'Future Focused' (Toekomstgericht) biedt een draaiboek voor leiders om de kracht van cultuur te ontsluiten in de snel veranderende werkomgeving van vandaag en om meer succesvolle, strategische en doelgerichte bedrijven te creëren

Het nieuwe boek, door Rose Gailey en Ian Johnston van Heidrick & Struggles, biedt inzichten in een cultuur die verandert om je voor te bereiden op de toekomst te midden van een eens per generatie verschuivingen in werk en kantoorleven

CHICAGO, 28 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Vandaag uitgebracht: 'Future Focused: vorm je cultuur. Vorm je toekomst . ' onderzoekt hoe leiders uit allerlei soorten organisaties cultuur hebben gebruikt om succesvolle organisatieveranderingen te stimuleren en doelgerichte, duurzame prestaties te leveren. De publicatie van het boek komt op het moment dat de stemmen van medewerkers wereldwijd centraal komen te staan. 'Future Focused' dient als een praktische gids voor bedrijfsleiders die worstelen met de dramatische veranderingen in het werkleven van vandaag als gevolg van de pandemie en die de cultuur willen behouden en stimuleren door tal van transformatiepunten.

Voortbouwend op de kernprincipes van het boek voor het vormgeven van cultuur, kunnen leiders leren van de prestaties van succesvolle CEO's en cultuur opnieuw uitvinden om de talloze gedwongen veranderingen van de pandemie het hoofd te bieden, en stabiel, transparant en toekomstgericht leiderschap bieden om betere bedrijfsresultaten te leveren. Het boek belicht een aantal succesvolle bedrijfsculturen door de lens van toonaangevende, inspirerende CEO's, waaronder die van Anthem, Aptiv, Helen of Troy, Jack in the Box, Lumen, Yum Brands en meer.

"Cultuur is het fundament van geweldige bedrijven en ondersteunt prestaties tijdens ongekende perioden van onzekerheid en volatiliteit", legt Krishnan Rajagopalan, voorzitter en CEO van Heidrick & Struggles, uit. "Tegenwoordig hebben in de C-suite discussies over hybride en virtueel werkbeleid de hoogste prioriteit, aangezien leiders herdefiniëren wat het betekent om deel uit te maken van een organisatie in afgelegen en steeds meer gedistribueerde omgevingen. Waarden en missie, samengevoegd tot een zinvol doel, vormen de kern van culturen die bedrijven hebben geholpen zowel voor als tijdens de pandemie te gedijen. Dit boek biedt goede best practices die zijn opgebouwd uit meer dan vier decennia ervaring om leiders te begeleiden bij het onderzoeken hoe de toekomst eruit zal zien voor hun teams en werkplekken, en om hun cultuur en doel te ontwikkelen om te voldoen aan de unieke behoeften van hun organisaties."

Het boek 'Future Focused' van Rose Gailey en Ian Johnston, partners bij Heidrick & Struggles en toonaangevende experts op het gebied van organisatieversnelling, cultuurvorming en transformatie van organisaties, benadrukt dat leiders die een solide culturele basis leggen, zich authentiek committeren aan een reeks waarden en een inspirerend doel definiëren om bedrijven op te bouwen, meer veerkracht zullen tonen en minder onrust zullen ervaren - en dat ze dat voordeel zullen blijven behouden, wat de toekomst ook in petto mag hebben. Met flexibiliteit genoemd als een van de snelst stijgende werkprioriteiten in de VS, en jongere generaties werknemers die opnieuw onderhandelen over de centrale plaats van werk en de rol ervan in hun persoonlijke leven, wekken de auteurs ook een gevoel van urgentie op voor bedrijven om zich nu op cultuur te richten en bieden ze een duidelijk kader om aan de slag te gaan.

Het nieuwe boek biedt vier principes die cultuur benadrukken als een ecosysteem, dat gevolgen heeft voor alle belanghebbenden - van werknemers tot klanten en aandeelhouders. De principes bepalen hoe je een bloeiende, goed presterende cultuur vormgeeft in een gezond ecosysteem:

Bloeiende culturen vereisen doelgericht leiderschap. Transformatie is gebaseerd op persoonlijke veranderingen. Een brede betrokkenheid is essentieel voor de te realiseren cultuur. Om in de toekomst te kunnen floreren, is een systemische afstemming nodig.

"We bevinden ons op een belangrijk keerpunt in de manier waarop werkplekken cultuur definiëren", aldus Gailey. "Meer dan ooit vereist de manier waarop we vandaag leven en werken empathisch leiderschap en het vermogen om met begrip te luisteren en een psychologisch veilige plek te bieden voor werknemers om hun zorgen te uiten. Bovendien, zoals we hebben geleerd van ons wereldwijde onderzoek in 2021 onder top-CEO's met betrekking tot cultuur, presteren leiders die cultuur aan strategie koppelen, ook aanzienlijk beter dan hun collega's - een verdubbeling van hun driejarige samengestelde groeipercentage voor inkomsten. Cultuur dient dan niet alleen als katalysator om onzekerheid te doorbreken en een organisatie te stabiliseren en medewerkers te betrekken, maar ook om financiële prestaties te versterken."

In 'Future Focused' waarschuwen Gailey en Johnston dat het niet opzettelijk vormgeven van cultuur de deur opent naar risico's, terwijl doelgerichte, toekomstgerichte culturen een mentaliteit en gedrag waarborgen die prestaties leveren en risico's minimaliseren. Om duurzaam te zijn, moeten CEO's en managers ervoor zorgen dat cultuur systemisch 'hardwired' (geïntegreerd) is in de structuur van de HR-systemen van de organisatie, kwaliteits- en operationele uitmuntendheidsinitiatieven en de ervaring van werknemers en klanten.

"Communicatie is te allen tijde zuurstof voor organisaties, maar vooral in tijden van transitie", zegt Johnston. "Leiders die open, eerlijk, kwetsbaar en consistent communiceren, stellen werknemers in staat om onzekerheid te doorstaan en tot actie over te gaan."

'Future Focused', gepubliceerd door Networlding, is hier te koop.

