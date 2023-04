Prelegenci z Mercedes-Benz Mobility, McKinsey & Company oraz Nordea Bank poprowadzą tegoroczny szczyt SAFe®, który odbędzie się w Pradze w dniach 15-17 maja

Historie klientów - firm Amadeus, Lufthansa, Bosch, Société Générale i Vodafone zostaną zaprezentowane podczas tegorocznego szczytu SAFe® w Pradze.

BOULDER, Kolorado, 25 kwietnia 2023 /PRNewswire/ -- Firma Scaled Agile, Inc. ogłosiła skład prelegentów i mówców na tegoroczny szczyt SAFe® Summit Prague, który odbędzie się w dniach 15-17 maja w obiekcie Hilton Prague by the River w Pradze, w Czechach. Wydarzenie to jest największym w Europie spotkaniem profesjonalistów z dziedziny SAFe i liderów przemysłu, którzy koncentrują się na przyspieszeniu transformacji cyfrowej i skutecznym konkurowaniu na szybko zmieniającym się rynku.

Uczestnicy będą mieli możliwość budowania umiejętności, wymiany wiedzy, tworzenia sieci kontaktów, interakcji z liderami myśli i influencerami oraz uzyskania informacji z pierwszej ręki na temat tego, jak przedsiębiorstwa wykorzystują SAFe, aby nieustannie dostarczać wartości swoim klientom.

„Krajobraz wyzwań i możliwości ciągle się zmienia, podobnie jak SAFe - powiedział Chris James, dyrektor generalny Scaled Agile, Inc. - Wraz z zaawansowanymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, które zalewają rynek, platforma SAFe również ewoluuje, aby wspierać proces ich integracji. Wydarzenia zaplanowane w ramach szczytu SAFe uwzględnią ten aspekt. W tym roku będziemy mieli zaszczyt gościć Davida Harveya z McKinsey & Company, który wygłosi wykład na temat tego, jak wiodące firmy uprzemysławiają swoje praktyki w dziedzinie sztucznej inteligencji, aby w pełni wykorzystać ich wartości. Ukazane zostanie również to, jak niedawna ewolucja GenAI zmienia przestrzeń możliwości".

Wykłady i historie klientów:

Wykład: Wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji - prelegent: David Harvey , kierownik ds. projektu w McKinsey & Company, Inc . ;

- prelegent: , kierownik ds. projektu w McKinsey & Company, Inc ; Wykład: Biznes dla dobra to dobry biznes - prelegent: Marga Hoek , MBA, ekspert w dziedzinie zrównoważonego biznesu;

Wystąpienie klienta: Mercedes-Benz Mobility AG - Nasza historia: Czy proces przejścia na SAFe będzie łatwy? Nikt nie powiedział, że będzie! Prelegent: Gülnaz Ӧnes, globalny dyrektor ds. informacji;

Wystąpienie klienta: Nordea Bank - Transformacja dwustuletniego banku w nowoczesnego lidera cyfrowego. Prelegenci: Jacob Svendsen , dyrektor oddziału One Digital, i Rene Huijben, kierownik działu projektowania nauczania oraz budowy i technologii;

Prezentacje historii następujących klientów: Amadeus, Deutsche Lufthansa AG, Robert Bosch Automotive, Société Générale i Vodafone.

W ramach tegorocznego szczytu SAFe odbędą się trzy najważniejsze wydarzenia:

Główna konferencja, 16-17 maja

Dwudniowa konferencja główna będzie obejmować wystąpienia o tematyce wiodącej dla branży, 28 sesji technicznych, laboratoria produktowe, stanowisko coachingowe ekspertów SAFe oraz wiele możliwości nawiązywania kontaktów. Uczestnicy będą mogli poznać nowe strategie skutecznego dostarczania wartości dla klientów oraz dowiedzieć się, w jaki sposób największe europejskie przedsiębiorstwa wykorzystują SAFe do poprawy jakości, skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek oraz zwiększenia zaangażowania pracowników.

Tematy wystąpień:

Zwinna realizacja,

Przywództwo i strategia,

Zwinność biznesowa w praktyce.

Warsztaty poprzedzające konferencję, 15 maja

Zorganizowane w ramach szczytu warsztaty dają uczestnikom możliwość zagłębienia się w niektóre z najbardziej aktualnych kwestii związanych z praktyką SAFe. Podczas warsztatów omówione zostaną następujące kwestie:

Mierzenie czynników istotnych w kontekście zwinności biznesowej,

Przyspieszanie przepływów z wykorzystaniem 8 akceleratorów przepływu,

Stosowanie praktyki SAFe w całym przedsiębiorstwie,

Zdolności organizacyjne wspierające procesy decyzyjne oparte na współpracy w ramach wydarzeń SAFe.

Sesje z udziałem klientów, partnerów i ekspertów, 15 maja

Głosy klientów - popołudniowe spotkanie z klientami korporacyjnymi poświęcone nauce i współpracy, z udziałem doświadczonych moderatorów SAFe, którzy poprowadzą sesje mające na celu odkrywanie możliwości i przekazanie informacji zwrotnych;

Dzień Partnera - wydarzenie wyłącznie dla partnerów Scaled Agile, ich konsultantów i konsultantów technologicznych, a także liderów biznesu, marketingu i sprzedaży. Wydarzenie to ma na celu budowanie sukcesów partnerów w obszarze sprzedaży i marketingu oraz umożliwianie klientom skutecznego stosowania produktów i usług z pakietu SAFe;

Dzień SPCT - wydarzenie przeznaczone wyłącznie dla konsultantów technologicznych SAFe (SPCTs), które będzie miało charakter sesji ideacyjnej i roboczej umożliwiającej SPCT przekazanie informacji zwrotnych na temat wdrażania SAFe, z uwzględnieniem burzy mózgów z udziałem ekspertów Scaled Agile w zakresie wszystkich tematów związanych z SAFe.

Uczestnicy zainteresowani rozwiązaniami z zakresu doradztwa, szkoleń i platform SAFe będą mogli spotkać się z ponad 17 wystawcami, w tym: Agile Hive, Apptio, Atlassian, Broadcom, Comparative Agility, Cprime, Digital Tango, Gladwell Academy, Kegon AG, Kendis, monday.com, ONEPOINT, Projects GmbH, Solidify, The Adaptavist Group, Triskell Software i wibas. Niedawno pozyskana przez Scaled Agile platforma piplanning.io również będzie gościć podczas wydarzenia i przedstawi swoją ofertę.

Rejestracja jest możliwa za pośrednictwem strony: safesummit.com/2023prague.

Scaled Agile, Inc.:

Firma Scaled Agile, Inc. jest dostawcą SAFe®, wiodącej na świecie struktury na rzecz elastyczności biznesu. Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom, które pomagają zespołom wdrażać lepsze metody pracy, Scaled Agile na nowo definiuje sposób, w jaki wiodące organizacje na świecie identyfikują i dostarczają wartość dla klientów, wykorzystują pojawiające się możliwości i poprawiają wyniki biznesowe. Ponad 20 tysięcy firm i agencji rządowych korzysta z SAFe i globalnej sieci partnerów Scaled Agile, aby przyspieszyć innowacje cyfrowe i konkurować na szybko zmieniającym się rynku. Więcej informacji można znaleźć na stronie: scaledagile.com.

