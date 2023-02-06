Операционная выручка GWM в 2022 году превысила 137,3 млрд юаней

News provided by

GWM

Feb 06, 2023, 08:34 ET

БАОДИН, Китай, 6 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- 2 февраля компания GWM опубликовала предварительную оценку прибыли за 2022 год, по данным которой компания достигла рекордного уровня операционной выручки. С показателем 137,351 млрд юаней в 2022 году компания четвертый год подряд преодолела отметку в 100 млрд юаней, а чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 8,279 млрд юаней, что на 23,09% больше, чем в прошлом году.

Continue Reading
The Operating Revenue of GWM in 2022 Exceeds CNY 137.3 Billion
The Operating Revenue of GWM in 2022 Exceeds CNY 137.3 Billion

В сложных и постоянно меняющихся условиях в 2022 году GWM все же достигла рекордных показателей выручки и зарубежных продаж, существенного роста прибыли, непрерывной оптимизации ассортимента продукции и премиализации бренда, сохранив устойчивую и благоприятную тенденцию.

Объем зарубежных продаж GWM также достиг рекордного максимума. В 2022 году объем зарубежных продаж составил 173 200 единиц, что на 21,28% больше, чем в прошлом году. Заявленная брендом в 2022 году глобальная стратегия «ONE GWM» будет продолжать способствовать расширению его глобального рынка.

Очень заметны изменения в сфере обновления ассортимента продукции и увеличения стоимости бренда в 2022 году. Средняя цена за единицу в 128 700 юаней показывает рост на 20,8% в годовом исчислении, при этом коэффициент продаж моделей стоимостью выше 200 000 юаней увеличился до 15,27%. Уровень внедрения интеллектуальных моделей достиг 86,17%.

Превосходный ассортимент продукции является результатом постоянных инвестиций в мощные технологические исследования и разработки. Опираясь на давний принцип чрезмерных инвестиций в исследования и разработки, GWM стремится полностью овладеть ключевыми технологиями. Настоящий потенциал «Технологии GWM» будет по-прежнему усиливаться в целях создания более прочной лесной экосистемы, а также для внедрения новых энергоносителей и интеллектуальных технологий в большее число моделей.

В сфере новых энергоносителей компания GWM продолжала развивать полностью электрические, гибридные и водородные технологии, начала первую модернизацию интеллектуальной технологии DHT и представила более 10 продуктов на новых энергоносителях, таких как модель гибридного электромобиля с подзарядкой от сети HAVAL H6, WEY Coffee 01 и некоторые новые модели ORA. По мере усовершенствования интеллектуальных технологий в данной области в 2022 году, продажи автомобилей, оснащенных Coffee Intelligence, превысили 200 000 единиц, а совокупный пробег вспомогательной системы вождения Coffee Intelligence составил более 25 млн километров.

В 2023 году GWM будет в большей степени ориентироваться на пользователей, чтобы непосредственно удовлетворять их потребности посредством всестороннего обновления, уделив больше внимания основным каналам автомобильного рынка. Ожидается, что в течение года будет выпущено более 10 новых продуктов на новых энергоносителях.

GWM будет и далее содействовать преобразованию системы маркетинга путем уделения большего внимания превосходным ресурсам и укреплению стратегической координации. Компания будет развивать концепцию «ONE GWM» в целях комплексной реконструкции, особенно с точки зрения стратегии развития бренда. В 2023 году она продолжит использовать технологии в качестве основы для устойчивого повышения прочности продукции и стимулирования эффективности системы за счет внедрения инноваций, стремясь достичь целевого показателя годовых продаж в 1,6 миллиона единиц.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1996321/image_1.jpg

SOURCE GWM

Also from this source

Los ingresos de explotación de GWM en 2022 superan los 137.300 millones de CNY

Faturamento operacional da GWM em 2022 ultrapassa 137,3 bilhões de CNY

Explore

More news releases in similar topics