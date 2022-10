GUANGZHOU, China, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A 132ª Feira de Importação e Exportação da China iniciou sua sessão on-line em 15 de outubro de 2022, com o lançamento de uma cerimônia de abertura virtual.

132ª Feira de Cantão começa com um recorde de 3,31 milhões de produtos

Até o momento, um número recorde de 3,31 milhões de uploads de exposições foram registrados na feira para promover sua missão: "Feira de Cantão, Participação Global". Entre eles, mais de 140 mil produtos inteligentes estarão em exposição, juntamente com mais de 540 mil exposições ecológicas e de baixo carbono e mais de 280 mil produtos com direitos independentes de propriedade intelectual.

A última edição da Feira de Cantão também ampliou o escopo de expositores, atraindo 34.744 empresas, um aumento de 40% em relação à sessão anterior, com 416 expositores de 34 países participando do evento virtual. Um grande número de empresas de qualidade com solidez e características competitivas se reuniram on-line, incluindo 2.094 empresas de marca e mais de 3.700 empresas com denominações como National Hi-tech Enterprises (empresas nacionais de alta tecnologia), empresas chinesas consagradas, National Enterprise Technical Center (centro técnico empresarial nacional) e a certificação AEO de alto nível pela alfândega da China.

Wang Wentao, Ministro do Comércio da PRC e Wang Weizhong, governador da Província de Guangdong, participaram da cerimônia de abertura virtual e fizeram discursos por vídeo. "Com um escopo ampliado de expositores, duração estendida de apresentação virtual, funções aperfeiçoadas do website e atividades de promoção comercial aprimoradas, a 132ª Feira de Cantão criará experiências convenientes de compra e venda para empresas e comerciantes do mundo todo," disse Wang Wentao.

A feira organizará atividades de apoio, incluindo 200 eventos on-line de lançamento de novos produtos e dez fóruns temáticos em seis tópicos principais, como economia e comércio internacional, capacitação digital e oito transmissões ao vivo do evento "Descubra a Feira de Cantão com Bee e Honey".

Uma zona de "Vitalização Rural" será organizada nesta feira para ajudar empresas em áreas anteriormente pobres a desenvolverem mercados internacionais. A zona está aberta a todas as empresas de regiões anteriormente subdesenvolvidas, sem restrições à quantidade e sem limite de condições, em um esforço para consolidar as conquistas realizadas na redução da pobreza.

Para mais informações sobre os resultados da Feira e oportunidades de negócios, acesse

https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email

