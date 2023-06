- les événements thématiques de la Journée internationale du tourisme de montagne 2023 viennent de débuter au Laos

LONDRES, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 29 mai, la Journée internationale du tourisme de montagne 2023 a débuté à Vientiane, au Laos, avec pour thème : « Profiter des merveilles de la montagne, partager la beauté de la vie, revitaliser l'industrie du tourisme ». Organisé par le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme de la République démocratique populaire lao, l'International Mountain Tourism Alliance (IMTA), la Pacific Asia Travel Association (PATA), le Global Tourism Economy Forum (GTEF), et soutenu par l'OMT, le World Travel and Tourism Council (WTTC), le Centre ANASE-Chine, le CNIE, le département provincial de la culture et du tourisme du Guizhou, et le Bureau des affaires étrangères de la province du Guizhou, l'événement a réuni plus de 250 participants pour discuter de l'offre de tourisme de montagne, du développement des marchés et des solutions aux nouvelles demandes des consommateurs.

Parmi les invités notables figuraient Ounethouang Khaophanh, vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme de la République démocratique populaire lao ; Fu Yingchun, vice-président et secrétaire général exécutif de l'IMTA ; Phouvong Vongkhamsao, maire adjoint de Vientiane au Laos ; Zhang Xilong, ancien inspecteur au ministère de la Culture et du Tourisme de Chine ; Xu Peng, vice-président de l'Alliance mondiale du tourisme (WTA) ; Phengchanh Phengmuang, directeur général du Département de la planification et de la coopération internationale du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme de la RDP Lao ; Emma Chen, vice-présidente mondiale de l'Organisation internationale Für Volkskunst (IOV) ; Darany Phommavongsa, directrice générale du département de gestion des affaires du tourisme au ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme de la République démocratique populaire lao ; Franka Gulin, présidente de la section chinoise de la Commission européenne des voyages ; Inthy Deuansavanh, membre de la Chambre nationale de commerce et d'industrie du Laos ; Goto Satoshi, vice-président de l'Union asiatique de spéléologie. Les discours d'ouverture ont été prononcés par Ounethouang Khaophanh et Fu Yingchun, et des discours vidéo ont été prononcés par Peter Semone (président de la PATA), Pansy Ho (vice-président du GTEF et de l'IMTA), Zhu Shanzhong (ambassadeur du tourisme de l'OMT), Dou Enyong (vice-président du CNIE) et Shi Zhongjun (secrétaire général du Centre ANASE-Chine), représentant d'autres organisateurs et organisations internationales.

Francesco Frangialli (ancien secrétaire général de l'OMT), Emma Chen, Franka Gulin, Jin Zhun (secrétaire général de la CASS) et Song Liguo (représentant du groupe Trip.com ) ont prononcé des discours liminaires. Wu Mai, secrétaire général adjoint de l'IMTA, a publié le document : Revitaliser le tourisme et créer ensemble un avenir prometteur -- Consensus de Vientiane pour la Journée internationale du tourisme de montagne 2023.

Les événements ont également inclus des activités telles que la cérémonie de lancement, le forum thématique, la conférence de la promotion du tourisme de montagne asiatique, les « Recommandations sur les montagnes de renommée mondiale » de l'IMTA, et des réunions d'échanges.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2090048/International_Mountain_Tourism_Day_2023.jpg

SOURCE Propeller Global Media LTD