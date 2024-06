Rewolucja w tradycyjnej architekturze DCS: SUPCON prezentuje przełomowy produkt Nyx, pierwszy uniwersalny system sterowania (UCS)

SINGAPUR, 7 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Na niecierpliwie wyczekiwanej konferencji poświęconej globalnej premierze produktu SUPCON prezentuje pierwszy na świecie Uniwersalny System Sterowania (UCS), który stanowi przełomową innowację w sektorze automatyzacji. Produkt zrewolucjonizuje branżę przemysłowych systemów sterowania, rozpoczynając nową erę technologii sterowania automatycznego.

W tym doniosłym wydarzeniu wzięło udział niemal 300 ekspertów z branży, w tym przedstawicieli z czołowych przedsiębiorstw sektora, organizacji międzynarodowych i stowarzyszeń akademickich z niemal 20 krajów i regionów.

Powrót do istoty sterowania: przetwarzanie, łączność i wykrywanie - innowacyjna architektura UCS

SUPCON zrewolucjonizował liczącą sobie pięćdziesiąt lat tradycyjną architekturę DCS, pokonując ograniczenia tradycyjnych systemów sterowania opartych na sprzęcie i stworzonych do określonych celów z nieelastycznymi, hierarchicznymi warstwami i ograniczoną mocą obliczeniową dzięki wprowadzeniu nowej generacji architektury Uniwersalnego Systemu Sterowania (UCS) - programowalnego, w pełni zdigitalizowanego systemu sterowania opartego na chmurze. UCS, który zrywa z ograniczeniami tradycyjnych kontrolerów fizycznych, modułów I/O i szaf sterowniczych, prezentuje minimalistyczną, nową formę, która łączy w sobie sterownicze centrum danych, optyczną sieć światłowodową i inteligentne pole. To innowacyjne podejście eliminuje konieczność korzystania z wielu szaf sterowniczych, wprowadzając rewolucję w systemach sterowania.

Przełomowe wprowadzenie Nyx - pierwszego na świecie uniwersalnego systemu sterowania

Zbudowany na sterowniczym centrum danych system Nyx korzysta z opartego na chmurze systemu operacyjnego działającego w czasie rzeczywistym, który jest dostosowany do sterowania przemysłowego. W ten sposób powstaje solidne środowisko operacyjne do sterowania w czasie rzeczywistym, które jest jednocześnie wysoce niezawodne i bezpieczne. System Nyx może uruchamiać w czasie rzeczywistym aplikacje działające w chmurze, niezależnie dostosowując skalę i możliwości zasobów do zapotrzebowania, co pozwala na zachowanie elastyczności i odpowiedniej skali. Redundantna, dystrybuowana architektura zapewnia wysoką dostępność systemu sterowania i odporność na błędy.

Nyx korzysta z optycznej sieci światłowodowej, aby bezpośrednio przesyłać dane z inteligentnego pola do sterowniczego centrum danych z prędkością 10 Gb/s z równoległą redundancją. To innowacyjne podejście umożliwia minimalistycznej architektury sieci, znacznie ograniczając ilość przewodów miedzianych i tym samym zmniejszając ślad węglowy.

Wykorzystując technologię połączeń polowych opartą na APL, Nyx obsługuje iskrobezpieczne polowe skrzynki połączeniowe i moduły APL w strefie 2. Zapewnia każdemu przyrządowi adres IP, poprawia wydajność komunikacji o co najmniej 100 razy i w pełni digitalizuje transmisję i uruchamianie w terenie, zapewniając łączność danych w inteligentnych zakładach. SUPCON, niezłomny w swoim zaangażowaniu we współtworzenie, wymianę i wzajemne korzyści, aktywnie buduje ekosystem Ethernet-APL. Oferuje szeroką gamę produktów APL, w tym przełączniki zasilania, przełączniki polowe i inteligentne przyrządy.

Minimalistyczna architektura Nyx zapewnia znaczne oszczędności kosztów, w tym 90-procentową redukcję zajmowanej powierzchni, ograniczenie o 80% ilości kabli miedzianych i zmniejszenie czasu realizacji projektu o 50%.

Wykorzystanie AI: uwolnienie nieskończonego potencjału w zastosowaniach przemysłowych

Przemysłowe zastosowanie Nyx niesie ogromną wartość dla przemysłu przetwórczego. Pilotażowe aplikacje SUPCON ujawniły zdolność Nyx do ścisłej integracji sztucznej inteligencji i wykorzystania silnika sterowania bazującego na GPU, oferując funkcje takie jak automatyczne generowanie konfiguracji i AI-PID. Umożliwia to przewidywanie danych i sterowanie adaptacyjne, zwiększając wydajność operacyjną i zapoczątkowując nową erę AI w dziedzinie sterowania, uwalniając tym samym produktywność.

Wzmocnienie rozwiązań inteligentnych w przemyśle, wykorzystanie nieskończonych możliwości. W ostatnich latach SUPCON aktywnie badał zagadnienie integracji i zastosowania sztucznej inteligencji i innych zaawansowanych technologii w przemyśle przetwórczym. Wprowadzenie Nyx nie tylko oznacza dla SUPCON znaczący krok w rozwoju inteligentnego sterowania, ale także pełni rolę katalizatora transformacji przemysłowej. W obliczu szybkich zmian technologicznych i przemysłowych SUPCON zaprasza kolejnych partnerów ekosystemu do przyłączenia się do tej przełomowej rewolucji. Razem poprowadzą branżę w kierunku inteligentniejszej, wydajniejszej i bardziej ekologicznej przyszłości.