"Dimensões do bem-estar" da Kohler exploram a higiene no design

A Perspectiva do ano da marca define o cenário para diálogo global

KOHLER, Wisconsin, 9 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Kohler Co., líder mundial em design e inovação de produtos para cozinha e banheiro, estreia sua Perspectiva do ano: Dimensões do Bem-estar, ampliando a série de visões provocativas suscitadas pela empresa. Dimensões do bem-estar analisa o profundo impacto que o design pode exercer sobre o bem-estar, sobretudo a importância de hábitos saudáveis, ambientes limpos e higiene pessoal como uma experiência geral.

Veja o comunicado de notícias multicanal interativo aqui: https://www.multivu.com/players/English/8730451-kohler-dimensions-of-wellbeing-and-studiokohler/

"Existem inúmeras camadas ou aspectos fundamentais relacionados ao conceito do bem-estar", diz Lun Cheak Tan, vice-presidente de Design Industrial da Kohler. "Em um nível mais básico, atender às necessidades essenciais de saúde em um espaço, incorporando materiais e produtos "clean" a uma ideia muito cerebral de que toda interação pode influenciar nosso estado de espírito e nossa saúde mental e espiritual".

A Perspectiva do ano da Kohler promove um diálogo contínuo entre arquitetos, designers, marcas e influenciadores do setor em todo o mundo para envolver momentos de enriquecimento, criatividade e introspecção. A perspectiva desafia ainda mais as convenções, provoca discussões e identifica em que medida a mudança de tendências na moda, nos negócios, nos estilos de vida e na cultura influenciam o futuro da arquitetura e do design. Por outro lado, faz uma análise como o A&D pode responder aos eventos socioeconômicos para reforçar esses rituais/hábitos individuais e comunitários que estão surgindo.

"Criamos a Perspectiva do ano para dar início às conversas. Estamos explorando o ponto de encontro entre design e cultura. Na Kohler, temos uma amplitude de produtos que nos permite atender aos usuários em muitos pontos de sua trajetória do bem-estar", diz Casey Flanagan, diretor de estratégia de marcas e insights do consumidor da KOHLER.

Utilizando a previsão de design global combinada com a percepção de consumidores, "Dimensões do bem-estar" abre uma perspectiva sobre as mudanças e evolução nos estilos de vida e hábitos pessoais em resposta a eventos globais e estimula uma conversa importante e voltada para o futuro em torno da significativa relação de coexistência entre ambientes e bem-estar.

"O banheiro é na verdade o centro do bem-estar. É onde você vivencia uma renovação por meio de sua rotina de higiene, além de ser um espaço em que você tem privacidade e pode se desligar. É um espaço voltado para tarefas e um espaço vivo", diz Erin Lilly, gerente do estúdio de design decorativo da Kohler. "O bem estar que extraímos de nossos espaços é transportado conosco ao longo do dia à medida que influenciamos outras pessoas através de nossas interações. Desta forma, consideramos o papel do arquiteto e do designer como fundamental para criar mais saúde e felicidade em nossas sociedades."

Os elementos principais desta discussão incluem a interface entre higiene e design, a função do banheiro como um santuário sagrado para o asseio pessoal e autocuidado, a saúde da relação do consumidor com a tecnologia, comunidades, infraestrutura e o bem-estar do meio ambiente. "Dimensões do bem-estar" considera os espaços físicos como fontes primordiais de saúde física, mental e espiritual.

A discussão em torno da Perspectiva do ano da Kohler concentra-se em várias categorias de produtos que causam impacto, incluindo banheiros inteligentes, assentos de bidês, torneiras sem contato e acabamentos em preto fosco, que ajudam a transmitir elementos do bem-estar dentro de um espaço.

Sobre a Kohler Co

Fundada em 1873 e com sede em Kohler, Wisconsin, a Kohler Co. é uma das maiores e mais antigas empresas privadas dos EUA, composta por mais de 35 mil associados. Com mais de 50 fábricas em todo o mundo, a Kohler é líder global em design, inovação e fabricação de produtos para cozinha e banheiro; motores e sistemas de potência; armários e azulejos de luxo; e é proprietária/operadora de um resort de golfe e um hotel cinco estrelas em Kohler, em Wisconsin, e St. Andrews, na Escócia. O campo de golfe Whistling Straits da Kohler sediará a Ryder Cup em 2021. A empresa também desenvolve soluções para abordar questões urgentes, como água potável e saneamento, para comunidades carentes em todo o mundo e para melhorar a qualidade de vida das gerações de hoje e do futuro. Para mais detalhes, acesse kohlercompany.com.

Contato para a mídia





Vicki Valdez Hafenstein Kaye Nathaphat Asavathanachart [email protected] [email protected] +1 920 457 4441, ext. 70519 +662 258 1101 Américas (região ou país) Fora da América

FONTE Kohler

Related Links

https://www.kohlercompany.com



SOURCE Kohler