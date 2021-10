"Future Focus" ofrece un manual de tácticas para que los líderes liberen el poder de la cultura en el vertiginoso entorno laboral de hoy y creen empresas más exitosas, estratégicas y conscientes

CHICAGO, 28 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Publicado hoy, el libro "Future Focus: Shape Your Culture. Shape Your Future" examina cómo los líderes de todo tipo de organizaciones han utilizado la cultura para impulsar un cambio exitoso en las organizaciones y ofrecer un desempeño consciente y sostenido. El lanzamiento del libro llega cuando las voces de los empleados toman protagonismo en todo el mundo. "Future Focused" sirve como guía práctica para los líderes empresariales que lidian con los cambios drásticos que la pandemia ocasionó en la vida laboral y buscan sostener e impulsar la cultura a través de numerosos puntos de transformación.

Sobre la base de los principios fundamentales del libro para dar forma a la cultura, los líderes pueden aprender de los logros de directores ejecutivos exitosos y reinventar la cultura para satisfacer la infinidad de cambios forzados por la pandemia, y ofrecer un liderazgo estable, transparente y enfocado en el futuro para lograr mejores resultados comerciales. El libro destaca una serie de culturas empresariales exitosas desde la perspectiva de directores ejecutivos líderes e inspiradores, como los de Anthem, Aptiv, Helen of Troy, Jack in The Box, Lumen, Yum y Brands, entre otros.

"La cultura es la base de las grandes empresas y apuntala el desempeño durante períodos sin precedentes de incertidumbre y volatilidad", afirmó Krishnan Rajagopalan, presidente y director ejecutivo de Heidrick & Struggles. "Hoy en día, en la alta gerencia, las discusiones sobre políticas de trabajo híbridas y virtuales están adquiriendo máxima prioridad a medida que los líderes redefinen lo que significa ser parte de una organización en entornos remotos y cada vez más distribuidos. Los valores y la misión, fusionados en un propósito significativo, son el núcleo de las culturas que han contribuido a que las empresas se desarrollen antes y durante la pandemia. Este libro ofrece un conjunto sólido de mejores prácticas desarrollado a partir de más de cuatro décadas de experiencia de guiar a los líderes mientras examinan cómo será el futuro para sus equipos y lugares de trabajo, y desarrollan sus culturas y propósitos para satisfacer las necesidades únicas de sus organizaciones".

Escrito en coautoría por Rose Gailey y Ian Johnston, socios de Heidrick & Struggles y destacados expertos en aceleración de las organizaciones, configuración de la cultura y transformación de las organizaciones, "Future Focused" enfatiza que los líderes que sientan una base cultural sólida, se comprometen de manera auténtica con un conjunto de valores y definen y dependen de un propósito inspirador para crear sus empresas mostrarán más resiliencia y enfrentarán menos crisis, y seguirán teniendo esa ventaja sin importar lo que les depare el futuro. En un contexto en el que la flexibilidad es una de las prioridades laborales de más rápido crecimiento en los Estados Unidos y las generaciones más jóvenes de trabajadores renegocian la centralidad del trabajo y el papel que este tiene en su vida personal, los autores también plantean un sentido de urgencia para que las empresas comiencen a enfocarse en la cultura ahora y ofrecen un marco sencillo para comenzar.

El nuevo libro ofrece cuatro principios que destacan la cultura como un ecosistema que afecta a todas las partes interesadas, desde empleados, hasta clientes y accionistas. Los principios definen cómo dar forma a una cultura próspera y de alto rendimiento en un ecosistema saludable:

Las culturas prósperas requieren un liderazgo decidido. La transformación está arraigada en el cambio personal. Una amplia participación es clave para vivir la cultura. Prosperar de cara al futuro requiere la alineación sistémica.

"Estamos en un punto de inflexión importante en la forma en que los lugares de trabajo definen la cultura", comentó Gailey. "Más que nunca, la forma en que vivimos y trabajamos hoy requiere un liderazgo empático y la capacidad de escuchar con comprensión y proporcionar un lugar seguro desde el punto de vista psicológico para que los empleados expresen sus inquietudes. Además, como aprendimos de nuestra encuesta global de los principales directores ejecutivos de 2021 en relación con la cultura, los líderes que vinculan la cultura con la estrategia también superan significativamente a sus pares, duplicando su tasa de crecimiento compuesta de 3 años para los ingresos. En consecuencia, la cultura no solo sirve de catalizador para romper la incertidumbre y estabilizar una organización y comprometer a los empleados, sino también para reforzar el rendimiento financiero".

En "Future Focused", Gailey y Johnston advierten que abstenerse deliberadamente de dar forma a la cultura abre la puerta al riesgo, mientras que las culturas conscientes y enfocadas en el futuro aseguran modos de pensar y comportamientos que aportan rendimiento y minimizan el riesgo. Los directores ejecutivos y los líderes ejecutivos deben asegurarse de que la cultura esté "conectada directamente" de manera sistémica a la estructura de los sistemas de recursos humanos de la organización, las iniciativas de excelencia operativa y de calidad, y la experiencia de los empleados y los clientes para ser sostenible.

"La comunicación es oxígeno para las organizaciones en todo momento, pero sobre todo en tiempos de transición", afirmó Johnston. "Los líderes que se comuniquen de forma abierta, honesta, sensible y consistente permitirán a los empleados hacer frente a la incertidumbre y avanzar hacia la acción".

"Future Focus", publicado por Networlding, está disponible para su compra aquí.

