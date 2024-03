La mise à niveau Ethereum déclenche l'événement « Deposit Dash » de Bybit

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , l'un des trois premiers échanges cryptographiques au monde en termes de volume, déroule le tapis rouge pour les nouveaux traders et les traders expérimentés avec sa dernière offre, « Deposit Dash . » Cette promotion marque la très attendue mise à niveau Dencun d'Ethereum, une étape importante vers l'amélioration de l'évolutivité et de l'efficacité de la blockchain.

Ethereum Upgrade Sparks Bybit’s Deposit Dash Event

Du 13 au 27 mars, le Deposit Dash de Bybit offre une occasion en or aux amateurs de cryptomonnaie. Les nouveaux utilisateurs qui achètent au moins 100 $ d'ETH par dépôt fiduciaire, achat en un clic ou trading P2P recevront 10 $ de jetons mystères de couche 2 ou USDT. De plus, les participants qui effectuent des opérations sur produits dérivés ou au comptant, ou qui investissent dans Bybit Savings durant l'événement, obtiendront un bonus supplémentaire.

Mais ce n'est pas tout. Le « Deposit Delight » fait partie d'une campagne plus large qui se déroule jusqu'au 7 avril. Pendant cette période, les participants peuvent gagner jusqu'à 305 USDT en bonus simplement en s'inscrivant et en accomplissant une série de tâches décrites sur la page de l'événement. Cet événement spectaculaire est ouvert aux nouveaux arrivants, qui peuvent débloquer un généreux bonus allant jusqu'à 305 USDT, et aux utilisateurs existants, qui peuvent gagner jusqu'à 300 USDT de bonus.

« Nous sommes ravis de célébrer la mise à niveau Dencun d'Ethereum en offrant à nos utilisateurs la possibilité de gagner des bonus importants grâce à nos événements Deposit Dash et Deposit Delight, a déclaré Emily Bao, Web3 evangelist chez Bybit. C'est une opportunité fantastique pour les utilisateurs nouveaux et existants de s'impliquer, de maximiser leurs dépôts et d'explorer le potentiel des jetons de couche 2. »

Cet événement s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Bybit à favoriser un écosystème de cryptomonnaie dynamique et accessible, où les utilisateurs peuvent explorer les dernières innovations de la technologie blockchain tout en bénéficiant de récompenses généreuses.

