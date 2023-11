« EL FLAMENCO ES UNIVERSAL » DEVIENT L'ÉVÉNEMENT PHARE DE LA SANTALUCÍA UNIVERSAL MUSIC WEEK AUX LATIN GRAMMYS

LE FESTIVAL REND HOMMAGE AU FLAMENCO LORS D'UNE SOIRÉE SPÉCIALE AU COURS DE LAQUELLE, POUR LA PREMIÈRE ET UNIQUE FOIS, LES PLUS GRANDS NOMS DE LA MUSIQUE FLAMENCA SE RETROUVENT SUR SCÈNE POUR DANSER ET JOUER DE LA GUITARE DANS UN SPECTACLE UNIQUE REMPLI DE TALENT, DE GÉNIE ET D'ÉMOTION

Crédit photo : Kreative Visuals

MIAMI, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Lundi soir, la Place d'Espagne de Séville est devenue le plus grand et le plus important tablao flamenco du monde. « El Flamenco es universal » (Le flamenco est universel) a été sans aucun doute un événement emblématique de la Santalucía Universal Music Week. 130 artistes qui se sont réunis et ont fusionné dans des spectacles qui feront partie d'une œuvre audiovisuelle qui servira à enseigner l'art du flamenco au monde entier. Ce genre de spectacle permettra aux spectateurs de dire avec fierté : « J'y étais ».

La soirée s'est ouverte avec la voix de Rosario, fille de l'incontournable Lola Flores, qui a rappelé tous les classiques de cet art classé au Patrimoine immatériel de l'UNESCO. Jesús López, président-directeur général d'Universal Amérique latine et Péninsule ibérique, a ensuite ouvert la soirée par un discours qui a suscité à plusieurs reprises les applaudissements du public. Il a souligné que la musique espagnole a atteint les quatre coins du monde et que si le flamenco est universel, ce n'est pas à des fins marketing, mais parce qu'il est véritablement une source de fierté nationale. Le magnifique éventail de leur art s'est déroulé pendant près de quatre heures, en commençant par la voix de Doña Carmen Linares, Latin GRAMMY of Honor 2023, qui a chanté des Granaínas.

Toutes les familles du flamenco étaient assises au premier rang : Les fils et la veuve de Camarón, les filles de Paco de Lucía et sa veuve, La Farruca entourée de ses enfants, la famille Morente. Tous ont assisté avec admiration aux hommages rendus à leurs histoires par Tomatito, la Macanita, Niño Josele, Rancapino Chico, Pedro El Granaíno ou Marina Heredia, entre autres. Vicente Soto et sa fille Lela ont fait monter Jerez sur scène pour la première fois de la soirée, Dorantes a caressé le piano pour qu'Alba Molina rende hommage à ses parents, Lole et Manuel, et la famille Morente (Estrella et Kiki), soutenue par sa formation habituelle, a rendu un hommage sincère à Enrique, dont la voix a été entendue dans son album Omega immortel. À la moitié du gala, Sara Baras est apparue avec son hommage à Carmen Amaya, qui a laissé le public bouche bée après le cante et le toque qui ont caractérisé la première partie du spectacle. Elle a été suivie par Israel Fernández et Diego del Morao, qui ont rendu hommage à la Niña de los Peines.

L'ensemble de l'événement, avec les transitions réalisées par le célèbre artiste Javier de la Rosa et la musique composée pour l'occasion par Paco Soto, a été magistral. Le fandango de Huelva était représenté par trois femmes exceptionnelles : Argentina, Sandra Carrasco et la jeune promesse du flamenco Ángeles Toledano. Pour terminer cette partie, quoi de mieux que de rappeler Tomatito sur scène pour jouer pour José Mercé, avec la présence de la danseuse Manuela Carrasco, surnommée « la Diosa » (la déesse). Les retrouvailles avec Jerez se sont faites à travers une bulería, et personne d'autres que Diego Carrasco, El Zambo, María Terremoto et Fernando Soto, parmi tant d'autres, ne pouvaient aussi bien le faire.

Le moment d'émotion qui a envahi le tablao a été mis en place par Farruco et les siens. Ils ont présenté à toute la famille Camarón, présidée par sa veuve, La Chispa, une guitare fabriquée par l'artisan luthier Manuel Rodríguez, une tradition qui fabrique ces instruments à la main depuis trois générations.

Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le maire de Séville, José Luis Sanz, Sebastián Yatra, Juanes, Anitta, David Bisbal, Manuel Carrasco, Danna Paola, Lola Indigo, Pablo López, Joaquina, Greeicy, Vanesa Martín, Pastora Soler, Los Morancos, Nati Abascal, Morat, Antonio Carmona, Timø, Boris Izaguirre et une longue liste éclectique de personnalités du monde de la musique, du théâtre, du journalisme et de la culture ont profité d'un air particulier : le flamenco.

ÉVÉNEMENTS À VENIR POUR LA SANTA LUCÍA UNIVERSAL MUSIC WEEK

14 novembre - Morat

15 novembre - Juan Magan

15 novembre – Aitana « alpha house » (Antique Theatro)

16 novembre – « El Árbol de Flamenco »

17 novembre – Antonio Orozco

À propos d'Universal Music Group

Chez Universal Music Group, nous voulons façonner la culture grâce au pouvoir de l'art. UMG est le leader mondial du divertissement musical, avec un large éventail d'activités dans les domaines de la musique enregistrée, de l'édition musicale, du merchandising et du contenu audiovisuel. Avec le catalogue le plus complet d'enregistrements et de chansons dans tous les genres musicaux, UMG identifie et développe des artistes, et produit et distribue la musique la plus acclamée par la critique et qui connaît les plus grands succès commerciaux au monde. Engagée dans l'art, l'innovation et l'entrepreneuriat, UMG favorise le développement de services, de plateformes et de modèles d'affaires afin d'élargir les opportunités artistiques et commerciales pour nos artistes et de créer de nouvelles expériences pour les fans. Pour plus d'informations sur Universal Music Group, consultez le site www.universalmusic.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2276314/Universal_Music_Latin_Entertainment_1.jpg