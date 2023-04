Des intervenants de Mercedes-Benz Mobility, McKinsey & Company et Nordea Bank seront les têtes d'affiche du sommet SAFe® 2023 à Prague du 15 au 17 mai

Des témoignages de clients comme Amadeus, Lufthansa, Bosch, Société Générale et Vodafone ont été ajoutés au programme du sommet SAFe 2023 à Prague

BOULDER, Colorado, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc. a annoncé la liste des principaux intervenants et conférenciers du sommet SAFe® Prague 2023, qui se tiendra du 15 au 17 mai au Hilton Prague by the River, à Prague, en République tchèque. Cet événement représente la plus grande convergence en Europe de professionnels SAFe et de leaders d'opinion de l'industrie axés sur l'accélération de la transformation numérique et la concurrence efficace dans un marché en rapide évolution.

Les participants auront l'occasion de développer leurs compétences, d'échanger leurs connaissances, de créer des opportunités de réseautage, de rencontrer des leaders d'opinion et des personnalités influentes, et de voir directement comment les entreprises tirent parti de SAFe pour apporter en permanence de la valeur à leurs clients.

« Le paysage des défis et des opportunités évolue et SAFe aussi », déclare Chris James, PDG de Scaled Agile, Inc. « Avec l'arrivée sur le marché de technologies avancées telles que l'IA, SAFe évolue pour supporter ces intégrations et les événements du sommet SAFes'emparent de ce sujet émergent. Cette année, nous avons l'honneur d'accueillir David Harvey de McKinsey & Company pour une conférence sur la façon dont les grandes entreprises industrialisent leurs pratiques en matière d'IA afin de réaliser leur plein potentiel de valeur et sur la façon dont l'évolution récente de l'IA générative (GenAI) modifie l'espace des opportunités. »

Conférences et témoignages de clients :

Présentation : Harnessing the Power of AI

Conférencier : David Harvey , responsable de l'engagement chez McKinsey & Company, Inc .

, responsable de l'engagement chez McKinsey & Company, Inc Présentation : Business for Good is Good Business

Conférencier : Marga Hoek , MBA, expert en entreprises durables

, MBA, expert en entreprises durables Présentation client : Mercedes-Benz Mobility AG

Our journey: Is the Transformation to SAFe Going to be Easy? Nobody Said it Would Be!

Conférencier : Gülnaz Ӧnes, directeur international des systèmes d'information

Présentation client : Nordea Bank

Transforming a 200-year-old Bank into a Modern Digital Leader

Intervenants : Jacob Svendsen , directeur de One Digital Office et Rene Huijben, directeur Learning Design et Build & Technology

, directeur de One Digital Office et Rene Huijben, directeur Learning Design et Build & Technology Parmi les clients présentés, citons Amadeus, Deutsche Lufthansa AG, Robert Bosch Automotive, Société Générale et Vodafone

Le sommet SAFe Prague 2023 associe trois événements clés :

Conférence principale, 16 - 17 mai

La conférence principale de deux jours comprendra des conférences de haut niveau, 28 sessions techniques, des laboratoires de produits, une station de coaching pour les experts SAFe et de nombreuses opportunités de réseautage. Les participants pourront apprendre de nouvelles stratégies pour mieux servir leurs clients et découvrir comment certaines des plus grandes entreprises européennes utilisent SAFe pour améliorer la qualité, accélérer la mise sur le marché et accroître l'engagement de leurs employés.

Les thèmes abordés sont les suivants :

Exécution agile

Leadership et stratégie

L'agilité des entreprises en pratique

Ateliers pré-conférence, 15 mai

Les ateliers de pré-conférence du Sommet offrent aux participants l'opportunité d'approfondir certaines des questions les plus actuelles liées à la pratique de SAFe. Les ateliers comprennent :

Mesurer ce qui compte pour l'agilité de l'entreprise

Accélérer le flux avec 8 accélérateurs de flux

Appliquer SAFe dans l'entreprise

Compétences de facilitation pour la prise de décision collaborative dans les événements SAFe

Sessions exclusives pour les clients, les partenaires et les experts, 15 mai

Voice of the Customer - un après-midi avec des entreprises clientes dédié à l'apprentissage et à la collaboration avec des facilitateurs SAFe expérimentés présents pour guider les sessions de découverte et de retour d'expérience.

Partner Day - exclusivement pour les partenaires de Scaled Agile, leurs SPC, SPCT, entreprise, marketing et prospects. Cet événement est dédié à la réussite des partenaires dans la vente, le marketing et l'utilisation des produits et services SAFe par les clients.

SPCT Day - exclusivement pour les consultants en pratique SAFe (SPCT). Cet événement sera une session d'idéation et de travail qui permettra aux SPCT de fournir un feedback sur les versions SAFe, et de réfléchir avec les experts de Scaled Agile sur tous les sujets SAFe.

Les participants à la recherche de conseils, de formations ou de plateformes SAFe pourront rencontrer plus de 17 exposants, dont Agile Hive, Apptio, Atlassian, Broadcom, Comparative Agility, Cprime, Digital Tango, Gladwell Academy, Kegon AG, Kendis, monday.com, ONEPOINT, Projects GmbH, Solidify, The Adaptavist Group, Triskell Software, et wibas. La nouvelle acquisition de Scaled Agile, piplanning.io, est chaleureusement accueillie à l'événement et exposera également.

Les inscriptions sont ouvertes à l'adresse safesummit.com/2023prague.

À propos de Scaled Agile, Inc. :

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le système le plus fiable au monde pour favoriser la souplesse opérationnelle. Grâce à des solutions intégrées qui aident les équipes à trouver de meilleures méthodes de travail, Scaled Agile redéfinit la façon dont les plus grandes organisations du monde identifient et apportent de la valeur à leurs clients, capitalisent sur les opportunités émergentes et améliorent leurs résultats. Plus de 20 000 entreprises et organismes gouvernementaux comptent sur le réseau mondial de partenaires SAFe et Scaled Agile pour accélérer l'innovation numérique et soutenir la concurrence dans un marché en évolution rapide. Pour en savoir plus, visitez le site scaledagile.com.

