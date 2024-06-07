Революция архитектуры DCS: SUPCON представляет универсальную систему управления Nyx | Революционное изменение традиционной архитектуры DCS: SUPCON представляет новаторскую Nyx, первую в мире универсальную систему управления (UCS)

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SUPCON Technology Co., Ltd.

Jun 07, 2024, 16:09 ET

СИНГАПУР, 7 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- SUPCON представила первую в мире универсальную систему управления (UCS) на долгожданной глобальной конференции по запуску продукта, знаменующей прорывные инновации в секторе автоматизации. В результате концепция промышленных систем управления революционно меняется и начинается новая эра технологий автоматизированного управления.

Почти 300 отраслевых экспертов, включая представителей ведущих предприятий отрасли, международных организаций и академических ассоциаций из почти 20 стран и регионов, собрались, чтобы засвидетельствовать этот исторический момент.

Возврат к сути контроля: вычисления, связь, измерения и контроль — инновационная архитектура UCS

SUPCON революционно изменила существующую уже 50 лет традиционную архитектуру DCS (распределенная система управления), преодолев ограничения традиционных специализированных аппаратных систем управления с жесткими иерархическими уровнями и фиксированной вычислительной мощностью, и представила архитектуру следующего поколения UCS (универсальная система управления), программно-определяемую, полностью цифровую и облачную систему управления. Освободившись от традиционных физических контроллеров, модулей ввода-вывода и шкафов, архитектура UCS имеет минималистскую новую форму, в которой объединен центр обработки данных управления, оптоволоконная сеть и интеллектуальные полевые устройства. Этот инновационный подход устраняет многочисленные шкафы, начиная революционную трансформацию систем управления.

Новаторский запуск Nyx: первая в мире универсальная система управления

Система Nyx, построенная вокруг центра обработки данных управления, использует NyxOS — облачную операционную систему реального времени, предназначенную для промышленного управления. Это обеспечивает надежную операционную среду для выполнения задач управления в режиме реального времени с высокой надежностью и безопасностью. Система Nyx способна выполнять облачные приложения в режиме реального времени, автономно регулируя масштаб ресурсов и производительность в соответствии со спросом и обеспечивая гибкость и масштабируемость. Избыточная и распределенная архитектура обеспечивает высокую доступность и отказоустойчивость этой системы управления.

Nyx использует оптоволоконную сеть для прямой передачи данных от интеллектуальных полевых устройств в центр обработки данных управления со скоростью 10 Гбит/с и параллельным резервированием. Этот инновационный подход приводит к минималистичной сетевой архитектуре, значительно сокращая количество медных кабелей и занимаемую площадь.

Используя технологию полевых соединений на основе APL, Nyx поддерживает искробезопасные взрывозащищенные полевые распределительные коробки и модули APL для зоны 2. Система выделяет каждому измерительному прибору IP-адрес, повышает скорость передачи данных минимум в 100 раз и переводит передачу и обработку данных на местах полностью в цифровую форму, обеспечивая связанность данных на интеллектуальных предприятиях. SUPCON, неуклонно стремясь к совместному строительству, использованию и взаимной выгоде, активно строит экосистему Ethernet-APL. Компания предлагает широкий ассортимент устройств APL, в том числе выключатели питания, полевые переключатели и интеллектуальные измерительные приборы.

Минималистичная архитектура Nyx обеспечивает значительную экономию средств, в том числе сокращение занимаемой площади на 90 %, количества медных кабелей на 80 % и сроков реализации проектов на 50 %.

Интегрируйте ИИ: раскройте неограниченный потенциал промышленного применения

Промышленное применение Nyx должно принести огромную выгоду перерабатывающей промышленности. Пилотные приложения SUPCON показали способность Nyx глубоко интегрировать ИИ и использовать механизм управления на базе графических процессоров, позволяющий применять такие функции, как автоматизированное построение конфигурации и AI-PID. Это обеспечивает прогнозирование данных и адаптивное управление, повышение операционной эффективности и начало новой эпохи ИИ в сфере управления для повышения производительности.

Расширьте возможности промышленных интеллектуальных систем, воспользуйтесь безграничными возможностями. В последние годы компания SUPCON активно изучает интеграцию и применение ИИ и других передовых технологий в перерабатывающей промышленности. Появление Nyx не только знаменует собой значительный успех SUPCON в области интеллектуального управления, но и создает «меч» для катализации промышленной трансформации. В условиях быстрых технологических и промышленных изменений SUPCON с готовностью приглашает новых партнеров по экосистеме присоединиться к этой новаторской революции. Вместе мы ведем отрасль к более рациональному, эффективному и экологичному будущему.

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