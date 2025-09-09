Patrick Hemingway, último hijo con vida del premio Nobel Ernest Hemingway, falleció a los 97 años

Tras la pérdida de su abuelo, Patrick Hemingway Adams declaró: "Mi abuelo era auténtico: una paradoja descomunal del viejo mundo; un soñador consumado con un cerebro científico. Hablaba media docena de idiomas y resolvía complicados problemas matemáticos por diversión, pero su pasión pertenecía a las artes escritas y visuales".

Patrick Hemingway nació en Kansas City, Missouri, el 28 de junio de 1928 y pasó su juventud en Cuba y Cayo Hueso, Florida. A menudo, en aventuras con su padre en su barco, Pilar, participaban en cacerías espontáneas de submarinos alemanes por el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial. Hemingway estudió en las Universidades de Stanford y Harvard, convirtiéndose esta última en su alma máter en 1950, donde se licenció en Historia y Literatura.

Hemingway comenzó su carrera dedicado a la enseñanza de la vida silvestre en el Colegio de Gestión de la Vida Silvestre Africana en Tanzania, donde formó a los primeros guardabosques africanos para el recién formado país. Además, trabajó como oficial forestal en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en representación de las Naciones Unidas.

Tras el fallecimiento de su madre, Pauline Pfeiffer, en 1951, a la edad de 23 años, canalizó su pasión por la agricultura en su granja de Tanzania, donde posteriormente se trasladó con su primera esposa, Henrietta Broyles. Patrick alcanzó reconocimiento mundial por sus safaris y expediciones, sirviendo como guía, experto y guardabosques honorario en el África Oriental Británica.

La labor de Patrick en la gestión del legado de su padre comenzó a principios de la década de 1970 y continuó hasta su fallecimiento. Sus contribuciones incluyen la edición y la finalización del notable libro de su difunto padre, True at First Light, cuyo manuscrito se conserva en los Archivos Hemingway de la Biblioteca John F. Kennedy. Aportó una perspectiva histórica y literaria a la colección de la Biblioteca Hemingway, que incluye Green Hills of Africa, The Sun Also Rises, A Moveable Feast, A Farewell to Arms, Hemingway on Hunting, y Hemingway on War. En 2022, Patrick, junto con sus sobrinos Brendan Hemingway y Stephen Hemingway Adams, recopiló décadas de cartas que intercambió con su padre, publicadas como Dear Papa: The Letters of Patrick and Ernest Hemingway.

En respuesta a la preservación del legado literario de su padre por parte de Patrick, Angela Hemingway Charles, fundadora y presidenta de la junta directiva de Hemingway Ltd., rindió homenaje a su difunto cuñado: "La vida de Patrick fue un testimonio de los valores que heredó de su padre y que hizo suyos: integridad, aventura y un profundo respeto por el mundo natural y literario. Su fallecimiento marca el cierre de un capítulo extraordinario en la familia Hemingway, y su legado perdurará a través de la obra que defendió y las vidas que conmovió".

En 2023, Patrick y su segunda esposa, Carol, establecieron la Beca Residente Patrick y Carol T. Hemingway en la Biblioteca John F. Kennedy. Además, participó en el Foro de la Biblioteca en 2006, donde conversó sobre su vida, el legado de su famoso padre y sus contribuciones a la conservación de la vida silvestre en África.

Le sobreviven su hija, Edwina Hemingway, cuatro nietos, siete bisnietos y varios sobrinos y sobrinas.

Los planes para una celebración pública de su vida se anunciarán próximamente.

