A 133ª Feira de Importação e Exportação da China começa hoje

GUANGZHOU, China, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A 133ª ª Feira de Importação e Exportação da China ("Feira de Cantão" ou "a Feira") foi aberta hoje. Na cerimônia de abertura da 133ª Feira de Importação e Exportação da China e do 2º Fórum de Comércio Internacional do Rio das Pérolas realizada no dia anterior, He Lifeng, membro do 20 º Politburo do Comitê Central do PCC e vice-primeiro-ministro da China, fez um discurso em vídeo e anunciou a abertura.

"O presidente Xi Jinping repetidamente apresentou requisitos para a construção de uma potência comercial, apontando ao desenvolvimento do comércio exterior", observou He Lifeng.

"A 133ª Feira de Cantão está sendo realizada offline pela primeira vez desde o início da epidemia, demonstrando o compromisso da China em capitalizar suas vantagens comparativas e participar da divisão internacional do trabalho ativamente, o que não apenas promoverá seu próprio desenvolvimento, mas também beneficiará o mundo. A Feira se concentrará na promoção do desenvolvimento de alta qualidade e na expansão ativa das importações, de acordo com a tendência de melhorias do consumo. Ao mesmo tempo, a 133ª Feira de Cantão irá promover transformação e atualização industrial, acelerar o desenvolvimento coordenado do comércio de bens e serviços, apoiar vigorosamente a inovação de modelos de negócios de comércio exterior, e continuar aumentando o efeito de ligação dos dois recursos nos mercados doméstico e internacional", acrescentou em seu discurso.

Na cerimônia de abertura, representantes de convidados estrangeiros fizeram discursos, incluindo Jennifer Patton, diretora de fontes da Coppel SA de CV, John L. Garrison, Jr., presidente do conselho da Terex Corporation, e o Sr. Neha Kumar, gerente de marketing e marca do Lulu Group International nos Emirados Árabes Unidos.

A 133ª Feira de Cantão é a maior da história, tanto em termos de área geral de exposição quanto de número de expositores. Offline, cerca de 35 mil empresas participarão da exposição, compradores de 226 países e regiões se inscreverão para participar, e 47 organizações industriais e comerciais de todo o mundo organizarão delegações participantes. A Feira de Cantão deste ano contará com um novo espaço de exposição, além de uma nova área especial e quase 500 mil produtos verdes e de baixo carbono.

FONTE Canton Fair

