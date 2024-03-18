Bybit'in Deposit Dash Etkinliğini Ethereum Yükseltmesi Ateşliyor

DUBAİ, BAE, 19 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın hacim olarak en büyük üç kripto borsasından biri olan Bybit, en son teklifi "Deposit Dash" ile hem yeni hem de deneyimli yatırımcıların önüne kırmızı halıyı seriyor. Bu promosyon ile, blockchain'in ölçeklenebilirliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak sabırsızlıkla beklenen Ethereum Dencun Yükseltmesi kutlanıyor.

Ethereum Upgrade Sparks Bybit’s Deposit Dash Event

Bybit'in 13 Mart'tan 27 Mart'a kadar sürecek olan Deposit Dash etkinliği kripto para tutkunlarına altın bir fırsat sunuyor. Fiat Para Yatırma, Tek Tıklamayla Satın Alma veya P2P Ticaret aracılığıyla en az 100 USD değerinde ETH satın alan yeni kullanıcılar, 10 USD değerinde gizemli Katman-2 tokenler veya USDT ile ödüllendirilecek. Buna ek olarak, etkinlik süresince Türev Araçlar veya Spot alım satım yapan veya Bybit Birikimlerine yatırım yapan katılımcılar ekstra bonus kazanacak.

Ancak heyecan burada bitmiyor. 7 Nisan'a kadar devam edecek olan daha geniş kampanyanın bir parçası da Deposit Delight. Katılımcılar bu süre boyunca etkinlik sayfasında belirtilen bir dizi görev için kayıt olup bu görevleri tamamlayarak 305 USDT'ye kadar bonus kazanabilecek. Bu muhteşem etkinlik, hem 305 USDT'ye kadar cömert bir bonusun kilidini açabilecek olan yeni yatırımcılara, hem de 300 USDT'ye kadar bonus kazanabilecek olan mevcut kullanıcılara açık.

Bybit'te Web3 evangelist olarak görev alan Emily Bao şunları söyledi: "Kullanıcılarımıza Deposit Dash ve Deposit Delight etkinliklerimiz aracılığıyla önemli bonuslar kazanma şansı sunarak Ethereum Dencun Yükseltmesini kutlamaktan heyecan duyuyoruz. Bu, hem yeni hem de mevcut kullanıcıların katılabileceği, yatırımlarını en üst düzeye çıkarabileceği ve Layer-2 tokenlerin potansiyelini keşfedebileceği harika bir fırsat."

Bu etkinlik, kullanıcıların blockchain teknolojisindeki en son yenilikleri keşfederken cömert ödüller de kazanabileceği canlı ve erişilebilir bir kripto para birimi ekosistemini teşvik etme yönündeki Bybit taahhüdünün bir parçası.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunar. Bybit, en son Formula 1 serisinde markalar ve pilotlar şampiyonu olan Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

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