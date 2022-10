Artykuł redakcyjny Global Times: Nowy etap rozwoju Chin będzie miał głębsze znaczenie międzynarodowe

PEKIN, 24 października 2022 r. /PRNewswire/ -- W niedzielne południe członkowie Stałego Komitetu Biura Politycznego 20. Kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) spotkali się z przedstawicielami mediów w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Tym wydarzeniem zakończono pomyślnie szereg ważnych programów politycznych związanych z 20. Kongresem Narodowym KPCh. Jak wielki statek, Chiny będą poruszać się naprzód pod kierownictwem nowego Komitetu Centralnego KPCh z Towarzyszem Xi Jinpingiem w roli głównej. Kurs, który wytyczyła Partia, ma znaczenie światowe: Odzwierciedla on nie tylko dojrzałość i stabilność KPCh jako głównej partii, lecz także daje poczucie pewności w świecie pełnym zmian i zawirowań.

Chiny to wielki kraj, w którym mieszka prawie jedna piąta ludności świata i który ma ponad 18 procent udziału w gospodarce światowej. Jego stabilność polityczna jest pozytywną wiadomością dla całego świata. Dwudziesty Kongres Narodowy KPCh nie tylko przedstawia jasny plan kolejnego etapu rozwoju, ale także gwarantuje silny rdzeń przywódczy, który może być podstawą jego realizacji. Dzięki temu świat zyskuje ustabilizowane oczekiwania w obserwowaniu i rozumieniu Chin. Można zauważyć, że wielu analityków spoza Chin podkreśla ciągłość kierunku rozwoju i polityki Chin po 20. Kongresie Narodowym KPCh, co jest rzadkością w obecnej sytuacji międzynarodowej pełnej niepewności.

Będąc największą na świecie partią polityczną, która stoi na czele drugiej co do wielkości gospodarki świata i posiada ponad 96 milionów członków, polityczna stanowczość, ciągłość i stabilność KPCh dotyczy nie tylko 1,4 miliarda Chińczyków, ale także całej populacji ludzkiej. Ogromne zmiany zachodzące w pierwszym dziesięcioleciu nowej ery po raz kolejny udowodniły, że KPCh może nie tylko przewodzić narodowi w celu osiągnięcia „rządów Chin", ale także stworzyć nową formę cywilizacji ludzkiej dzięki chińskiej modernizacji.

Dobrobyt kraju oraz zadowolenie i pomyślność obywateli to wspólne dążenia całej ludzkości i Chiny nie są tu wyjątkiem. Jednak to, co jest wyjątkowe w Chinach, to fakt, że wkroczyły one na nową drogę, która odpowiada ich własnym warunkom, i osiągnęły niezwykłe rezultaty. Wielkie zmiany zachodzące w dekadzie nowej ery jeszcze bardziej uwidaczniają, jak ważne jest, aby dobrać parę butów pasujących do stóp poprzednika i iść właściwą drogą. Dwudziesty Zjazd Krajowy KPCh zaproponował, aby odnowa narodu chińskiego postępowała na wszystkich frontach „poprzez chińską drogę do modernizacji" i podkreślił to, jako główne zadanie KPCh na nowej drodze nadchodzącej ery. Ten wielki proces będzie miał również głęboki wpływ na świat i przyniesie korzyści ludzkości.

Podczas niedzielnego przemówienia Sekretarz Generalny Xi powtórzył, że „Chiny otworzą szerzej swoje drzwi dla reszty świata - i zaznaczył, że - tak jak Chiny nie mogą rozwijać się w oderwaniu od świata, tak świat potrzebuje Chin dla rozwoju". Dowodzi to wszechstronnej wizji i troski o świat chińskich komunistów w nowej epoce. Podczas 20. Kongresu Narodowego KPCh zatwierdzono wpisanie do Konstytucji Partii hasła: „pielęgnowanie wspólnych wartości ludzkości, jakimi są pokój, rozwój, sprawiedliwość, demokracja i wolność; oraz wspieranie budowy otwartego, integracyjnego, czystego i wspaniałego świata, który cieszy się trwałym pokojem, powszechnym bezpieczeństwem i wspólnym dobrobytem". Takie nastawienie i ambicje to rzadkość w historii światowych partii politycznych.

„Chiny rozpoczynają długą podróż, pełną chwały i marzeń". W obliczu zmian na świecie, w zmieniających się czasach i w obliczu historii niezmienne pozostaje zdecydowanie Chin, aby podążać drogą socjalizmu z chińskimi cechami. Nie zmieni się również jej determinacja, aby uczyć się od innych i praktykować obustronnie korzystną współpracę z pozostałymi krajami, jak również jej zaangażowanie, aby iść ramię w ramię ze światem. KPCh zapewniła zarówno Chinom, jak i światu jednoznaczne poczucie kierunku i wielką pewność. Jest to bardzo rzadkie i niezwykle cenne dla świata wchodzącego w nową fazę zawirowań i transformacji.

Global Times: https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277789.shtml

