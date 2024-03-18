Обновление Ethereum послужило поводом к проведению акции Deposit Dash от Bybit

ДУБАЙ, ОАЭ, 19 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших в мире по объему криптобирж, расстилает красную дорожку для новых и опытных трейдеров своим новейшим предложением Deposit Dash. Эта рекламная акция проводится в честь долгожданного обновления Ethereum Dencun — важного шага к повышению масштабируемости и эффективности блокчейна.

Ethereum Upgrade Sparks Bybit’s Deposit Dash Event

С 13 по 27 марта в рамках акции Deposit Dash Bybit предоставляет энтузиастам криптовалют золотую возможность. Новые пользователи при покупке ETH на сумму не менее 100 долларов США через депозит Fiat Deposit, решение One-Click Buy или платформу P2P Trading будут премированы таинственными токенами 2-го уровня или USDT на сумму 10 долларов США. Кроме того, участники, осуществлявшие сделки с деривативами или спотовые транзакции либо инвестировавшие в план Bybit Savings в период проведения акции, получат дополнительный бонус.

И на этом интересное не заканчивается. Deposit Delight — это часть более широкой кампании, которая продлится до 7 апреля. За это время участники могут заработать до 305 USDT бонусами, просто зарегистрировавшись и выполнив ряд заданий, изложенных на странице акции. Это зрелищное событие открыто как для новичков, которые могут получить щедрый бонус до 305 USDT, так и для существующих пользователей, которые могут заработать до 300 USDT бонусами.

«Мы рады отпраздновать обновление Ethereum Dencun предоставлением нашим пользователям возможности заработать значительные бонусы по акциям Deposit Dash и Deposit Delight, — сказала Emily Bao, Web3 evangelist компании Bybit. — Это фантастическая возможность как для новых, так и для существующих пользователей принять участие, максимально увеличить свои депозиты и изучить потенциал токенов 2-го уровня».

Эта акция проводится в рамках стремления Bybit сделать экосистему криптовалют яркой и доступной, позволяющей пользователям изучать последние инновации технологии блокчейн, получая при этом щедрые вознаграждения.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших по объему сделок криптовалютных бирж с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com

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