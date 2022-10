La 132e foire de Canton démarre avec 3,31 millions de produits, un record !

GUANGZHOU, Chine, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La 132e Foire d'importation et d'exportation de Chine a commencé sa session en ligne le 15 octobre 2022, qui lance une cérémonie d'ouverture virtuelle.

Jusqu'à présent, un nombre record de 3,31 millions d'objets ont été téléchargés à la foire afin de poursuivre sa mission de « Foire de Canton, partage mondial ». Parmi eux, plus de 140 000 produits connectés sont exposés, ainsi que plus de 540 000 produits écologiques et à faible émission de carbone, et plus de 280 000 produits avec des droits de propriété intellectuelle indépendants.

La dernière édition de la Foire de Canton a également élargi le nombre d'exposants, attirant 34 744 entreprises, soit une augmentation de 40 % par rapport à la session précédente, et 416 exposants étrangers de 34 pays se sont joints à l'événement virtuel. Un grand nombre d'entreprises de qualité présentant à la fois une force concurrentielle et des caractéristiques se sont rassemblées en ligne, dont 2 094 entreprises de marque et plus de 3 700 entreprises portant des titres tels que « National Hi-tech Enterprises », « Time-Honoured Chinese enterprises », « National Enterprise Technical Center » et la certification AEO de haut niveau par les douanes chinoises.

Wang Wentao, ministre du commerce de la RPC, et Wang Weizhong, gouverneur de la province du Guangdong, ont assisté à la cérémonie d'ouverture virtuelle et prononcé des discours par vidéo. « Grâce à l'élargissement du nombre d'exposants, à l'extension de la durée de l'exposition virtuelle, à l'amélioration des fonctions du site web et à l'enrichissement des activités de promotion du commerce, la 132e Foire de Canton permettra aux entreprises et aux commerçants du monde entier de vivre des expériences d'achat et de vente pratiques par tous les temps », a déclaré Wang Wentao.

La foire organisera des activités de soutien, notamment 200 événements de lancement de nouveaux produits en ligne, et 10 forums thématiques sur 6 sujets majeurs, tels que l'économie et le commerce internationaux, l'autonomisation numérique, et 8 événements de diffusion en direct de « Discover Canton Fair with Bee and Honey ».

Une zone de « revitalisation rurale » sera mise en place au cours de cette session pour aider les entreprises des anciennes régions pauvres à développer des marchés internationaux. La zone est ouverte à toutes les entreprises des régions anciennement sous-développées, sans restriction de quantité et sans condition de seuil, dans le but de consolider les résultats obtenus dans la lutte contre la pauvreté.

