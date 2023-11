EL FLAMENCO ES UNIVERSAL SE TORNOU O EVENTO DE BASE DA SANTALUCÍA UNIVERSAL WEEK NO GRAMMY LATINO

O FESTIVAL HOMENAGEIA O FLAMENCO EM UMA NOITE ESPECIAL NA QUAL, PELA PRIMEIRA E ÚNICA VEZ, OS NOMES MAIS IMPORTANTES DA MÚSICA FLAMENCA SÃO LEVADOS AO PALCO COM DANÇA E VIOLÃO, EM UM SHOW ÚNICO REPLETO DE TALENTO, GENIALIDADE E EMOÇÃO

MIAMI, 15 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Na segunda-feira de manhã, a Praça da Espanha em Sevilha se tornou o maior e mais importante tablao de flamenco do mundo. "Flamenco é universal" foi sem dúvida um evento icônico durante a Santalucía Universal Music Week, com mais de 130 artistas que se reuniram e se fundiram em performances que farão parte de um trabalho audiovisual que servirá para ensinar a arte do flamenco ao mundo. Conforme comentado por parte da plateia ao final do espetáculo, esse é o tipo de show em que as pessoas dirão com orgulho: "Eu estava lá".

A noite começou com a voz de Rosario, filha da inconfundível Lola Flores, relembrando todos os clássicos dessa forma de arte declarada como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Jesús López, presidente e CEO da Universal América Latina e Península Ibérica, prosseguiu com a abertura da noite com um discurso que arrancou ovações da plateia em várias ocasiões. Ele enfatizou que a música espanhola alcançou todos os cantos do mundo e, se o flamenco é universal, não é algo dito para fins de promover marcas, mas porque é genuinamente uma fonte de orgulho nacional. A linda composição artística prosseguiu por quase quatro horas, começando com a voz de Doña Carmen Linares, GRAMMY Latino de Honra 2023, cantando Ganaínas.

Todas as famílias do flamenco estavam sentadas na primeira fila: os filhos e a viúva de Camarón, as filhas e a viúva de Paco de Lucía, La Farruca com seus filhos, a família Morente. Todos assistiram com admiração às homenagens às suas sagas, levadas ao palco por Tomatito, la Macanita, Niño Josele, Rancapino Chico, Pedro El Granaíno ou Marina Heredia, entre outros. Vicente Soto com sua filha Lela levou Jerez ao palco pela primeira vez na noite, Dorantes acariciou o piano para Alba Molina fazer uma homenagem aos seus pais, Lole e Manuel, e a família Morente (Estrella e Kiki), com o suporte da sua formação habitual, fizeram uma homenagem profunda a Enrique, cuja voz foi ouvida em seu imortal Omega. Na metade da Gala, Sara Baras marcou presença com sua homenagem a Carmen Amaya, deixando a plateia maravilhada após o canto e o toque que caracterizaram a primeira parte do show. Depois dela veio Israel Fernández e Diego del Morao, que homenagearam Niña de los Peines.

O evento todo, com transições realizadas pelo renomado artista Javier de la Rosa e com música composta para a ocasião por Paco Soto, foi de um complemento e continuação magistrais. O fandango de Huelva foi representado por três mulheres excepcionais: Argentina, Sandra Carrasco e a jovem promessa Ángeles Toledano. Para terminar esse segmento, nada melhor do que chamar Tomatito de volta ao palco para tocar para José Mercé, com a presença da bailaora Manuela Carrasco, apelidada de "la Diosa". O reencontro com Jerez se deu através da bulería, e ninguém melhor do que Diego Carrasco, El Zambo, María Terremoto e Fernando Soto, entre muitos outros, para realizá-la.

O momento emocionante que deu lugar ao tablao foi realizado por Farruco y los suyos, sendo a vitrine de toda a família Camarón, liderada por sua viúva, La Chispa, com o violão do artesão luthier Manuel Rodríguez, uma referência a uma saga que produz esses instrumentos manualmente há três gerações.

O presidente da Junta de Andaluzia, Juanma Moreno, o prefeito de Sevilha, José Luis Sanz, Sebastián Yatra, Juanes, Anitta, David Bisbal, Manuel Carrasco, Danna Paola, Lola Indigo, Pablo López, Joaquina, Greeicy, Vanesa Martín, Pastora Soler, Los Morancos, Nati Abascal, Morat, Antonio Carmona, Timø, Boris Izaguirre e uma longa lista eclética de personalidades da música, atuação, jornalismo e cultura aproveitaram um som especial: o flamenco.

