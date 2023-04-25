Докладчики из Mercedes-Benz Mobility, McKinsey & Company и Нордеа Банк выступят на саммите SAFe®
Apr 25, 2023, 03:04 ET
Представители компаний Mercedes-Benz Mobility, McKinsey & Company и Нордеа Банка выступят в роли главных докладчиков на пражском саммите SAFe® Summit 2023, который будет проходить с 15 по 17 мая
В расписание пражского саммита SAFe Summit 2023 вошли истории клиентов Amadeus, Lufthansa, Bosch, Société Générale и Vodafone
БОУЛДЕР, штат Колорадо, 25 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Scaled Agile, Inc. объявила список основных докладов и докладчиков на пражском саммите SAFe® Summit 2023, который будет проходить с 15 по 17 мая в Праге, Чешская Республика, в отеле Hilton Prague возле реки. Это мероприятие представляет собой крупнейшее в мире объединение экспертов SAFe и идейных лидеров отрасли, ориентированных на ускорение цифровой трансформации и развитие конкуренции на быстро растущем рынке.
Участникам будет представлена возможность развить навыки, обменяться знаниями, познакомиться с другими специалистами в области, пообщаться с идейными лидерами и влиятельными лицами, а также воочию увидеть, как предприятия используют систему SAFe, чтобы постоянно приносить пользу своим клиентам.
«Общая картина проблем и возможностей меняется, и система SAFe тоже», — заявил Крис Джеймс (Chris James), генеральный директор компании Scaled Agile, Inc. — Сейчас рынок заполоняют передовые технологии, такие как искусственный интеллект, а SAFe развивается для поддержки таких интеграций, и на мероприятиях саммита SAFe Summit охватывается эта новая тема. В этом году для нас большая честь приветствовать Дэвида Харви (David Harvey) из McKinsey & Company, который выступит с основным докладом о том, как ведущие фирмы внедряют свои методы использования искусственного интеллекта для полной реализации своего ценностного потенциала, и как развитие генеративного ИИ в последнее время меняет пространство возможностей».
Основные доклады и истории клиентов на мероприятии:
- Основной доклад: «Использование возможностей искусственного интеллекта»
Докладчик: Дэвид Харви, менеджер по взаимодействию в компании McKinsey & Company, Inc.
- Основной доклад: «Бизнес во благо — это хороший бизнес»
Докладчик: Марга Хук (Marga Hoek), MBA, эксперт по развитию устойчивого бизнеса
- Основной доклад клиента: Mercedes-Benz Mobility AG
«Наш путь: легко ли будет перейти на SAFe? Никто не говорил, что это будет легко!»
Докладчик: Гюльназ Ӧнес (Gülnaz Ӧnes), главный директор по информационным технологиям
- Основной доклад клиента: Нордеа Банк
«Превращение банка с 200-летней историей в современного лидера цифровых трансформаций»
Докладчик: Джейкоб Свендсен (Jacob Svendsen), руководитель офиса One Digital, и Рене Хёйбен (Rene Huijben), руководитель отдела обучения, дизайна, сборки и технологий
- В программе презентаций историй клиентов представлены компании Amadeus, Deutsche Lufthansa AG, Robert Bosch Automotive, Société Générale и Vodafone
Пражский саммит 2023 SAFe Summit сочетает в себе три ключевых мероприятия:
Основная конференция, 16 – 17 мая
Двухдневная основная конференция будет включать в себя основные доклады ведущих экспертов отрасли, 28 технических сессий, лаборатории продуктов, экспертный консультационный пункт SAFe и множество возможностей для установления контактов. Участники смогут изучить новые стратегии более эффективного предоставления ценности для клиентов и получить представление о том, как некоторые из крупнейших европейских предприятий используют систему SAFe для повышения качества, ускорения процесса выхода на рынок и повышения вовлеченности сотрудников.
Направления:
- Гибкое исполнение
- Руководство и стратегия
- Гибкость бизнеса на практике
Предконференционные семинары, 15 мая
Предконференционные семинары саммита дают участникам возможность глубже изучить некоторые из наиболее актуальных вопросов, связанных с практикой использования системы SAFe. Семинары включают:
- Оценка того, что важно для гибкости бизнеса
- Ускорение потока с помощью 8 ускорителей потока
- Применение системы SAFe во всей структуре компании
- Навыки содействия совместному принятию решений в рамках мероприятий SAFe
Эксклюзивные сессии для клиентов, партнеров и экспертов, 15 мая
- Голос клиента — послеобеденное время с корпоративными клиентами, посвященное обучению и сотрудничеству в присутствии опытных фасилитаторов SAFe, которые помогут провести сеансы дискавери-фаз и обратной связи.
- День партнеров — исключительно для партнеров Scaled Agile, их консультантов по практике SAFe (SPC), тренеров-консультантов практики SAFe (SPCT), лидов по бизнесу, маркетингу и продажам Данное мероприятие посвящено достижению успеха партнеров в продажах, маркетинге и предоставлении клиентам возможности добиться успеха при использовании продуктов и услуг SAFe.
- День SPCT — исключительно для тренеров-консультантов по практике SAFe (SPCT). Это мероприятие будет представлять собой сессию для развития идей и рабочую сессию, где SPCT смогут предоставить отзывы о релизах SAFe и провести мозговой штурм с экспертами Scaled Agile по всем темам касательно системы SAFe.
Участники, которым нужны консалтинговые, обучающие или платформенные решения SAFe, могут пообщаться с более чем 17 экспонентами-спонсорами, включая Agile Hive, Apptio, Atlassian, Broadcom, Comparative Agility, Cprime, Digital Tango, Gladwell Academy, Kegon AG, Kendis, monday.com, ONEPOINT, Projects GmbH, Solidify, The Adaptavist Group, Triskell Software и wibas. На этом мероприятии горячо приветствуется новое приобретение Scaled Agile — piplanning.io — которое также будет участвовать в выставке.
Регистрация уже открыта на веб-сайте safesummit.com/2023prague.
Информация о компании Scaled Agile, Inc.:
Scaled Agile, Inc. является поставщиком SAFe ® — самой надежной в мире системы для обеспечения гибкости бизнеса. Благодаря интегрированным решениям, которые помогают командам открывать для себя лучшие методы работы, Scaled Agile изменяет способы того, как ведущие мировые организации выявляют и обеспечивают ценность для клиентов, извлекают выгоду из новых возможностей и улучшают бизнес-результаты. Более 20 000 компаний и государственных учреждений полагаются на систему SAFe и глобальную партнерскую сеть Scaled Agile для ускорения внедрения цифровых инноваций и обеспечения конкурентоспособности на быстро меняющемся рынке. Подробная информация о компании представлена на сайте scaledagile.com.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2060571/Scaled_Agile_2023_SAFeSummit_Prague.jpg
SOURCE Scaled Agile, Inc.
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