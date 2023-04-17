Сегодня начинается 133-я Китайская ярмарка импорта и экспорта

News provided by

Canton Fair

Apr 17, 2023, 12:53 ET

ГУАНЧЖОУ, Китай, 17 апреля 2023 г. /PRNewswire/ – Сегодня открылась 133-ая Китайская ярмарка импорта и экспорта (далее "Canton Fair" или "Ярмарка"). На церемонии открытия 133-й Китайской ярмарки товаров импорта и экспорта и 2-го Международного торгового форума Pearl River, состоявшегося за день до этого, Хэ Лифэн, член Политического бюро20-го Центрального комитета КПК и вице-премьер Китая, выступил с видеообращением и объявил об открытии.

Continue Reading
The 133rd China Import and Export Fair Kicks Off Today
The 133rd China Import and Export Fair Kicks Off Today

"Председатель Си Цзиньпин неоднократно выдвигал требования к строительству торгового центра, указывая направление развития внешней торговли", - отметил Хэ Лифэн.

"133-я Canton Fair проводится в офлайн режиме впервые с начала эпидемии, что свидетельствует о приверженности Китая использованию своих сравнительных преимуществ и активном участии в международном разделении труда, что не только будет способствовать его собственному развитию, но и принесет пользу всему миру. Выставка будет сосредоточена на стимулировании высококачественного развития и активном расширении импорта в соответствии с тенденцией к повышению уровня потребления. В то же время 133-я Canton Fair будет способствовать промышленной трансформации и модернизации, ускорению скоординированного развития торговли товарами и услугами, активной поддержке инновации бизнес-моделей внешней торговли и повышению взаимосвязи этих двух ресурсов на внутреннем и международном рынках", – добавил он в своей речи.

На церемонии открытия присутствовали зарубежные гости, в том числе Дженнифер Паттон, директор по снабжению Coppel SA de CV, Джон Л. Гаррисон-младший, председатель правления Terex Corporation, и Неха Кумар, менеджер по маркетингу и бренду компании Lulu Group International в ОАЭ, все они выступили с речью.

133-я Canton Fair является крупнейшей в истории как с точки зрения общей выставочной площади, так и по количеству экспонентов. В офлайн режиме к выставке присоединятся около 35 000 компаний, а 226 47 промышленных и коммерческих организаций со всего мира организуют делегации для участия в ней. В этом году на Кантонской ярмарке будет представлено новое выставочное пространство, а также новая специальная зона и почти 500 000 экологически чистых и низкоуглеродных продуктов.

Для получения более подробной информации о предстоящей 133-й Canton Fair, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 или свяжитесь с г-жой Кай, [email protected]

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-жа Кай, [email protected]

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2055094/image_5003628_26958770.jpg

SOURCE Canton Fair

Also from this source

A 133ª Feira de Importação e Exportação da China começa hoje

The 133rd Canton Fair to Forge A New Ecosystem of Building and Home Decor, Bringing New Dynamism for the Industry's Sustainable Development

Explore

More news releases in similar topics