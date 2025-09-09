В возрасте 97 лет скончался Патрик Хемингуэй (Patrick Hemingway), американский писатель, защитник дикой природы и последний выживший сын лауреата Нобелевской премии Эрнеста Хемингуэя

Скорбя о потере своего деда, Патрик Хемингуэй Адамс (Patrick Hemingway Adams) заявил: «Мой дедушка был настоящим: больше, чем жизненный парадокс из старого мира; непревзойденный мечтатель, обремененный научным мозгом. Он говорил на половине дюжины языков и решал сложные математические задачи ради удовольствия, но его сердце на самом деле принадлежало писательскому и изобразительному искусству».

Патрик Хемингуэй родился в Канзас-Сити, штат Миссури, 28 июня 1928 года и провел свою юность на Кубе и в Ки-Уэсте, штат Флорида. Часто путешествуя с отцом на его лодке Pilar, они участвовали в спонтанных охотах за немецкими подводными лодками вдоль Карибского моря во время Второй мировой войны. Хемингуэй учился в Стэнфордском и Гарвардском университетах, последний стал его альма-матер в 1950 году, где он получил степень бакалавра по истории и литературе.

Хемингуэй начал свою карьеру, посвященную обучению дикой природе, в Колледже африканского управления дикой природой в Танзании, где он подготовил первых африканских рейнджеров для вновь образованной страны. Кроме того, он работал сотрудником по лесному хозяйству в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) от имени Организации Объединенных Наций.

После смерти своей матери, Полин Пфайффер (Pauline Pfeiffer), в 1951 году в возрасте 23 лет он направил свою страсть к сельскому хозяйству на свою ферму в Танзании, позже переехав туда со своей первой женой, Генриеттой Бройлс (Henrietta Broyles). Патрик получил мировое признание за свои сафари и экспедиции, выступая в качестве гида, эксперта и почетного егеря в Британской Восточной Африке.

Работа Патрика по управлению наследием отца началась в начале 1970-х годов и продолжалась до его смерти. Его вклад включает редактирование и завершение заметной книги его покойного отца «Предрассветная правда», где рукопись записана в архиве Хемингуэя в Библиотеке Джона Ф. Кеннеди. Он предоставил исторический и литературный анализ серии книг Библиотеки Хемингуэя, включая «Зеленые холмы Африки», «И восходит солнце», «Праздник, который всегда с тобой», «Прощай, оружие», «Хемингуэй и охота» и «Хемингуэй и война». В 2022 году Патрик вместе со своими племянниками Бренданом Хемингуэем (Brendan Hemingway) и Стивеном Хемингуэем Адамсом (Stephen Hemingway Adams) собрал вместе письма за много лет, которыми он обменивался со своим отцом, выпустив их под названием «Дорогой папа: письма Патрика и Эрнеста Хемингуэя».

В ответ на сохранение Патриком литературного наследия своего отца Анджела Хемингуэй Чарльз (Angela Hemingway Charles), основатель и президент совета директоров Hemingway Ltd., почтила своего покойного деверя: «Жизнь Патрика была свидетельством ценностей, которые он унаследовал от своего отца и сделал своими: целостность, авантюризм и глубокое уважение к природным и литературным мирам. Его уход знаменует собой завершение необычайной главы в семье Хемингуэя, и его наследие сохранится благодаря работе, которую он отстаивал, и жизням, которых он коснулся».

В 2023 году Патрик и его вторая жена Кэрол основали Patrick and Carol T. Hemingway Scholar-in-Residence Библиотеке Джона Ф. Кеннеди. Кроме того, он был представлен на Библиотечном форуме в 2006 году, где он участвовал в диалоге о своей жизни, наследии своего знаменитого отца и его вкладе в сохранение дикой природы в Африке.

У него осталась дочь Эдвина Хемингуэй (Edwina Hemingway), четверо внуков, семь правнуков и несколько племянниц и племянников.

О планах публичного чествования жизни будет объявлено позже.

