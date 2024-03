Bybit organizuje promocję Deposit Dash z okazji aktualizacji Ethereum

DUBAJ, ZEA, 18 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit , trzecia co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, z wielką przyjemnością przedstawia swoją najnowszą ofertę zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów - "Deposit Dash". Okazją do promocji jest długo wyczekiwana aktualizacja Ethereum - Dencun - stanowiąca ważny krok naprzód w rozwoju skalowalności i wydajności tego blockchainu.

W ramach promocji Deposit Dash w dniach 13-27 marca Bybit przygotowała dla entuzjastów kryptowalut korzystających z jej platformy prawdziwą żyłę złota. Nowi użytkownicy, którzy nabędą ETH poprzez złożenie depozytu w pieniądzu fiducjarnym, jednoklikowy zakup lub transakcję P2P na kwotę co najmniej 100 USD, otrzymają nagrody o wartości 10 USD w postaci tokenów warstwy 2 lub waluty USDT. Ponadto w trakcie promocji uczestnicy transakcji derywatowych lub spotowych oraz użytkownicy inwestujący w Bybit Savings otrzymają specjalny bonus.

A to nie koniec atrakcji. Do 7 kwietnia potrwa również kampania Deposit Delight. Osoby w niej uczestniczące mogą zdobyć bonusy o wartości do 305 USDT - wystarczy zarejestrować się i wykonać kilka zadań opisanych na stronie wydarzenia. Do udziału w tym spektakularnym evencie zapraszamy zarówno początkujących użytkowników, na których czeka bonus o wartości do 305 USDT, jak i traderów korzystających już z platformy Bybit, którzy mogą liczyć na nagrody w wysokości do 300 USDT.

„Aktualizacja Dencun to znakomita okazja do zaoferowania naszym użytkownikom atrakcyjnych bonusów w ramach promocji Deposit Dash i Deposit Delight" - powiedziała Emily Bao, specjalistka Bybit ds. evangelist marketingu Web3. „Zapraszamy wszystkich użytkowników - zarówno nowych, jak i tych, którzy już korzystają z naszej platformy - do udziału w promocji oraz maksymalizacji depozytów i wykorzystaniu potencjału drzemiącego w tokenach warstwy 2".

Wydarzenie to wpisuje się w dążenia Bybit na rzecz budowy dynamicznego i przystępnego ekosystemu kryptowalutowego, który stanowi dla użytkowników okno na najnowsze innowacje blockchainowe, dając im szerokie możliwości wysokich zarobków.

