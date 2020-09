"Aun estando con usted" un video de la campaña ¡Asegúrelos! muestra lo rápido que los niños pueden sufrir lesiones o morir; exhorta a las familias a asegurar muebles y televisores

Nuevo video con imágenes reales y aterradores disponible aquí: https://www.youtube.com/watch?v=5mbhsqp3LHo

WASHINGTON, 11 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La campaña de concientización sobre las volcaduras de muebles y televisores ¡Asegúrelos! de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) estrenó un nuevo anuncio de servicio público (PSA, por sus siglas en inglés) que destaca los riesgos ocultos de lesiones o muerte para los niños como resultado de incidentes de volcaduras. El PSA "Aun estando con usted" contiene verdaderas y aterradoras imágenes capturadas por monitores de video, incluyendo un incidente filmado por una madre mientras vigilaba atentamente a sus hijos pequeños. A pesar de estar con sus hijos, la mamá no pudo impedir se volcara una cómoda sobre ellos.

Este PSA, disponible en español e inglés, muestra lo rápido que puede ocurrir una tragedia causada por la volcadura de televisores y muebles, incluso cuando los padres están cerca mientras los niños toman una siesta o ven la televisión. Ahora que más familias se quedan en casa debido a las restricciones impuestas por el COVID-19, existe un mayor riesgo de que sucedan incidentes de volcadura.

Según el informe más reciente de la CPSC (en inglés), 459 niños murieron en Estados Unidos tras haberles caído encima un mueble o un televisor entre 2000 y 2018. Los datos disponibles para el período desde 2016 hasta 2018 muestran que alrededor de cada 43 minutos, un niño resulta lesionado por la volcadura de un mueble o un televisor.

"Las peligrosas volcaduras de muebles y televisores pueden ocurrir aun cuando los adultos están en la misma habitación con los niños", señaló Robert Adler, presidente en funciones de la CPSC. "Muchos padres y cuidadores no saben sobre este peligro oculto, o piensan que pueden prevenir este tipo de incidentes con tan solo vigilar a los niños, pero ese no es el caso; los muebles y televisores se vuelcan. Exhortamos a los adultos a asegurarlos y a seguir los consejos de la campaña ¡Asegúrelos! y a que pidan a sus amigos y familiares que también lo hagan, porque las trágicas volcaduras de muebles y televisores pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos".

Este último video de ¡Asegúrelos!, se basa en un hallazgo clave de una encuesta (en inglés) de CPSC, recién dada a conocer, sobre las actitudes y los comportamientos de padres y cuidadores con respecto a asegurar muebles y televisores; concretamente, que muchos de los encuestados que no aseguraron sus muebles o televisores basaron su decisión en la creencia de que no consideran necesario asegurarlos, siempre y cuando ellos estuvieran vigilando a los niños.

La encuesta también encontró que la mayoría de los consumidores encuestados -- 80 por ciento -- está consciente de que un mueble no asegurado puede volcarse, y el 82 por ciento está consciente de que dichas volcaduras pueden resultar en lesiones y muertes. Sin embargo, la concientización no siempre se traduce en acción. Entre los encuestados, el 47 por ciento señaló que alguna vez aseguró un televisor en su hogar, mientras que el 55 por ciento alguna vez aseguró sus muebles. Es más probable que los padres aseguren muebles que los cuidadores. Otro motivo importante por el cual las personas no aseguran muebles y televisores es la sencilla creencia de que el hacerlo no es necesario.

La CPSC continúa trabajando para aumentar la concientización de que las volcaduras de televisores y muebles son prevenibles. El nuevo PSA forma parte de la amplia difusión de la CPSC para llegar a los consumidores; su objetivo es mostrar que el riesgo es real, y que la vigilancia y el asegurar muebles y televisores son prácticas esenciales.

Para proteger a los niños contra incidentes de volcadura, adopte las siguientes medidas de seguridad en cualquier hogar donde vivan o visiten niños:

Asegure televisores y muebles a la pared, tales como cómodas, armarios y libreros.

Siempre coloque televisores sobre una base baja y fuerte, y lo más atrás posible, especialmente si no es posible asegurarlos.

Evite poner o guardar artículos que a los niños les llamen la atención, como juguetes o controles remotos, en lugares donde ellos quieran subirse para alcanzarlos.

Guarde los objetos más pesados en las repisas o cajones de más abajo.

Si compra un televisor nuevo, considere el reciclaje de los aparatos viejos que ya no usa. Si traslada el televisor viejo a otra habitación, cerciórese de asegurarlo correctamente a la pared.

Mantenga el televisor y/o los cables fuera del alcance de los niños.

Supervise a los niños en las habitaciones en las cuales no se hayan implementado estas medidas de seguridad.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) se encarga de proteger al público contra riesgos irrazonables de lesión o muerte asociados con el uso de miles de tipos de productos del consumidor. Muertes, lesiones y daños a la propiedad debido a incidentes con productos del consumidor le cuestan al país más de $1 billón de dólares al año. La labor de la CPSC ha contribuido a una disminución en el índice de muertes y lesiones vinculadas a los productos del consumidor en los últimos 40 años.

La ley federal prohíbe a cualquier persona vender productos sujetos a un retiro voluntario del mercado anunciado públicamente y llevado a cabo por el fabricante; o a un retiro obligatorio ordenado por la Comisión.

