Компания HONOR меняет представление о будущем смартфонов

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HONOR

29 Jun, 2023, 15:35 ET

На выставке мобильной индустрии MWC в Шанхае компания объявила дату презентации своего флагманского складного смартфона HONOR Magic V2

ШАНХАЙ, 29 июня 2023 г. /PRNewswire/-- Сегодня международный технологический бренд HONOR объявил о проведении презентации своего следующего флагманского складного смартфона HONOR Magic V2. Во время основного доклада под названием «Что ждет смартфоны в будущем» и технического семинара, организованного генеральным директором GSMA, Ltd. Джоном Хоффманом (John Hoffman) на выставке MWC в Шанхае, генеральный директор компании HONOR Device Co., Ltd. Джордж Чжао (George Zhao) поделился основными идеями касательно ролей, которые технологии искусственного интеллекта (ИИ), 5G и их ориентированность на человека играют во внедрении инноваций в сфере смартфонов, а также объявил о предстоящей презентации модели HONOR Magic V2, которая намечена на 12 июля в Пекине.

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George Zhao, CEO of HONOR Device Co., Ltd., on keynote speech
George Zhao, CEO of HONOR Device Co., Ltd., on keynote speech
John Hoffman, CEO of GSMA, Ltd., and George Zhao at CEO Tech Talk
John Hoffman, CEO of GSMA, Ltd., and George Zhao at CEO Tech Talk

Непоколебимое стремление к расширению границ в области инноваций

Компания HONOR убеждена в том, что на технологическую отрасль и рынок влияет цикл инноваций, а не экономики. «Смартфоны представляют собой идеальное сочетание вычислительных систем, коммуникационных технологий, технологий в производстве дисплеев и платформ ИИ, стирая границы путем интеграции различных других устройств и новых технологий, — заявил Джордж Чжао, генеральный директор HONOR Device Co. Ltd. — Новые технологии искусственного интеллекта и связи подпитывают волну инноваций в области смартфонов, создавая практически безграничные возможности для освоения. Мы как компания несем ответственность за реализацию этих возможностей и дальнейшее расширение границ возможного в области разработки смартфонов».

Продвижение технологий, ориентированных на человека

Во время презентации г-н Чжао пригласил аудиторию вместе с ним представить себе широкие возможности, которые открываются благодаря технологиям ИИ и 5G, и продемонстрировал ключевые достижения компании HONOR в области разработки ИИ, связи, дисплеев, времени автономной работы и портативности устройств. HONOR продолжает использовать возможности инноваций ИИ за счет применения искусственного интеллекта в различных сценариях использования, а также изучает возможности использования больших языковых моделей (БЯМ) на устройствах для продвижения и внедрения технологий, ориентированных на человека, в смартфоны и за их пределами.

Г-н Чжао признал, что за последние пять десятилетий технология связи прошла путь от 1G до 5G, и что 5G разрушает границы между физическим и цифровым миром. Он также рассказал, как компания HONOR продолжает оптимизировать свои возможности в области информационных коммуникаций, чтобы обеспечивать пользователям более комфортный опыт. Благодаря интеграции программного и аппаратного обеспечения, а также улучшений в сфере сотовой сети, Wi-Fi и Bluetooth, компания HONOR полностью оптимизирует работу устройств в средах с плохим качеством сигнала, таких как подвалы, торговые центры, лифты и метро, что обеспечивает большее удобство для всех пользователей. Компания HONOR также изучит возможности использования спутников для того, чтобы пользователи могли оставаться на связи и в безопасности даже в экстремальных условиях.

Поскольку цифровой контент и платформы становятся все более доступными, HONOR считает необходимым уделять больше внимания разработке технологий дисплеев, ориентированных на человека, которые соответствуют меняющемуся поведению пользователей. Подчеркнув приверженность компании HONOR заботе о здоровье пользователей, г-н Чжао отметил, что HONOR стремится обеспечить такой же удобный и захватывающий опыт просмотра контента на дисплеях, как и во время созерцания естественного мира. Бренд представил ряд функций с защитой зрения, в том числе технологии PWM Dimming без мерцания и Circadian Night Display, чтобы обеспечить круглосуточную защиту глаз пользователей.

Сочетание компактного дизайна и высокой производительности с новыми материалами и форм-факторами

Помимо возможностей подключения и дисплеев, компания HONOR также понимает озабоченность пользователей по поводу баланса между компактным дизайном и высокой производительностью. Стремясь к внедрению инноваций, ориентированных на человека, компания HONOR продолжила изучать новые материалы и форм-факторы, разработав сверхлегкие титановые шарниры и кремниево-углеродный аккумулятор.

На этом мероприятии также была продемонстрирована приверженность компании HONOR к инновациям и содействию глобальному сотрудничеству в целях перемен. Г-н Чжао призвал игроков отрасли использовать потенциал инноваций для создания новых интересных впечатлений для потребителей. Г-н Чжао завершил свой основной доклад предварительным показом модели HONOR Magic V2 — предстоящего революционного флагманского складного устройства от компании HONOR. Презентация этого устройства пройдет в Пекине 12 июля, и данная модель призвана установить новый стандарт в технологиях складных смартфонов.

Информация о компании HONOR

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать международным культовым технологическим брендом, и за счет своих мощных продуктов и услуг создать для всех новый мир, переплетенный с интеллектуальными технологиями. Неизменно уделяя внимание научно-исследовательской деятельности, компания стремится разрабатывать технологии, которые позволяют людям по всему миру выходить за рамки привычного, давая им свободу в достижении своих целей и раскрывая возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент инновационных, премиальных и надежных высококачественных смартфонов, планшетов, ноутбуков и аксессуаров всех ценовых категорий позволяет людям развиваться и совершенствоваться.

Более подробная информация представлена на сайте компании HONOR по адресу www.hihonor.com или при запросе по электронной почте [email protected]

http://community.hihonor.com/
https://www.facebook.com/honorglobal/
https://twitter.com/Honorglobal
https://www.instagram.com/honorglobal/
http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2143954/1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2144085/2.jpg

SOURCE HONOR

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