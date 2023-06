HONOR reimagina o futuro dos smartphones

A empresa anunciou no MWC Shanghai a data do evento de lançamento de seu próximo smartphone dobrável, o HONOR Magic V2

XANGAI, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A HONOR, marca global de tecnologia, anunciou hoje que realizará um evento de lançamento para seu próximo smartphone dobrável, o HONOR Magic V2. Durante uma sessão do MWC Shanghai, intitulada "What's Next for Smartphones" (Qual é o futuro dos smartphones, em tradução livre) e uma conversa sobre tecnologia com CEOs, apresentada por John Hoffman, CEO da GSMA, Ltd., George Zhao, CEO da HONOR Device Co., Ltd. compartilhou percepções importantes sobre os papéis que a inteligência artificial (IA), o 5G e seu foco centrado no ser humano desempenham na promoção da inovação de smartphones, e revelou a data para o próximo lançamento do HONOR Magic V2, previsto para 12 de julho, em Pequim.

George Zhao, CEO da HONOR Device Co. Ltd. no discurso de abertura (PRNewsfoto/HONOR) John Hoffman, CEO da GSMA Ltd. e George Zhao na CEO Tech Talk (PRNewsfoto/HONOR)

Compromisso inabalável de expandir os limites da inovação

A HONOR acredita que a indústria e o mercado de tecnologia são impulsionados pelo ciclo de inovação, não pela economia. "Os smartphones representam a combinação máxima de sistemas de computação, tecnologias de comunicação, tecnologias de tela e plataformas de IA, destruindo barreiras com a integração de vários outros dispositivos e novas tecnologias", disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co. Ltd. "As novas tecnologias de IA e de comunicação estão alimentando uma nova onda de inovação de smartphones, criando possibilidades virtualmente ilimitadas para explorarmos. É nossa responsabilidade, como empresa, abraçar essas oportunidades e continuar expandindo os limites do que é possível com os smartphones".

Liderando o avanço da tecnologia centrada no ser humano

Durante a apresentação, Zhao convidou o público a se juntar a ele para imaginar as vastas possibilidades que acompanham as tecnologias de IA e 5G, e apresentou os principais avanços da HONOR em IA, comunicações, tela, duração de bateria e portabilidade entre dispositivos. A HONOR continua a abraçar as possibilidades de inovação de IA, aplicando IA em vários cenários de uso e explorando as possibilidades dos modelos de linguagem grande (LLM) em dispositivos para liderar o avanço da tecnologia centrada no ser humano em smartphones e outros dispositivos.

Reconhecendo como a tecnologia de comunicação evoluiu de 1G para 5G nas últimas cinco décadas, e como o 5G vem derrubando as barreiras entre o físico e o digital, Zhao compartilhou como a HONOR continua a otimizar seus recursos de comunicação de informações para fornecer uma experiência mais integrada para os usuários. Por meio da integração de software e hardware, e de melhorias na rede celular, Wi-Fi e conectividade Bluetooth, a HONOR otimiza totalmente o desempenho de dispositivos em ambientes com sinal de baixa qualidade, como subsolos, shoppings, elevadores e metrôs, facilitando uma melhor experiência para todos. A HONOR também explorará o uso de satélites, para permitir que os usuários permaneçam conectados e seguros, mesmo em condições extremas.

À medida que conteúdos e plataformas digitais se tornam mais acessíveis, a HONOR vê a necessidade de se concentrar mais no desenvolvimento de tecnologias de tela centradas no ser humano que estejam alinhadas com os comportamentos em evolução dos usuários. Reforçando o compromisso da HONOR com o bem-estar do usuário, Zhao mencionou que a HONOR tem como objetivo criar experiências de visualização de tela tão confortáveis e imersivas quanto a visualização do mundo natural. A marca introduziu uma variedade de recursos que cuidam dos olhos, incluindo escurecimento PWM sem cintilação e exibição noturna circadiana, proporcionando proteção aos olhos dos usuários 24 horas por dia.

Equilíbrio de design compacto e desempenho poderoso com novos materiais e fatores de forma

Além de conectividade e exibição, a HONOR também entende as preocupações dos usuários em relação ao equilíbrio entre design compacto e um desempenho poderoso. Comprometida em oferecer inovação centrada no ser humano, a HONOR continuou a explorar novos materiais e fatores de forma, dando vida à levíssima dobradiça de titânio e bateria de silício-carbono.

O compromisso da HONOR com a inovação e a facilitação da colaboração global para mudanças também foi evidente no evento. Zhao incentivou os participantes do setor a aproveitarem o poder da inovação para criar experiências novas e empolgantes para os consumidores. Zhao concluiu sua sessão com uma prévia do HONOR Magic V2, o próximo dispositivo dobrável revolucionário da HONOR. O dispositivo está previsto para ser lançado em Pequim, em 12 de julho, e está pronto para estabelecer um novo padrão em tecnologia de smartphones dobráveis.

