"Desfrute da Maravilha das Montanhas, Compartilhe a Beleza da Vida e Revitalize o Setor do Turismo" - os eventos temáticos do Dia Internacional do Turismo de Montanha de 2023 são inaugurados no Laos

LONDRES, 1 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Em 29 de maio, o Dia Internacional do Turismo de Montanha de 2023 (International Mountain Tourism Day 2023) teve início em Vientiane, no Laos, com o tema "Desfrute da Maravilha das Montanhas, Compartilhe a Beleza da Vida e Revitalize o Setor de Turismo" ("Enjoy the Wonder of Mountains, Share the Beauty of Life, and Revitalize the Tourism Industry"). Organizado pelo Ministério da Informação, Cultura e Turismo do Laos, Aliança Internacional de Turismo de Montanha (International Mountain Tourism Alliance, IMTA), Associação de Viagens e Turismo da Ásia-Pacífico (Pacific Asia Travel Association, PATA), Fórum Global da Economia do Turismo (Global Tourism Economy Forum, GTEF) e com o apoio da Organização Mundial do Turismo (OMT), Conselho Mundial de Viagens e Turismo (World Travel and Tourism Council, WTTC), Centro ASEAN-China (ASEAN-China Centre), CNIE, Departamento Provincial de Cultura e Turismo de Guizhou e Departamento de Relações Exteriores da Província de Guizhou, o evento reuniu mais de 250 participantes para discutir o fornecimento de turismo em montanhas, desenvolvimento de mercado e soluções para as novas demandas dos consumidores.

International Mountain Tourism Day 2023

Dentre os convidados ilustres estavam Ounethouang Khaophanh, vice-ministro da Informação, Cultura e Turismo do Laos; Fu Yingchun, vice-presidente e secretário-geral executivo da IMTA; Phouvong Vongkhamsao, vice-prefeito de Vientiane, Laos; Zhang Xilong, ex-inspetor do Ministério da Cultura e Turismo da China; Xu Peng, vice-presidente da Aliança Mundial de Turismo (World Tourism Alliance, WTA); Phengchanh Phengmuang, diretor-geral do Departamento de Planejamento e Cooperação Internacional do Ministério da Informação, Cultura e Turismo do Laos; Emma Chen, vice-presidente global da Internationale Organisation Für Volkskunst (IOV); Darany Phommavongsa, diretor-geral do Departamento de Gestão de Negócios de Turismo do Ministério da Informação, Cultura e Turismo do Laos; Franka Gulin, presidente do Capítulo da China da Comissão Europeia de Viagens (European Travel Commission); Inthy Deuansavanh, membro da Câmara Nacional de Comércio e Indústria do Laos (Lao National Chamber of Commerce and Industry); Goto Satoshi, vice-presidente da União Asiática de Espeleologia (Asian Union of Speleology). Os discursos de abertura foram proferidos por Ounethouang Khaophanh e Fu Yingchun, e mensagens em vídeo foram transmitidas por Peter Semone (presidente da PATA), Pansy Ho (vice-presidente do GTEF e IMTA), Zhu Shanzhong (Embaixador do Turismo da OMT), Dou Enyong (vice-presidente do CNIE) e Shi Zhongjun (secretário-geral do Centro ASEAN-China), representando outros organizadores e organizações internacionais.

Francesco Frangialli (ex-secretário-geral da OMT), Emma Chen, Franka Gulin, Jin Zhun (secretário-geral do CASS) e Song Liguo (representante do Trip.com Group) fizeram um discurso de abertura. Wu Mai, vice-secretário-geral da IMTA, lançou o Revitalizando o turismo e criando um futuro brilhante juntos - Consenso de Vientiane para o Dia Internacional do Turismo de Montanha de 2023 (Revitalizing tourism and creating a bright future together----Vientiane Consensus for International Mountain Tourism Day 2023).

Os eventos também incluíram atividades como cerimônia de lançamento, fórum temático, Conferência de Promoção do Turismo de Montanha Asiático (Asian Mountain Tourism Promotion Conference), "Recomendação de Montanhas Mundialmente Famosas" ("World-famous Mountains Recommendation") da IMTA e reuniões de intercâmbio.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2090048/International_Mountain_Tourism_Day_2023.jpg

FONTE Propeller Global Media LTD

SOURCE Propeller Global Media LTD