva z troch 200 MW žľabových jednotiek a 100 MW vežovej jednotky. Ide o najväčší samostatný fotovoltický projekt na svete s rozlohou 44 kilometrov štvorcových (približne 17 míľ štvorcových), čo je ekvivalent niečo vyše 6 000 štandardných futbalových ihrísk alebo 100 námestí Tchien-an-men. Projekt využíva približne 560 000 ton roztavenej soli a 70 000 heliostatov, z ktorých každý má približne 25 metrov štvorcových. Zemné práce potrebné na vyrovnanie terénu v púšti predstavovali približne 40 miliónov kubických metrov, čo sa objemovo rovná 41 „Vodným kockám" (známe plavecké centrum v olympijskom parku v Pekingu) alebo množstvu piesku a štrku použitého na výstavbu dvoch umelých ostrovov, ktoré podopierajú most spájajúci Hongkong, Ču-chaj a Macao. Zariadenie, ktoré sa týči do výšky 262 metrov, je najvyšším vežovým solárnym projektom na svete. Okrem toho poskytuje najväčšiu komerčne prevádzkovanú technológiu otvárania sektorov na svete so vzdialenosťou otvárania 8,2 metra. Prevádzka zariadenia nahrádza spaľovanie 2 miliónov ton štandardného uhlia ročne. Všetky tieto faktory spolu spôsobili, že ide o najväčší solárny tepelný projekt na svete z hľadiska inštalovaného výkonu, veľkosti investície a zásoby tepla z roztavenej soli.

Jeho poloha uprostred púšte, kde sa denné teploty môžu vyšplhať až na takmer 50 °C, v kombinácii s vplyvom pandémie, okrem iných faktorov, viedla k tomu, že projekt sa počas výstavby stretol s viacerými ťažkosťami, vrátane rastúcich nákladov vo všetkých oblastiach (z ktorých najvýraznejšie vzrástli náklady na suroviny), oneskorení pri preprave, problémov v dodávateľskom reťazci pri výrobe zariadení a vážneho nedostatku personálu. Vďaka kreatívnym riešeniam a dôkladnej príprave projektové oddelenie prekonalo niekoľko technických problémov a dosiahlo tento míľnik.

Energia uložená v žľabových jednotkách a vo vežovej jednotke môže po uvedení všetkých jednotiek do prevádzky nepretržite vyrábať energiu maximálne 13,5 hodiny v noci a 15 hodín počas nepriaznivého počasia. Po dokončení celého projektu sa Dubaj výrazne priblíži k dosiahnutiu svojho cieľa v oblasti čistej energie do roku 2050, ktorým je zásobovanie 320 000 miestnych rodín čistou energiou a zníženie emisií uhlíka o 1,6 milióna ton ročne.

