"ALERTA PARA MEDIOS: el grupo en granja holandesa no es miembro de la 'Iglesia de la Unificación'"

NUEVA YORK, 18 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- La organización Family Federation for World Peace and Unification (FFWPU), comúnmente conocida como 'la Iglesia de la Unificación', expresó su profunda alarma al enterarse de la familia mantenida en condiciones inhumanas en una granja en los Países Bajos. Si bien podemos confirmar que una de las víctimas, el Sr. Gerrit Jan van Dorsten, fue brevemente miembro de nuestro movimiento a mediados de la década de 1980, se sabe que esta persona sufre problemas mentales y abandonó nuestra organización en 1987. Su hermano Derk van Dorsten, distanciado desde hace tiempo y miembro de larga data de la Iglesia de la Unificación, dijo: "No he sabido de mi hermano desde 1984". Además, no podemos confirmar ningún registro de que el Sr. Josef Brunner, el supuesto captor, haya estado alguna vez asociado de alguna forma con la Iglesia de la Unificación.

Family Federation defiende tres ideales: familia, paz y unificación. Estamos agradecidos de que las 6 víctimas en esta tragedia ahora están bajo el cuidado de las autoridades locales y rezamos para que con el tiempo y ayuda profesional puedan superar esta terrible experiencia.

