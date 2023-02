Provozní výnosy automobilky GWM v roce 2022 přesáhly 137,3 miliardy jüanů

BAODING, Čína, 6. února 2023 /PRNewswire/ -- Automobilka GWM zveřejnila 2. února svůj předběžný odhad příjmů za rok 2022: Automobilka GWM dosáhla rekordních provozních výnosů. S 137,351 miliardami CNY v roce 2022 již čtvrtým rokem překračují 100 miliard CNY, zatímco čistý zisk připadající na akcionáře ve výši 8,279 miliard CNY představuje meziroční nárůst o 23,09 %.

Navzdory složitému a neustále se měnícímu tržnímu prostředí v roce 2022 se automobilce GWM podařilo dosáhnout rekordních tržeb a zahraničních prodejů, významného zvýšení zisku, neustálé optimalizace nabídky a zvyšování hodnoty značek, čímž si udržuje udržitelný a zdravý trend.

Rekordních hodnot dosáhly také prodeje automobilů GWM v zahraničí. Celkem 173.200 prodaných kusů v zahraničí v roce 2022 představuje meziroční nárůst o 21,28 %. Globální strategie značky „ONE GWM" oznámená v roce 2022 bude i nadále podporovat rozšiřování jejího globálního trhu.

Z hlediska úspěchů za rok 2022 je také potřeba zmínit vylepšení nabídky vozidel a zvýšení hodnoty značky. Zvýšení průměrné ceny vozu o 128.700 CNY představuje meziroční nárůst o 20,8 %, přičemž podíl prodeje modelů s cenou nad 200.000 CNY vzrostl na 15,27 %. Míra rozšíření inteligentních modelů dosáhla 86,17 %.

Široká nabídka produktů je výsledkem rozsáhlých investic do technologického výzkumu a vývoje. V rámci dlouhodobé strategie štědrého investování do výzkumu a vývoje se automobilka GWM snaží dosáhnout úplného vlastnictví klíčových technologií. Skutečná síla „technologie GWM" se bude i nadále konsolidovat ve prospěch budování ekosystému produktů a služeb, který rozšíří využívaní udržitelných zdrojů energie a přinese inteligentní technologie do více modelů.

Z hlediska udržitelných zdrojů energie automobilka GWM pokračovala v rozvoji čistě elektrických, hybridních a vodíkových technologií, zahájila první modernizaci inteligentního DHT a uvedla na trh více než 10 nových bezemisních modelů, jako je HAVAL H6 PHEV, WEY Coffee 01 a některé nové modely ORA. Rok 2022 byl ve znamení vylepšování inteligentních jízdních asistentů, přičemž se prodalo 200.000 kusů vozidel vybavených softwarem Coffee Intelligence, jehož asistenční systém řízení dosáhl celkového nájezdu 25 milionů kilometrů.

V roce 2023 se automobilka GWM více zaměří na hlavní kanály automobilového trhu a bude se více orientovat na uživatele, aby mohla plně uspokojit jejich různorodé potřeby. V průběhu roku se očekává uvedení dalších více než 10 nových modelů využívajících obnovitelné zdroje energie.

Automobilka GWM bude dále podporovat transformaci marketingového systému tím, že se více zaměří na ty nejlepší zdroje a posílí strategickou koordinaci. Zejména v oblasti strategie značky prohloubí filozofii „ONE GWM" pro komplexní přestavbu celé nabídky. V roce 2023 bude společnost pokračovat ve využívání technologií jako základu pro neustálé zlepšování svých vozidel a stimulovat systémovou efektivitu pomocí inovací a bude se snažit dosáhnout ročního prodejního cíle 1,6 milionu vozidel.

