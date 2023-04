La 133e foire chinoise de l'importation et de l'exportation débute aujourd'hui

GUANGZHOU, Chine, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- La 133e foire chinoise de l'importation et de l'exportation (« Foire de Canton » ou « la Foire ») a ouvert aujourd'hui. Lors de la cérémonie d'ouverture de la 133e foire chinoise de l'importation et de l'exportation et du 2e Forum sur le commerce international de la Rivière des Perles qui a eu lieu la veille, He Lifeng, membre du 20e Bureau politique du Comité central du PCC et vice-premier ministre de la Chine, a prononcé un discours vidéo et annoncé l'ouverture.

The 133rd China Import and Export Fair Kicks Off Today

« Le Président Xi Jinping a à plusieurs reprises avancé des exigences pour la construction d'une puissance commerciale, indiquant l'orientation pour le développement du commerce extérieur, a remarqué He Lifeng.

La 133e Foire de Canton se tient en présentiel pour la première fois depuis le début de l'épidémie, démontrant l'engagement de la Chine à capitaliser sur ses avantages comparatifs et à participer activement à la division internationale du travail, qui non seulement favorisera son propre développement, mais bénéficiera aussi au reste du monde. La Foire se concentrera sur la promotion d'un développement de haute qualité et l'accroissement actif des importations, en harmonie avec la tendance à l'amélioration de la consommation. Dans le même temps, la 133e Foire de Canton favorisera la transformation et la modernisation industrielles, accélérera le développement coordonné du commerce des biens et des services, soutiendra vigoureusement l'innovation des modèles d'affaires du commerce extérieur, et continuera à renforcer l'effet de liaison des deux ressources sur les marchés nationaux et internationaux », a-t-il ajouté dans son discours.

Lors de la cérémonie d'ouverture, les représentants des invités étrangers ont prononcé des discours, notamment Jennifer Patton, directrice de l'approvisionnement chez Coppel SA de CV, John L. Garrison, Jr., président du conseil d'administration de Terex Corporation, et M. Neha Kumar, responsable du marketing et de la marque chez Lulu Group International aux EAU.

La 133e Foire de Canton est la plus importante de l'histoire, tant en termes de surface d'exposition globale que de nombre d'exposants. En présentiel, environ 35 000 entreprises participeront à l'exposition, des acheteurs venus de 226 pays et régions s'inscriront pour y participer et 47 organisations industrielles et commerciales du monde entier organiseront des délégations pour y participer. Cette année, la Foire de Canton présentera un nouvel espace d'exposition et une nouvelle zone spéciale, ainsi que près de 500 000 produits verts et bas carbone.

Pour plus d'informations sur la 133e Foire de Canton à venir, veuillez vous inscrire sur https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 ou contactez : Mme Cai, [email protected]

Contact : Mme Cai, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055094/image_5003628_26958770.jpg

SOURCE Canton Fair