133. Chińskie Targi Importu i Eksportu rozpoczynają się dzisiaj

GUANGZHOU, Chiny, 18 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Otwarcie 133. Chińskich Targów Importu i Eksportu („Targi Kantońskie" lub „Targi") odbyło się dzisiaj. Podczas ceremonii otwarcia 133. Chińskich Targów Importu-Eksportu i 2. Międzynarodowego Forum Handlu Rzeki Perłowej, które odbyło się dnia poprzedniego, He Lifeng, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh i wicepremier Chin, wygłosił przemówienie za pośrednictwem połączenia wideo i ogłosił otwarcie tego wydarzenia.

„Prezydent Xi Jinping wielokrotnie mówił o potrzebie budowy tętniącego życiem ośrodka handlu, wskazując kierunek rozwoju handlu zagranicznego" – podkreślił He Lifeng.

„133. Targi kantońskie odbywają się stacjonarnie po raz pierwszy od początku epidemii, pokazując zaangażowanie Chin w kapitalizację względnych korzyści i aktywne uczestnictwo w międzynarodowym podziale pracy, co nie tylko przyczyni się do rozwoju kraju lecz również przyniesie korzyści całemu światu. Targi będą skoncentrowane na promowaniu wysokiej jakości rozwoju i aktywnego poszerzania importu zgodnie ze zmianami trendów konsumenckich. Jednocześnie 133. Targi Kantońskie będą promować transformację przemysłową i rozwój przemysłu, przyczynią się do przyspieszenia rozwoju handlu towarami i usługami, energicznie wesprą innowacje w zakresie modeli biznesowych handlu zagranicznego, przy czym kontynuowany będzie efekt połączenia tych dwóch zasobów na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych" - dodał podczas swojego przemówienia.

Podczas ceremonii otwarcia głos zabrali również zaproszeni przedstawiciele podmiotów zagranicznych, w tym Jennifer Patton, dyrektor ds. zakupów w Coppel SA de CV, John L. Garrison, Jr., prezes zarządu Terex Coporation i Neha Kumar, dyrektor ds. marketingu i marki w Lulu Group International ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

133. Targi Kantońskie są rekordową edycją, zarówno pod względem łącznej przestrzeni wystawienniczej jak i liczby wystawców. Stacjonarnie, około 35 000 firm weźmie udział w tym wydarzeniu, przy czym kupcy z 226 krajów i regionów zgłoszą swoje uczestnictwo, a 47 organizacji branżowych i handlowych z całego świata przyśle swoje delegacje. Podczas tegorocznych Targów Kantońskich zapewniono nową przestrzeń wystawienniczą, nową strefę specjalną oraz niemal 500 000 ekologicznych produktów charakteryzujących się niską emisją CO 2 .

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualności dotyczących nadchodzących 133. Targów Kantońskich, należy zarejestrować się na stronie https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 lub przesłać wiadomość na następujący adres e-mail: Pani Cai, [email protected]

