HONOR réinvente l'avenir des smartphones

La société a annoncé la date de l'événement de lancement de son prochain smartphone pliable phare, le HONOR Magic V2, au MWC Shanghai

SHANGHAI, 30 juin 2023 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de technologie HONOR a annoncé aujourd'hui l'organisation d'un événement de lancement pour son prochain smartphone pliable phare, le HONOR Magic V2. À l'occasion d'une conférence du MWC Shanghai intitulée « L'avenir des smartphones » et d'un CEO Tech Talk animé par John Hoffman, directeur général de GSMA, Ltd., George Zhao, directeur général de HONOR Device Co., Ltd, a partagé des idées clés sur les rôles que l'intelligence artificielle (IA), la 5G et son orientation vers l'humain jouent pour stimuler l'innovation des smartphones, et a révélé la date du prochain lancement de HONOR Magic V2, qui est prévu pour le 12 juillet à Pékin.

George Zhao, CEO of HONOR Device Co., Ltd., on keynote speech John Hoffman, CEO of GSMA, Ltd., and George Zhao at CEO Tech Talk

Un engagement inébranlable à repousser les limites de l'innovation

HONOR est convaincu que l'industrie technologique et le marché sont stimulés par le cycle de l'innovation, pas de l'économie. « Les smartphones représentent la combinaison ultime des systèmes informatiques, des technologies de communication, des technologies d'affichage et des plateformes d'IA, et abattent les frontières en intégrant divers autres appareils et nouvelles technologies, a déclaré George Zhao, directeur général de HONOR Device Co. Ltd. Les nouvelles technologies d'IA et de communication entraînent une nouvelle vague d'innovation en matière de smartphones, et créent des possibilités d'exploration pratiquement illimitées. Il nous incombe, en tant qu'entreprise, de saisir ces occasions et de continuer à repousser les limites du possible avec les smartphones. »

Faire progresser la technologie orientée vers l'humain

Lors de la présentation, George Zhao a invité le public à imaginer avec lui les vastes possibilités offertes par les technologies de l'IA et de la 5G et a présenté les principales avancées de HONOR en matière d'IA embarquée, de communications, d'affichage, d'autonomie et de portabilité des appareils. HONOR continue de saisir les possibilités d'innovation en matière d'IA en appliquant l'IA à divers scénarios d'utilisation, et explore les possibilités d'exploiter de grands modèles de langage (LLM) sur des appareils pour faire progresser la technologie orientée vers l'humain dans les smartphones et au-delà.

Reconnaissant à quel point les technologies de communication ont évolué de la 1G à la 5G au cours des cinq dernières décennies et comment la 5G a fait tomber la frontière entre le physique et le numérique, George Zhao a expliqué comment HONOR continue d'optimiser ses capacités de communication de l'information pour offrir une expérience utilisateur plus fluide. Grâce à l'intégration de logiciels et de matériel, et à des améliorations du réseau cellulaire, du Wi-Fi, et de la connectivité Bluetooth, HONOR optimise pleinement les performances des appareils dans les environnements où la qualité du signal est mauvaise, tels que les sous-sols, les centres commerciaux, les ascenseurs et les métros, offrant une expérience plus fluide pour tous. HONOR explorera également l'utilisation des satellites pour permettre aux utilisateurs de rester connectés et en sécurité, même dans des conditions extrêmes.

À mesure que le contenu et les plateformes numériques deviennent plus accessibles, HONOR voit la nécessité de mettre davantage l'accent sur le développement de technologies d'affichage orientées vers l'humain qui sont en phase avec l'évolution des comportements des utilisateurs. En renforçant l'engagement d'HONOR envers le bien-être des utilisateurs, George Zhao a indiqué que HONOR vise à créer des expériences d'affichage aussi confortables et immersives que dans le monde naturel. La marque a introduit une gamme de fonctionnalités saines pour les yeux, notamment la gradation PWM sans scintillements et l'affichage nocturne circadien pour protéger les yeux des utilisateurs 24 heures sur 24.

L'équilibre entre une conception compacte et des performances puissantes grâce aux nouveaux matériaux et les facteurs de forme

Outre la connectivité et l'affichage, HONOR comprend également les préoccupations des utilisateurs concernant l'équilibre entre une conception compacte et des performances puissantes. Engagé dans l'innovation orientée vers l'humain, HONOR a continué à explorer de nouveaux matériaux et facteurs de forme, donnant vie à la charnière en titane super-légère et à la batterie au silicium carbone.

L'engagement d'HONOR envers l'innovation et la facilitation de la collaboration mondiale pour le changement était également évident lors de l'événement. George Zhao a encouragé les acteurs de l'industrie à exploiter le pouvoir de l'innovation pour créer de nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs. George Zhao a conclu sa conférence avec un aperçu de HONOR Magic V2, le prochain appareil pliable révolutionnaire de HONOR. L'appareil doit être lancé à Pékin le 12 juillet, et s'apprête à établir une nouvelle norme dans la technologie de smartphone pliable.

