Аукцион приемника Mafic USA LLC

News provided by

Iron Horse Auction Company, Inc.

26 Jul, 2023, 10:07 ET

РОКИНГЕМ (шт. Северная Каролина), 26 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- 22 августа 2023 года компания Iron Horse Auction Co., Inc., Рокингем, шт. Северная Каролина, проведет двухэтапный закрытый аукцион по продаже активов Mafic USA LLC. 

Активы включают в себя современный объект 4 253 +/- кв. м по производству базальта на территории площадью 2,1 +/- га и прилегающий к нему участок площадью 3,1 +/- га. Объект расположен на 119 Metrolina Dr, Shelby, NC 28150. Индивидуальная собственность, включенная в продажу, состоит из всех машин и оборудования, связанных с производством базальтового волокна, платиновых и родиевых втулок/сыпучих металлов, запасов базальтовой породы и запасов базальтового волокна.

11 мая 2023 года Хозяйственный суд Северной Каролины назначил Richard S. Wright of Moon Wright & Houston, PLLC генеральным приемником Mafic USA LLC. Приемник привлек Iron Horse для проведения упорядоченной ликвидации.

Руководитель компании Iron Horse Уилл Лилли (Will Lilly) заявил: "Для нас большая честь представлять Приемника в этой очень важной сделке. Мы считаем, что процесс упорядоченной ликвидации с учетом индивидуальных потребностей представляет собой редкую возможность приобретения базальтового производства, которое может быть введено в эксплуатацию гораздо быстрее, чем начальный проект. Это по-настоящему современное предприятие по производству базальтового волокна, которое уже привлекло к себе внимание международных организаций, работающих в этой отрасли".

Для получения более подробной информации о процессе продажи посетите сайт ironhorseauction.com/auction/mafic-68144/details или позвоните по номеру телефона: 800-997-2248.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Уилл Лилли (Will Lilly) +1-704-985-9300 или 
[email protected] 
Iron Horse Auction Company, Inc.
174 Airport Road
Rockingham, NC 28379
910-997-2248
www.ironhorseauction.com

SOURCE Iron Horse Auction Company, Inc.

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