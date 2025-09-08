Patrick Hemingway, écrivain américain, défenseur de la faune et de la flore et dernier fils survivant du prix Nobel Ernest Hemingway, est décédé à l'âge de 97 ans

Déplorant la perte de son grand-père, Patrick Hemingway Adams a déclaré : "Mon grand-père était une vraie personne : un paradoxe de l'ancien monde, plus grand que nature, un rêveur consommé doté d'un cerveau scientifique. Il parlait une demi-douzaine de langues et résolvait des problèmes mathématiques compliqués pour s'amuser, mais son cœur appartenait vraiment aux arts écrits et visuels".

Patrick Hemingway est né à Kansas City (Missouri) le 28 juin 1928 et a passé sa jeunesse à Cuba et à Key West (Floride). Souvent à l'aventure avec son père sur son bateau, Pilar, ils se lançaient dans des chasses spontanées aux sous-marins allemands le long des Caraïbes pendant la Seconde Guerre mondiale. Hemingway a fréquenté Stanford University et Harvard University, cette dernière devenant son alma mater en 1950, où il a obtenu une licence en histoire et en littérature.

Hemingway a commencé sa carrière en se consacrant à l'enseignement de la faune au College of African Wildlife Management en Tanzanie, où il a formé les premiers gardes forestiers africains pour le pays nouvellement créé. En outre, il a été fonctionnaire forestier à la Food and Agricultural Organization (FAO) pour le compte des United Nations.

Après le décès de sa mère, Pauline Pfeiffer, en 1951 à l'âge de 23 ans, il a canalisé sa passion pour l'agriculture dans sa ferme en Tanzanie, où il s'est ensuite installé avec sa première épouse, Henrietta Broyles. Patrick a acquis une renommée mondiale pour ses safaris et ses expéditions, en tant que guide, expert et garde-chasse honoraire en Afrique de l'Est britannique.

Le travail de Patrick pour gérer l'héritage de son père a commencé au début des années 1970 et s'est poursuivi jusqu'à son décès. Il a notamment participé à l'édition et à l'achèvement du livre remarquable de son défunt père, True at First Light, dont le manuscrit est conservé dans les Hemingway Archives de la John F. Kennedy Library. Il a donné un aperçu historique et littéraire des séries de la Hemingway Library, notamment Green Hills of Africa, The Sun Also Rises, A Moveable Feast, A Farewell to Arms, Hemingway on Hunting, et Hemingway on War. En 2022, Patrick, ainsi que ses neveux Brendan Hemingway et Stephen Hemingway Adams, ont compilé des décennies de lettres qu'il a échangées avec son père sur le site Dear Papa : Les lettres de Patrick et Ernest Hemingway.

En réponse à la préservation par Patrick de l'héritage littéraire de son père, Angela Hemingway Charles, fondatrice et présidente du conseil d'administration de Hemingway Ltd., a rendu hommage à son défunt beau-frère : "La vie de Patrick est un témoignage des valeurs qu'il a héritées de son père et qu'il a fait siennes : l'intégrité, l'aventure et un profond respect pour les mondes naturel et littéraire. Sa disparition marque la fin d'un chapitre extraordinaire de la famille Hemingway, et son héritage perdurera à travers le travail qu'il a défendu et les vies qu'il a touchées".

En 2023, Patrick et sa seconde épouse, Carol, ont créé le Patrick and Carol T. Hemingway Scholar-in-Residence à la John F. Kennedy Library. En outre, il a participé au Library Forum en 2006, où il a engagé un dialogue sur sa vie, l'héritage de son célèbre père et sa contribution à la conservation de la faune en Afrique.

Il laisse dans le deuil sa fille Edwina Hemingway, quatre petits-enfants, sept arrière-petits-enfants et de nombreux neveux et nièces.

Une célébration publique de la vie sera annoncée à une date ultérieure.

Pour de plus amples informations, des demandes de presse, ou pour demander une interview avec un membre de la famille Hemingway, veuillez contacter Bettina L. Klinger, porte-parole officielle de la famille et fondatrice et PDG de Collective 222, l'agence d'enregistrement et la société de licence pour Hemingway Ltd.

Bettina L. Klinger

[email protected]

917-930-8654

ErnestHemingwayOfficial.com

@ernest.hemingway.official

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2766262/Patrick_Hemingway_Circa_1970.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2766263/Patrick_Jack_Ernest_and_Gregory_at_Club_de_Cazadores_Cuba_Ernest_Hemingway_Collection_JFK_Presidenti.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2766264/Patrick_Hemingway_Circa_1969_Kilimanjaro_Hemingway_Family_Archive.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2766321/Hemingway_Collective_222_Logo.jpg