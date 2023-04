-Ponentes de Mercedes-Benz Mobility, McKinsey & Company y Nordea Bank encabezan la 2023 SAFe® Summit Prague, del 15-17 de mayo

Historias de clientes de Amadeus, Lufthansa, Bosch, Société Générale y Vodafone se suman al cartel de la 2023 SAFe Summit Prague

BOULDER, Colo., 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc. ha anunciado la lista de ponentes y oradores principales de la 2023 SAFe® Summit Prague, que tendrá lugar del 15 al 17 de mayo en el Hilton Prague by the River, en Praga, República Checa. El evento representa la mayor convergencia europea de profesionales de SAFe y líderes de opinión del sector centrados en acelerar la transformación digital y competir eficazmente en un mercado en rápida evolución.

The 2023 SAFe Summit Prague represents Europe’s largest convergence of SAFe professionals and industry thought leaders focused on accelerating digital transformation and competing effectively in a fast-evolving marketplace.

Los asistentes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades, intercambiar conocimientos, establecer contactos, conectarse con líderes de opinión y personas influyentes, y ver de primera mano cómo las empresas están aprovechando SAFe para ofrecer continuamente valor a sus clientes.

"El panorama de desafíos y oportunidades está cambiando y SAFe también", dijo Chris James, consejero delegado de Scaled Agile, Inc. "Con tecnologías avanzadas como la IA inundando el mercado, SAFe está evolucionando para soportar esas integraciones y los eventos SAFe Summit están abrazando este tema emergente. Este año, tenemos el honor de dar la bienvenida a David Harvey de McKinsey & Company para ofrecer una conferencia magistral sobre cómo las empresas líderes están industrializando sus prácticas de IA para aprovechar todo su potencial de valor y cómo la reciente evolución GenAI está cambiando el espacio de oportunidades."

Ponencias destacadas e historias de clientes:

Ponencia: Harnessing the Power of AI

Ponente: David Harvey , Gestor de compromisos McKinsey & Company, Inc .





Ponente: , Gestor de compromisos McKinsey & Company, Inc Ponencia: Business for Good is Good Business

Ponente: Marga Hoek , MBA, Sustainable Business Expert





Ponente: , MBA, Sustainable Business Expert Discurso del cliente: Mercedes-Benz Mobility AG

Nuestro viaje: ¿Va a ser fácil la transformación a SAFe? ¡Nadie dijo que lo fuera!

Ponente: Gülnaz Ӧnes, responsable de información global





Nuestro viaje: ¿Va a ser fácil la transformación a SAFe? ¡Nadie dijo que lo fuera! Ponente: Gülnaz Ӧnes, responsable de información global Discurso del cliente: Nordea Bank

Transformar un banco de 200 años en un líder digital moderno

Ponentes: Jacob Svendsen , director de One Digital Office y Rene Huijben, director de Learning Design and Build & Technology





Transformar un banco de 200 años en un líder digital moderno Ponentes: , director de One Digital Office y Rene Huijben, director de Learning Design and Build & Technology Presentaciones de historias de clientes: Amadeus, Deutsche Lufthansa AG, Robert Bosch Automotive, Société Générale, y Vodafone

2023 SAFe Summit Prague combina tres eventos clave:

Conferencia principal, 16 - 17 de mayo

La conferencia principal, de dos días de duración, incluirá ponencias de líderes del sector, 28 sesiones técnicas, laboratorios de productos, una estación de formación de expertos en SAFe y múltiples oportunidades para establecer contactos. Los asistentes podrán aprender nuevas estrategias para ofrecer valor al cliente de forma más eficaz y conocer cómo algunas de las empresas más grandes de Europa están aprovechando SAFe para mejorar la calidad, acelerar el tiempo de comercialización y aumentar el compromiso de los empleados.

Los temas abarcan:

Ejecución Ágil

Liderazgo y estrategia

Agilidad empresarial en la práctica

Talleres previos a la conferencia, 15 de mayo

Los talleres previos a la conferencia de la Cumbre brindan a los asistentes la oportunidad de profundizar en algunos de los temas de mayor actualidad relacionados con la práctica de SAFe. Los talleres incluyen:

Medir lo que importa para la agilidad empresarial

Acelerar el flujo con 8 aceleradores de flujo

Aplicación de SAFe en toda la empresa

Habilidades de Facilitación para la Toma de Decisiones Colaborativa en Eventos SAFe

Sesiones exclusivas para clientes, socios y expertos, 15 de mayo

Voz del cliente: una tarde con clientes empresariales dedicada a aprender y colaborar con facilitadores SAFe experimentados para guiar las sesiones de descubrimiento y comentarios.





Día del socio: exclusivo para socios de Scaled Agile, sus SPC, SPCT, líderes comerciales, de marketing y ventas. Este evento está dedicado a construir el éxito de los socios en la venta, comercialización y capacitación de los clientes para tener éxito con los productos y servicios SAFe.





Día SPCT: exclusivo para Consultores de Práctica SAFe (SPCT). Este evento será una sesión de ideación y trabajo que permitirá a los SPCT proporcionar comentarios sobre las versiones de SAFe y realizar un intercambio de ideas con expertos de Scaled Agile sobre todos los temas de SAFe.

Los asistentes que busquen soluciones de consultoría, formación o plataformas SAFe podrán contactar con más de 17 expositores patrocinadores, como Agile Hive, Apptio, Atlassian, Broadcom, Comparative Agility, Cprime, Digital Tango, Gladwell Academy, Kegon AG, Kendis, monday.com, ONEPOINT, Projects GmbH, Solidify, The Adaptavist Group, Triskell Software y wibas. La nueva adquisición de Scaled Agile, piplanning.io, es muy bienvenida al evento y también expondrá.

La inscripción está abierta en safesummit.com/2023prague.

Acerca de Scaled Agile, Inc.:

Scaled Agile, Inc. es el proveedor de SAFe®, el sistema más fiable del mundo para la agilidad empresarial. A través de soluciones integradas que ayudan a los equipos a desbloquear mejores formas de trabajar, Scaled Agile está redefiniendo la forma en que las principales organizaciones del mundo identifican y ofrecen valor al cliente, capitalizan las oportunidades emergentes y mejoran los resultados empresariales. Más de 20.000 empresas y agencias gubernamentales confían en SAFe y en la red global de socios de Scaled Agile para acelerar la innovación digital y competir en un mercado que cambia rápidamente. Más información en scaledagile.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2060571/Scaled_Agile_2023_SAFeSummit_Prague.jpg

SOURCE Scaled Agile, Inc.