Redakční článek Global Times: Nová cesta Číny bude mít bohatší globální význam

PEKING, 25. října 2022 /PRNewswire/ -- V neděli v poledne předstoupili členové stálého výboru politického byra 20. ústředního výboru Komunistické strany Číny (KS Číny) před novináře ve Velkém sále lidu v Pekingu. Tato událost signalizuje, že řada důležitých politických agend spojených s 20. celostátním sjezdem KS Číny byla úspěšně završena. Čína se bude jako velká loď pohybovat vpřed pod vedením nového ústředního výboru KS Číny se soudruhem Si Ťin-pchingem v čele. Směr, který si strana vytyčila, má celosvětový význam: odráží nejen vyspělost a stabilitu KS Číny jako významné strany, ale také vnáší jistotu do světa zmítaného změnami a nepokoji.



Čína je významnou zemí s téměř pětinou světové populace a více než 18 % světové ekonomiky. Její politická stabilita je dobrou zprávou pro celý svět. 20. celostátní sjezd KS Číny nejenže stanovil jasný plán pro další etapu rozvoje, ale také zajistil silné vedoucí jádro, které může zaručit jeho realizaci. To poskytuje světu stabilizovaná očekávání při pozorování a chápání Číny. Všimli jsme si, že mnozí analytici mimo Čínu zdůrazňují kontinuitu směru vývoje a politiky Číny po 20. celostátním sjezdu KS Číny, což je v současné mezinárodní situaci plné nejistot vzácné.



Jelikož je KS Číny největší politickou stranou na světě, která vede druhou největší ekonomiku světa a má více než 96 milionů členů, její politická pevnost, kontinuita a stabilita se týká nejen 1,4 miliardy čínských občanů, ale i celé lidské společnosti. Velké změny, k nimž došlo v prvním desetiletí nové éry, znovu prokázaly, že KS Číny může nejen vést lid k dosažení „řízení Číny", ale také vytvořit novou formu lidské civilizace díky čínské modernizaci.



Prosperita země a štěstí a blahobyt lidí jsou společným cílem celého lidstva a Čína není výjimkou. Čína je však jedinečná tím, že se vydala novou cestou, která odpovídá jejím národním podmínkám, a dosáhla pozoruhodných výsledků. Velké změny, které se odehrávají v desetiletí nové éry, dále ukazují, jak důležité je vybrat si boty, které padnou nohám chodce, a jít správnou cestou. 20. celostátní sjezd KS Číny navrhl pokročit v omlazování čínského národa na všech frontách „čínskou cestou k modernizaci" a zdůraznil to jako „ústřední úkol" KS Číny na nové cestě nové éry. Tento významný proces bude mít také hluboký dopad na svět a prospěje lidstvu.



Během nedělní akce generální tajemník Si zopakoval, že „Čína otevře své dveře celému světu", a zdůraznil, že „stejně jako se Čína nemůže rozvíjet izolovaně od světa, svět potřebuje Čínu pro svůj rozvoj". To ukazuje globální vizi a péči čínských komunistů o svět v nové éře. Na 20. celostátním sjezdu KS Číny bylo schváleno, že do stranické ústavy bude zapsán cíl „zachovávat společné hodnoty lidstva, jako je mír, rozvoj, spravedlnost, demokracie a svoboda, a podporovat budování otevřeného, inkluzivního, čistého a krásného světa, který se těší trvalému míru, všeobecné bezpečnosti a společné prosperitě". Takové smýšlení a ambice jsou v dějinách světových politických stran vzácné.



„Čína se vydává na dlouhou cestu plnou slávy a snů." Tváří v tvář změnám ve světě, době a historii se nezmění odhodlání Číny jít cestou socialismu s čínskými rysy, nezmění se její odhodlání učit se od ostatních a praktikovat oboustranně výhodnou spolupráci s ostatními zeměmi a nezmění se její odhodlání jít ruku v ruce se světem. KS Číny dala Číně i světu jasný směr a velkou jistotu. To je velmi vzácné a nesmírně cenné pro svět, který vstupuje do nové fáze turbulencí a transformace.

