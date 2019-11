¡Entregaremos a tiempo sus regalos del lunes cibernético!

*No se garantiza, a menos que se exprese lo contrario. Las fechas son para entrega estimada antes del 25 de diciembre. La fecha de entrega real puede variar dependiendo del origen, el destino, la fecha y hora de aceptación en la oficina de correos y de otras condiciones. Aplican ciertas restricciones. Para envíos Priority Mail Express® por correo entre el 21 de diciembre y el 25 de diciembre, la garantía de devolución de dinero solo aplica si el envío no se entregó, o si no se intentó la entrega, dentro de dos (2) días hábiles.