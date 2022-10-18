Открытие 132-й Кантонской ярмарки, на которой представлено 3,31 млн. товаров

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Canton Fair

Oct 18, 2022, 09:02 ET

ГУАНЧЖОУ (Китай), 18 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- 15 октября 2022 года началась 132-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, которая включает виртуальную церемонию открытия.

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132nd Canton Fair Kicks off with recording-breaking 3.31 million products
132nd Canton Fair Kicks off with recording-breaking 3.31 million products

В этом году на ярмарке было представлено рекордное товаров товаров — в общей сложности 3,31 миллиона изделий для реализации миссии «Canton Fair, Global Share» (Кантонская ярмарка — глобальный рынок). В их число входят более 140 000 интеллектуальных продуктов, а также более 540 000 экологически чистых и низкоуглеродных экспонатов, и более 280 000 изделий с независимыми правами на интеллектуальную собственность.

В нынешней Кантонской ярмарке принимают участие 34 744 предприятия, что на 40 % больше по сравнению с предыдущей ярмаркой, а к виртуальному мероприятию присоединились 416 зарубежных участников из 34 стран. В режиме онлайн собралось большое число высококачественных компаний, обладающих конкурентными качествами и характеристиками, включая 2094 брендовых предприятия и более 3700 компаний с такими титулами, как национальные высокотехнологичные предприятия, китайские предприятия, отмеченные временем, национальный корпоративный технический центр и компании, получившие высокий уровень сертификации AEO (Уполномоченный экономический оператор) от таможенной службы Китая.

Министр торговли КНР Ван Вэньтао (Wang Wentao) и губернатор провинции Гуандун Ван Вэйчжун (Wang Weizhong) посетили виртуальную церемонию открытия и выступили по видеосвязи. «Благодаря увеличенному количеству участников ярмарки, продолжительной длительности виртуальной выставки, усовершенствованным функциям веб-сайтов и расширенным мероприятиям по стимулированию торговли, 132-я Кантонская ярмарка обеспечит возможность совершать сделки для компаний и предприятий при любой погоде, и по всему миру», — заявил Ван Вэньтао.

На ярмарке будут организованы вспомогательные мероприятия, включая 200 онлайн-презентаций новых изделий и 10 тематических форумов по 6 основным темам, таким как международная экономика и торговля, расширение цифровых возможностей, а также 8 транслируемых в прямом эфире мероприятий под названием «Откройте для себя Кантонскую ярмарку с пчелами и медом».

На этой ярмарке будет создана зона «возрождения сельских районов», призванная помочь выйти на международный рынок предприятиям из бывших бедных районов. Зона открыта для всех предприятий из ранее слаборазвитого региона, без каких-либо ограничений, в целях закрепления достижений в области борьбы с нищетой.

Более подробная информация о мероприятиях ярмарки и коммерческих возможностях представлена на веб-сайте по адресу:
https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1922002/Canton_Fair_Kickoff.jpg

SOURCE Canton Fair

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