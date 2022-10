Editorial Global Times: a nova jornada da China mostrará um significado global mais rico

PEQUIM, 24 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Ao meio-dia de domingo, os membros do Comitê Permanente do Departamento Político do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) compareceram perante a imprensa no Grande Salão do Povo em Pequim. Esse evento marca que foi concluída com sucesso uma série de importantes agendas políticas em torno do 20º Congresso Nacional do PCCh. Como um navio enorme, a China avançará sob a liderança do novo Comitê Central do PCCh com o camarada Xi Jinping em seu centro. O curso que o Partido traçou tem um significado global: ele não apenas reflete a maturidade e a estabilidade do PCCh como um partido importante, mas também injeta certeza em um mundo assolado por mudanças e turbulência.



A China é um país importante com quase um quinto da população mundial e mais de 18% da economia global. Sua estabilidade política é uma boa notícia para o mundo todo. O 20º Congresso Nacional do PCCh não só oferece um plano definido para a próxima etapa de desenvolvimento, mas também garante que um forte centro de liderança possa garantir sua implementação. Isso dá ao mundo expectativas estáveis na observação e compreensão da China. Observamos que muitos analistas fora da China enfatizaram a continuidade da direção e das políticas de desenvolvimento da China após o 20º Congresso Nacional do PCCh, o que é raro na atual situação internacional repleta de incertezas.



Como o maior partido político do mundo, que lidera a segunda maior economia do mundo e tem mais de 96 milhões de membros do partido, a firmeza política, a continuidade e a estabilidade do PCCh não somente dizem respeito a 1,4 bilhão de chineses, mas também a toda a sociedade humana. As grandes mudanças ocorridas na primeira década da nova era comprovaram mais uma vez que o PCCh pode não apenas liderar o povo para obter a "governança da China", mas também criar uma nova forma de civilização humana com a modernização da China.



A prosperidade do país e a felicidade e o bem-estar do povo são as buscas comuns de toda a humanidade, e a China não é exceção. No entanto, o que é único na China é que ela enveredou por um novo caminho adequado às suas próprias condições nacionais e alcançou resultados notáveis. As grandes mudanças ocorridas na década da nova era mostram ainda mais como é importante escolher sapatos que caibam nos pés do corredor e percorram o caminho certo. O 20º Congresso Nacional do PCCh propôs avançar o rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes "por meio de um caminho chinês para a modernização" e que esta é a "tarefa central" do PCCh na nova jornada da nova era. E esse grande processo também terá um impacto profundo no mundo e beneficiará a humanidade.



Durante o evento de domingo, o Secretário-Geral Xi reiterou que "A China abrirá suas portas mais amplamente para o resto do mundo" e ressaltou que "assim como a China não pode se desenvolver isolada do mundo, o mundo precisa da China para seu desenvolvimento." Isso mostra a visão global e o cuidado com o mundo dos comunistas chineses na nova era. No 20º Congresso Nacional do PCCh, o texto "manter os valores compartilhados da humanidade de paz, desenvolvimento, justiça, democracia e liberdade; e promover a construção de um mundo aberto, inclusivo, limpo e belo que desfrute da paz duradoura, segurança universal e prosperidade comum" foi aprovado para ser redigido na constituição do partido. Essa mentalidade e ambição são raras na história dos partidos políticos mundiais.



"A China está embarcando em uma longa jornada, repleta de glórias e sonhos." Diante das mudanças no mundo, tempos e história, a determinação da China em seguir o caminho do socialismo com características chinesas não mudará, sua resolução de aprender com os outros e praticar com outros países a cooperação em que todos ganham não mudará, bem como a sua resolução de caminhar lado a lado com o mundo. O PCCh forneceu à China e ao mundo um claro senso de direção e grande certeza. Isso é muito raro e extremamente valioso para um mundo entrando em uma nova fase de turbulência e transformação.

FONTE Global Times

