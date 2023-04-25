Докладчики из Mercedes-Benz Mobility, McKinsey & Company и Нордеа Банк выступят на саммите SAFe®

Представители компаний Mercedes-Benz Mobility, McKinsey & Company и Нордеа Банка выступят в роли главных докладчиков на пражском саммите SAFe® Summit 2023, который будет проходить с 15 по 17 мая

В расписание пражского саммита SAFe Summit 2023 вошли истории клиентов Amadeus, Lufthansa, Bosch, Société Générale и Vodafone

БОУЛДЕР, штат Колорадо, 25 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Scaled Agile, Inc. объявила список основных докладов и докладчиков на пражском саммите SAFe® Summit 2023, который будет проходить с 15 по 17 мая в Праге, Чешская Республика, в отеле Hilton Prague возле реки. Это мероприятие представляет собой крупнейшее в мире объединение экспертов SAFe и идейных лидеров отрасли, ориентированных на ускорение цифровой трансформации и развитие конкуренции на быстро растущем рынке.

The 2023 SAFe Summit Prague represents Europe’s largest convergence of SAFe professionals and industry thought leaders focused on accelerating digital transformation and competing effectively in a fast-evolving marketplace.

Участникам будет представлена возможность развить навыки, обменяться знаниями, познакомиться с другими специалистами в области, пообщаться с идейными лидерами и влиятельными лицами, а также воочию увидеть, как предприятия используют систему SAFe, чтобы постоянно приносить пользу своим клиентам.

«Общая картина проблем и возможностей меняется, и система SAFe тоже», — заявил Крис Джеймс (Chris James), генеральный директор компании Scaled Agile, Inc. — Сейчас рынок заполоняют передовые технологии, такие как искусственный интеллект, а SAFe развивается для поддержки таких интеграций, и на мероприятиях саммита SAFe Summit охватывается эта новая тема. В этом году для нас большая честь приветствовать Дэвида Харви (David Harvey) из McKinsey & Company, который выступит с основным докладом о том, как ведущие фирмы внедряют свои методы использования искусственного интеллекта для полной реализации своего ценностного потенциала, и как развитие генеративного ИИ в последнее время меняет пространство возможностей».

Основные доклады и истории клиентов на мероприятии:

Основной доклад: «Использование возможностей искусственного интеллекта»

Докладчик: Дэвид Харви, менеджер по взаимодействию в компании McKinsey & Company, Inc .





Докладчик: Дэвид Харви, менеджер по взаимодействию в компании McKinsey & Company, Inc Основной доклад: «Бизнес во благо — это хороший бизнес»

Докладчик: Марга Хук ( Marga Hoek ), MBA, эксперт по развитию устойчивого бизнеса





Докладчик: Марга Хук ( ), MBA, эксперт по развитию устойчивого бизнеса Основной доклад клиента: Mercedes-Benz Mobility AG

«Наш путь: легко ли будет перейти на SAFe? Никто не говорил, что это будет легко!»

Докладчик: Гюльназ Ӧнес (Gülnaz Ӧnes), главный директор по информационным технологиям





«Наш путь: легко ли будет перейти на SAFe? Никто не говорил, что это будет легко!» Докладчик: Гюльназ Ӧнес (Gülnaz Ӧnes), главный директор по информационным технологиям Основной доклад клиента: Нордеа Банк

«Превращение банка с 200-летней историей в современного лидера цифровых трансформаций»

Докладчик: Джейкоб Свендсен ( Jacob Svendsen ), руководитель офиса One Digital, и Рене Хёйбен (Rene Huijben), руководитель отдела обучения, дизайна, сборки и технологий





«Превращение банка с 200-летней историей в современного лидера цифровых трансформаций» Докладчик: Джейкоб Свендсен ( ), руководитель офиса One Digital, и Рене Хёйбен (Rene Huijben), руководитель отдела обучения, дизайна, сборки и технологий В программе презентаций историй клиентов представлены компании Amadeus, Deutsche Lufthansa AG, Robert Bosch Automotive, Société Générale и Vodafone

Пражский саммит 2023 SAFe Summit сочетает в себе три ключевых мероприятия:

Основная конференция, 16 – 17 мая

Двухдневная основная конференция будет включать в себя основные доклады ведущих экспертов отрасли, 28 технических сессий, лаборатории продуктов, экспертный консультационный пункт SAFe и множество возможностей для установления контактов. Участники смогут изучить новые стратегии более эффективного предоставления ценности для клиентов и получить представление о том, как некоторые из крупнейших европейских предприятий используют систему SAFe для повышения качества, ускорения процесса выхода на рынок и повышения вовлеченности сотрудников.



Направления:

Гибкое исполнение

Руководство и стратегия

Гибкость бизнеса на практике

Предконференционные семинары, 15 мая

Предконференционные семинары саммита дают участникам возможность глубже изучить некоторые из наиболее актуальных вопросов, связанных с практикой использования системы SAFe. Семинары включают:

Оценка того, что важно для гибкости бизнеса

Ускорение потока с помощью 8 ускорителей потока

Применение системы SAFe во всей структуре компании

Навыки содействия совместному принятию решений в рамках мероприятий SAFe

Эксклюзивные сессии для клиентов, партнеров и экспертов, 15 мая

Голос клиента — послеобеденное время с корпоративными клиентами, посвященное обучению и сотрудничеству в присутствии опытных фасилитаторов SAFe, которые помогут провести сеансы дискавери-фаз и обратной связи.





День партнеров — исключительно для партнеров Scaled Agile, их консультантов по практике SAFe (SPC), тренеров-консультантов практики SAFe (SPCT), лидов по бизнесу, маркетингу и продажам Данное мероприятие посвящено достижению успеха партнеров в продажах, маркетинге и предоставлении клиентам возможности добиться успеха при использовании продуктов и услуг SAFe.





День SPCT — исключительно для тренеров-консультантов по практике SAFe (SPCT). Это мероприятие будет представлять собой сессию для развития идей и рабочую сессию, где SPCT смогут предоставить отзывы о релизах SAFe и провести мозговой штурм с экспертами Scaled Agile по всем темам касательно системы SAFe.

Участники, которым нужны консалтинговые, обучающие или платформенные решения SAFe, могут пообщаться с более чем 17 экспонентами-спонсорами, включая Agile Hive, Apptio, Atlassian, Broadcom, Comparative Agility, Cprime, Digital Tango, Gladwell Academy, Kegon AG, Kendis, monday.com, ONEPOINT, Projects GmbH, Solidify, The Adaptavist Group, Triskell Software и wibas. На этом мероприятии горячо приветствуется новое приобретение Scaled Agile — piplanning.io — которое также будет участвовать в выставке.

Регистрация уже открыта на веб-сайте safesummit.com/2023prague.

Информация о компании Scaled Agile, Inc.:

Scaled Agile, Inc. является поставщиком SAFe ® — самой надежной в мире системы для обеспечения гибкости бизнеса. Благодаря интегрированным решениям, которые помогают командам открывать для себя лучшие методы работы, Scaled Agile изменяет способы того, как ведущие мировые организации выявляют и обеспечивают ценность для клиентов, извлекают выгоду из новых возможностей и улучшают бизнес-результаты. Более 20 000 компаний и государственных учреждений полагаются на систему SAFe и глобальную партнерскую сеть Scaled Agile для ускорения внедрения цифровых инноваций и обеспечения конкурентоспособности на быстро меняющемся рынке. Подробная информация о компании представлена на сайте scaledagile.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2060571/Scaled_Agile_2023_SAFeSummit_Prague.jpg

SOURCE Scaled Agile, Inc.