Передовица Global Times: новый курс Китая, имеющий важнейшее международное значение

ПЕКИН, 24 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- В воскресенье члены Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) выступили перед представителями прессы в Доме народных собраний в рамках проходившего в Пекине XX Всекитайского съезда КПК. Это мероприятие знаменует собой успешное решение ряда рассматриваемых на съезде важных политических вопросов. Подобно гигантскому кораблю, Китай будет неуклонно двигаться по намеченному курсу под руководством нового Центрального комитета КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином. Заданный партией курс имеет глобальное значение: он не только отражает зрелость и стабильность КПК как одной из крупнейших политических партий, но и вселяет чувство уверенности в людей во всем мире, страдающем от перемен и потрясений.



Китай является одной из крупнейших стран. В нем живет почти пятая часть населения планеты, а его доля в мировой экономике составляет более 18%. Его политическая стабильность является хорошей новостью для всего мира. XX Всекитайский съезд КПК не только представил четкий план следующего этапа развития страны, но и избрал надежное руководство, которое может гарантировать его реализацию. Это обеспечивает мировому сообществу предсказуемость ожиданий в отношении наблюдения за Китаем и понимания его политики. Необходимо отметить, что после завершения XX Всекитайского съезда КПК многие аналитики за пределами КНР подчеркнули преемственность направления и путей осуществления развития Китая, что является большой редкостью в переживаемой сегодня нестабильной международной ситуации.



КПК — крупнейшая в мире политическая партия, которая руководит второй по величине экономикой мира и насчитывает более 96 миллионов членов, поэтому политическая твердость, преемственность и стабильность КПК имеет важное значение не только для 1,4 миллиарда китайцев, но и для всего человечества. Великие изменения, происходящие в первом десятилетии новой эры китайской истории, вновь доказали, что КПК может не только привести народ к «управлению Китаем», но и создать новую форму человеческой цивилизации на основе китайского подхода к модернизации общества.



Процветание страны, счастье и благосостояние народа — общее цели, которые ставит перед собой все человечество, и Китай не является исключением. Уникальность Китая заключается в том, что он вступил на новый путь, отвечающий его особым национальным условиям, и добился на нем выдающихся результатов. Великие изменения, наблюдаемые в первое десятилетие новой эры, вновь демонстрируют, насколько важно выбрать правильный путь и правильные методы для достижения цели. XX Всекитайский съезд КПК призвал содействовать возрождению китайской нации на всех направлениях «через китайский путь к модернизации» и подчеркнул, что это является «главной задачей» КПК на данном этапе. Этот грандиозный процесс также окажет глубокое воздействие на мир и принесет пользу человечеству.



В ходе воскресной пресс-конференции Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин вновь подтвердил, что «Китай шире откроет свои двери для остального мира», и отметил, что «как Китай не может развиваться в отрыве от остального мира, так и мир для своего развития нуждается в Китае». Такой подход демонстрирует глобальное видение китайских коммунистов в новую эпоху и их заботу о благополучии всего мира. На XX Всекитайском съезде КПК было принято решение дополнить Устав партии положениями о том, что Коммунистическая партия Китая «разделяет общечеловеческие ценности мира, развития, верховенства закона, справедливости, демократии и свободы», и что она «будет способствовать построению открытого, инклюзивного, чистого и прекрасного общества, характеризующегося прочным миром, всеобщей безопасностью и процветанием». Такой настрой и планы большая редкость в истории мировых политических партий.



«Китай вступает на долгий и славный путь к осуществлению своей мечты». Несмотря на все переживаемые миром изменения, решимость Китая идти по пути социализма с китайскими особенностями остается неизменной, как и его решимость учиться у других стран, развивать с ними взаимовыгодное сотрудничество и добиваться прогресса всего человечества. КПК обеспечила Китаю и всему миру четкое понимание направления развития и дала веру в успех. Это представляет собой большую ценность для мира, вступающего в новую фазу турбулентности и преобразований.

Global Times: https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277789.shtml

SOURCE Global Times