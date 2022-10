Redakčný článok Global Times: Nová cesta Číny bude mať bohatší globálny význam

PEKING, 24. októbra 2022 /PRNewswire/ -- V nedeľu napoludnie vystúpili členovia Stáleho výboru Politického byra 20. Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (KSČ) pred novinármi vo Veľkej sále ľudu v Pekingu. Táto udalosť znamená, že sa úspešne zavŕšila séria dôležitých politických programov, ktoré sprevádzali 20. národný zjazd KSČ. Čína sa ako obrovská loď pohne vpred pod vedením nového Ústredného výboru KSČ so súdruhom Si Ťin-pchingom na čele. Kurz, ktorý strana načrtla, má globálny význam: odráža nielen vyspelosť a stabilitu KSČ ako hlavnej strany, ale tiež vnáša istotu do sveta sužovaného zmenami a nepokojmi.



Čína je veľká krajina s takmer jednou pätinou svetovej populácie a viac ako 18 percentami svetovej ekonomiky. Jej politická stabilita je dobrou správou pre celý svet. 20. národný zjazd KSČ nielenže poskytuje jasný plán pre ďalší krok rozvoja, ale zabezpečuje aj silné jadro vedenia, ktoré môže zaručiť jeho realizáciu. To poskytuje svetu stabilizované očakávania pri pozorovaní a chápaní Číny. Všimli sme si, že mnohí analytici mimo Číny zdôrazňujú kontinuitu smerovania a politiky rozvoja Číny po 20. národnom zjazde KSČ, čo je v súčasnej medzinárodnej situácii plnej neistôt zriedkavé.



Keďže je KSČ najväčšou politickou stranou na svete, ktorá vedie druhú najväčšiu ekonomiku sveta a má viac ako 96 miliónov členov strany, jej politická pevnosť, kontinuita a stabilita sa týka nielen 1,4 miliardy Číňanov, ale aj celej ľudskej spoločnosti. Veľké zmeny, ktoré sa udiali v prvom desaťročí novej éry, opäť dokázali, že KSČ môže nielen viesť ľud k dosiahnutiu „riadenia Číny", ale aj vytvoriť novú formu ľudskej civilizácie vďaka čínskej modernizácii.



Prospech krajiny a šťastie a blaho ľudí sú spoločným cieľom celého ľudstva a Čína nie je výnimkou. Čína je však jedinečná tým, že sa vydala novou cestou, ktorá vyhovuje jej národným podmienkam, a dosiahla pozoruhodné výsledky. Veľké zmeny, ktoré sa odohrávajú v desaťročí novej éry, ďalej ukazujú, aké dôležité je vybrať si rovnaký pár topánok ako mal predchodca a kráčať po správnej ceste. 20. národný zjazd KSČ navrhol napredovať v omladzovaní čínskeho národa na všetkých frontoch „prostredníctvom čínskej cesty k modernizácii" a zdôraznil to ako „ústrednú úlohu" KSČ na novej ceste novej éry. A tento veľký proces bude mať tiež hlboký vplyv na svet a prospeje ľudstvu.



V priebehu nedeľňajšieho podujatia generálny tajomník Si Ťin-pching zopakoval, že „Čína širšie otvorí svoje dvere zvyšku sveta" a zdôraznil, že „ako sa Čína nemôže rozvíjať izolovane od sveta, aj svet potrebuje Čínu na svoj rozvoj". To svedčí o globálnej vízii čínskych komunistov, ktorí dbajú o svet v novej ére. Na 20. národnom zjazde KSČ bolo schválené, aby sa do straníckej ústavy zapísalo „zachovávanie spoločných hodnôt ľudstva, ako sú mier, rozvoj, spravodlivosť, demokracia a sloboda, a napredovanie v budovaní otvoreného, inkluzívneho, čistého a krásneho sveta, ktorý sa teší trvalému mieru, všeobecnej bezpečnosti a spoločnej prosperite". Takéto zmýšľanie a ambície sú v histórii svetových politických strán zriedkavé.



„Čína sa vydáva na dlhú cestu plnú slávy a snov". Tvárou v tvár zmenám vo svete, v čase a v dejinách sa odhodlanie Číny ísť cestou socializmu s čínskymi charakteristikami nezmení, jej odhodlanie učiť sa od iných a uplatňovať obojstranne výhodnú spoluprácu s inými krajinami sa nezmení a jej odhodlanie kráčať ruka v ruke so svetom sa nezmení. KSČ poskytla Číne aj svetu jasné smerovanie a veľkú istotu. Je to veľmi zriedkavé a mimoriadne cenné pre svet, ktorý vstupuje do novej fázy turbulencií a transformácie.

Global Times: https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277789.shtml

SOURCE Global Times