"Future focused" oferece um manual de conquista para os líderes desbloquearem o poder da cultura nos locais de trabalho em mudança constante de hoje e criarem empresas mais bem-sucedidas, estratégicas e com propósito

CHICAGO, 28 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Lançada hoje, "Future Focused: Shape Your Culture. Shape Your Future . " avalia como líderes de todos os tipos de organizações usaram a cultura para impulsionar mudanças organizacionais bem-sucedidas e oferecer desempenho constante e com propósito. O lançamento do livro vem quando as vozes dos funcionários se tornam o centro das atenções em todo o mundo. O "Future focused" serve como um guia prático para líderes empresariais que estão enfrentando as mudanças dramáticas de hoje na vida corporativa provocadas pela pandemia e procurando sustentar e impulsionar a cultura por meio de vários pontos de transformação.

Com base nos princípios centrais do livro em relação à formação cultural, os líderes podem aprender com as conquistas dos CEOs bem-sucedidos e reinventar a cultura para atender à miríade de mudanças forçadas pela pandemia e oferecer liderança constante, transparente e voltada para o futuro para oferecer melhores resultados nos negócios. O livro destaca uma série de culturas empresariais bem-sucedidas por meio da visão dos CEOs mais inspiradores, incluindo as culturas da Anthem, Aptiv, Helen of Troy, Jack in The Box, Lumen, Yum Brands e muito mais.

"A cultura é a sustentação de grandes empresas e apoia o desempenho durante períodos de novas incertezas e instabilidades", disse Krishnan Rajagopalan, presidente e CEO da Heidrick & Struggles. "Hoje, no C-suite, as discussões sobre políticas de trabalho híbridas e virtuais estão se tornando a principal prioridade à medida que os líderes redefinem o que significa fazer parte de uma organização em locais remotos e cada vez mais espalhados. Os valores e a missão, unidos em um propósito significativo, estão no centro das culturas que ajudaram as empresas a prosperar antes e durante a pandemia. Este livro oferece as melhores práticas sólidas desenvolvidas ao longo de mais de quatro décadas de experiência para orientar os líderes enquanto eles avaliam como será o futuro para suas equipes e locais de trabalho e evoluem suas culturas e objetivos de atender às necessidades únicas de suas organizações."

Coescrito por Rose Gailey e Ian Johnston, parceiros da Heidrick & Struggles e especialistas líderes em aceleração organizacional, formação cultural e transformação organizacional, "Future Focused" enfatiza que os líderes que estabelecem uma base cultural sólida comprometem-se autenticamente com um conjunto de valores, e definem e dependem de um propósito inspirador para construir empresas que apresentarão maior resiliência e enfrentarão menos turbulências – e continuarão a ter essa vantagem, não importa o que o futuro traga. Com a flexibilidade sendo uma das prioridades mais crescentes para empregos nos EUA, e as gerações mais jovens de trabalhadores renegociando a centralidade do trabalho e o seu papel em suas vidas pessoais, os autores também levantam uma sensação de urgência para as empresas começarem a focar na cultura agora e a prover uma estrutura descomplicada para começar.

O novo livro oferece quatro princípios que destacam a cultura como um ecossistema, que impacta todas as partes interessadas – de funcionários, a clientes e acionistas. Os princípios definem como transformar uma cultura próspera e de alto desempenho em um ecossistema saudável:

Culturas prósperas exigem lideranças com propósito. A transformação está enraizada na mudança pessoal. O engajamento amplo é fundamental para que a cultura seja experienciada. A prosperidade no futuro requer um alinhamento sistêmico.

"Estamos em um importante ponto de inflexão na forma como os locais de trabalho definem a cultura", comentou Gailey. "Mais do que nunca, a forma como estamos vivendo e trabalhando hoje requer liderança com empatia e a capacidade de ouvir com compreensão e proporcionar um lugar psicologicamente seguro para que os funcionários expressem suas preocupações. Além disso, à medida que aprendemos com nossa pesquisa global dos principais CEOs de 2021 sobre cultura, os líderes que ligam a cultura à estratégia também superam significativamente seus colegas, dobrando sua taxa de crescimento composto de três anos por receita. Em seguida, a cultura serve para atuar não apenas como catalisadora para romper a incerteza e estabilizar uma organização e engajar funcionários, mas também para apoiar o desempenho financeiro."

Em "Future Focused", Gailey e Johnston alertam que o não transformar intencionalmente a cultura abre a porta para o risco, enquanto as culturas com propósito e foco no futuro garantem mentalidades e comportamentos que proporcionam desempenho e minimizam o risco. Os CEOs e os líderes executivos devem garantir que a cultura seja sistemicamente "ligada" ao tecido dos sistemas de RH, iniciativas de qualidade e excelência operacional da organização, e a experiência do funcionário e do cliente sejam sustentáveis.

"A comunicação é o oxigênio para as organizações em qualquer momento, mas principalmente em tempos de transição", afirmou Johnston. "Os líderes que se comunicam de forma aberta, honesta, vulnerável e consistente permitirão que os funcionários suportem as incertezas e entrem em ação."

"Future Focused", publicado pela Networldding, está disponível para compra aqui.

Sobre a Heidrick & Struggles

A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) é uma importante provedora de consultoria global em liderança e soluções em talentos sob demanda, atendendo às necessidades de cargos elevados e de consultoria das principais empresas do mundo. Em nosso papel como consultores em liderança confiáveis, trabalhamos em parceria com nossos clientes para desenvolver líderes e empresas prontos para o futuro, combinando nossos serviços e ofertas de busca por executivos, diversidade e inclusão, avaliação e desenvolvimento de liderança, aceleração da empresa e da equipe, formação de cultura e soluções em talentos independentes sob demanda. A Heidrick & Struggles é pioneira no ofício de busca de executivos há mais de 65 anos. Hoje, a empresa oferece soluções integradas em talentos e capital humano para ajudar nossos clientes a transformar o mundo, uma equipe de liderança de cada vez.® www.heidrick.com

