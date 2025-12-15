"Estafas de tarjetas de Medicare: el fraude de Medicare del mes de diciembre"

ALBANY, Nueva York, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El New York StateWide Senior Action Council (StateWide), una organización sin fines de lucro de 53 años dedicada a atender las necesidades y el bienestar de más de 3,6 millones de personas mayores de nuestro estado, anunció hoy su Fraude de Medicare del mes para diciembre: estafas con tarjetas de Medicare.

El Fraude del Mes según StateWide es un componente de la Patrulla de Medicare para Personas Mayores (SMP, por sus siglas en inglés), el recurso definitivo para que adultos mayores y cuidadores del estado de Nueva York detecten, prevengan y denuncien fraudes, errores y abusos en la atención médica. StateWide es el cesionario y administrador de este programa federal en Nueva York.

Maria Alvarez, directora ejecutiva de StateWide, insta a las personas mayores a tener cuidado con las llamadas falsas con tarjeta de Medicare. Ella explica: "Los estafadores vuelven a llamar a las personas y afirman que Medicare está emitiendo nuevas tarjetas de plástico de Medicare o que debe "verificar su número de Medicare " para evitar perder la cobertura. No te dejes engañar, estas llamadas son 100 % falsas."

El SMP insta a las personas mayores a recordar:

Medicare NO está enviando por correo nuevas tarjetas hechas de plástico o metal. Las tarjetas de Medicare no caducan: las nuevas nunca se emiten a menos que se soliciten. Medicare o un médico nunca llamarán para solicitar información de Medicare. Medicare solo emite tarjetas de papel estándar.

Los estafadores falsifican el identificador de llamadas para que parezca que Medicare o el médico de un paciente están llamando.





Los estafadores dirán que se requiere una nueva tarjeta para el Año Nuevo, pero esta estafa aparece al comienzo de cada año. Nunca comparta información personal o médica con personas que llaman inesperadamente. Cuelgue inmediatamente si alguien llama pidiendo números de Medicare.



Recordatorios importantes para que los beneficiarios de Medicare se protejan:

Revise sus Avisos resumidos de Medicare (MSN) y la Explicación de beneficios (EOB) para conocer los cargos desconocidos.

Trate los números de Medicare y del Seguro Social como tarjetas de crédito: manténgalos privados.

Los consejeros certificados de todo el estado están listos para ayudar. "Si sospecha que su número de Medicare se ha visto comprometido o se ha inscrito en un plan sin su permiso, comuníquese con la Patrulla de Medicare para Personas Mayores (SMP) del Estado de Nueva York al 800-333-4374, o visite www.nysenior.org . "Hemos capacitado a consejeros para ayudar a los beneficiarios de Medicare en la lucha contra el fraude", concluyó Álvarez.

StateWide además ofrece información y presentaciones educativas, asistencia con respecto a cualquier pregunta de Medicare, comparaciones de planes, apelaciones, problemas de facturación y derechos de los pacientes a todas las personas mayores en todo el estado de Nueva York.

Se calcula que el fraude a Medicare cuesta a los contribuyentes más de $60,000 millones al año en todo el país. Para ayudar a combatir esta industria ilícita, en 2022, StateWide anunció su programa Fraude del Mes con el propósito de dar a conocer estas estafas que afectan a las personas mayores del estado.

FUENTE New York StateWide Senior Action Council, Inc.