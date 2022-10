Rekordowa liczba 3,31 mln produktów podczas 132. edycji Targów Kantońskich

GUANGZHOU, Chiny, 18 października 2022 r. /PRNewswire/ -- W dniu 15 października 2022 r. miała miejsce wirtualna ceremonia otwarcia 132. edycji Chińskich Targów Importu i Eksportu.

Do chwili obecnej na targach wystawiono rekordową liczbę 3,31 mln produktów, co idealnie wpisuje się w realizację misji „Canton Fair, Global Share" („Targi Kantońskie, udział globalny"). Wśród nich można znaleźć ponad 140 tys. inteligentnych produktów, ponad 540 tys. produktów ekologicznych i niskoemisyjnych oraz ponad 280 tys. produktów objętych niezależnymi prawami własności intelektualnej.

W ramach najnowszej edycji Targów Kantońskich zwiększyła się również liczba wystawców. Impreza przyciągnęła 34744 przedsiębiorstwa, co stanowi wzrost o 40% w stosunku do poprzedniej edycji, a także 416 zagranicznych wystawców z 34 krajów, którzy dołączyli do wirtualnego wydarzenia. Ogromna liczba firm o wysokiej renomie, posiadających zarówno przewagę konkurencyjną, jak i zestaw unikalnych cech, zgromadziła się online, w tym 2094 markowych przedsiębiorstw i ponad 3700 firm uhonorowanych prestiżowymi wyróżnieniami przyznawanymi krajowym przedsiębiorstwom zaawansowanym technologicznie i przedsiębiorstwom o wieloletniej tradycji na rynku chińskim, tytułem Narodowego Ośrodka Technologicznego i wysokiej klasy certyfikatem AEO przyznawanym przez Chińską Agencję Celną.

Wang Wentao, minister ds. handlu ChRL oraz Wang Weizhong, gubernator prowincji Guangdong uczestniczyli w wirtualnej ceremonii otwarcia i wygłosili przemówienia za pośrednictwem nagrania wideo.

„Dzięki większej liczbie wystawców, wydłużonemu czasowi trwania wirtualnej prezentacji, udoskonalonym funkcjom strony internetowej i wzbogaconym działaniom promującym handel, 132. Targi Kantońskie zapewnią kompleksowe i dogodne możliwości kupna i sprzedaży dla firm i handlowców z całego świata" ‒ powiedział Wang Wentao.

W ramach Targów zorganizowane zostaną działania towarzyszące, w tym 200 wydarzeń online związanych z debiutem nowych produktów oraz 10 forów tematycznych poświęconych 6 głównym tematom, takim jak gospodarka i handel międzynarodowy oraz wzmocnienie cyfrowe, a także 8 wydarzeń transmitowanych na żywo pod hasłem: „Discover Canton Fair with Bee and Honey".

W ramach tegorocznej edycji imprezy utworzona zostanie strefa pn. „Rewitalizacja obszarów wiejskich", aby wesprzeć przedsiębiorstwa z tych obszarów, które wcześniej były słabo rozwinięte, w rozwoju rynków międzynarodowych. Strefa jest otwarta dla wszystkich przedsiębiorstw z regionów, które do niedawna były słabo rozwinięte, bez zastosowania ograniczeń ilościowych i warunków progowych, w dążeniu do konsolidacji osiągnięć w zakresie łagodzenia ubóstwa.

Więcej informacji na temat Targów i możliwości biznesowych można znaleźć na stronie: https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email

