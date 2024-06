Révolutionner l'architecture DCS traditionnelle : SUPCON dévoile le révolutionnaire Nyx, le premier système de contrôle universel (UCS) au monde

SINGAPOUR, 7 juin 2024 /PRNewswire/ -- SUPCON a dévoilé le premier système de contrôle universel (UCS) au monde lors de la très attendue conférence de lancement du produit, marquant ainsi une innovation révolutionnaire dans le secteur de l'automatisation. Ce système révolutionne le concept des systèmes de contrôle industriel et ouvre une nouvelle ère dans la technologie du contrôle automatique.

Près de 300 experts de l'industrie, y compris des représentants des principales entreprises de l'industrie du progrès, des entreprises multinationales et des associations universitaires de près de 20 pays et régions, se sont réunis pour assister à ce moment historique.

Retour à l'essence du contrôle : Informatique, connectivité et détection - une architecture UCS innovante

SUPCON a révolutionné l'architecture technologique traditionnelle DCS, vieille de 50 ans, en surmontant les limites des systèmes de contrôle matériels traditionnels, construits à cet effet, avec des couches hiérarchiques rigides et une puissance informatique fixe, en introduisant l'architecture Universal Control System (UCS) de nouvelle génération, un système de contrôle défini par logiciel, entièrement numérisé et basé sur le cloud. En s'affranchissant des contrôleurs physiques traditionnels, des modules d'E/S et des armoires, l'UCS présente une nouvelle forme minimaliste qui intègre un centre de données de contrôle, un réseau de fibres optiques et un champ intelligent. Cette approche innovante permet d'éliminer de nombreux équipements et ouvre la voie à une transformation révolutionnaire des systèmes de contrôle.

Lancement révolutionnaire de Nyx : le premier système de contrôle universel au monde

Axé sur un centre de données de contrôle, le système Nyx tire parti de NyxOS, un système d'exploitation en temps réel basé sur le cloud et conçu pour le contrôle industriel. Il en résulte un environnement d'exploitation robuste pour les tâches de contrôle, en temps réel, hautement fiable et sécurisé. Le système Nyx est capable d'exécuter des applications en temps réel basées sur le cloud, d'ajuster de manière autonome l'échelle et la capacité des ressources en fonction de la demande, ce qui lui confère élasticité et évolutivité. Son architecture redondante et distribuée garantit la haute disponibilité et la tolérance aux pannes du système de contrôle.

Nyx utilise un réseau de fibres optiques pour transmettre directement les données de terrain intelligentes au centre de données de contrôle à une vitesse de 10 Gbp/s avec une redondance parallèle. Cette approche innovante conduit à une architecture de réseau minimaliste, qui réduit considérablement la quantité de câbles en cuivre et l'encombrement au sol.

Exploitant la technologie de connexion de terrain basée sur l'APL, Nyx prend en charge les boîtes de jonction de terrain antidéflagrantes à sécurité intrinsèque de la zone 2 et les modules APL. Il fournit à chaque instrument une adresse IP, améliore les performances de communication d'au moins 100 fois et numérise entièrement la transmission et l'exécution sur le terrain, réalisant ainsi la connectivité des données dans les usines intelligentes. SUPCON, fidèle à son engagement de co-construction, de partage et de bénéfice mutuel, construit activement un écosystème Ethernet-APL. Elle propose une gamme complète de produits APL, notamment des interrupteurs de puissance, des interrupteurs de terrain et des instruments intelligents.

L'architecture minimaliste de Nyx permet de réaliser des économies remarquables, notamment une réduction de 90 % de l'encombrement, de 80 % du nombre de câbles en cuivre et de 50 % de la durée du projet.

Intégrer l'IA : libérer un potentiel infini dans les applications industrielles

L'application industrielle de Nyx promet une valeur immense pour l'industrie des procédés. Les applications pilotes de SUPCON ont révélé la capacité de Nyx à intégrer profondément l'IA et à exploiter le moteur de contrôle alimenté par le GPU, offrant des fonctions telles que la génération de configuration automatisée et l'AI-PID. Cela permet la prédiction des données et le contrôle adaptatif, améliorant l'efficacité opérationnelle et ouvrant une nouvelle ère de l'IA dans le domaine du contrôle, libérant ainsi la productivité.

Renforcer l'intelligence industrielle, saisir des possibilités infinies. Ces dernières années, SUPCON a activement examiné l'intégration et l'application de l'IA et d'autres technologies de pointe dans l'industrie des procédés. L'introduction de Nyx ne signifie pas seulement une avancée significative pour SUPCON dans le contrôle intelligent, mais forge également une « arme » destinée à catalyser la transformation industrielle. Au milieu des mises à jour technologiques et industrielles rapides, SUPCON invite vivement d'autres partenaires de l'écosystème à se joindre à cette révolution. Ensemble, nous conduirons l'industrie vers un avenir plus intelligent, plus efficace et plus durable.